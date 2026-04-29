Řidič zavadil ramenem domíchávače o dráty elektrického vedení, náklaďák shořel

  9:44
Domíchávač betonu shořel v úterý odpoledne v Heřmanově Huti na Plzeňsku. Plameny pohltily vozidlo poté, co se řidič dotkl ramenem vozu elektrického vedení. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na více než pět milionů korun. Případem se zabývají policisté.
Řidič zavadil ramenem domíchávače o dráty elektrického vedení a vozidlo shořelo. (28. dubna 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

K požáru domíchávače betonu, který stál u rozestavěného domu, vyjížděli hasiči do ulice U pondu krátce po třetí hodině odpoledne. Při jejich příjezdu bylo vozidlo již celé v plamenech.

„Nasadili jsme dva C proudy,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Kromě domíchávače hořel i vedle stojící kontejner a plameny zasáhly i zeď novostavby.

Náklaďák korbou škrtl o dráty a vzplálo mu kolo, zásah proudem dostal i řidič

Zasahovaly profesionální jednotky z Nýřan a Plzně-Košutky a také jednotka sboru dobrovolných hasičů z Nýřan. Na místo dorazili i policisté a pracovníci ČEZ, kteří vypnuli elektrický proud.

Čtyřicetiletý řidič se totiž ramenem domíchávače dotkl elektrického vedení a vozidlo začalo poté okamžitě hořet. Bylo nutné proud vypnout.

Po uhašení plamenů hasiči vypustili z ramene domíchávače hydraulický olej, aby jej mohli sklopit, a následně vozidlo odvézt pryč. „Škoda na vozidle je 5,1 milionu korun,“ vypočetl Poncar.

Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce, vyšla negativně. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti,“ uvedla k případu policejní mluvčí Eva Červenková.

