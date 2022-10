Jako šéf rozhodčích nižších soutěží chci uklidňovat, říká hejtman Špoták

I sám Špoták v minulosti podle zjištění serveru iSport.cz čelil podezření z možného ovlivnění zápasů, konkrétně duelů Blížejov – Hostouň v roce 2011 a Všeruby - Holýšov B o rok později. Ve druhém případě byl dokonce lehce fyzicky napaden funkcionářem Holýšova.

Jak si vysvětlujete, že jste byl zvolen? Je to tím, že máte za sebou 17 let dráhy sudího? Nebo hrálo roli to, že jste hejtman?

Myslím, že hrálo roli hlavně to, že mám dlouholeté zkušenosti jako fotbalový sudí. Navíc v posledních letech, kdy proti sobě skupiny ve fotbale válčí, jsem toho nebyl účasten. Do funkce chci vstoupit jako uklidňující prvek, protože český fotbal a obecně český sport nečekají jednoduché časy i kvůli energetické krizi. Věřím, že teď se hlavně zaměříme na práci, která je důležitá.

Mluvíte o práci na očištění fotbalu, který má v poslední době velmi špatnou pověst?

Fotbal s pověstí bojuje dlouho, nejen v posledních letech. Někdy se s tím dokáže vypořádat lépe, někdy hůř. Nejdůležitější je nastavit procesy, které by pomohly tomu, abychom dokázali vychovávat mladé rozhodčí. Na očištění musí pracovat naprosto jiné orgány - ať už v rámci FAČR nebo v rámci policie a státních orgánů. Já nepřicházím jako ten, který bude očišťovat, ale kvůli lidem, kteří chtějí pracovat pro fotbal. Lidé, kteří chtějí pracovat jen pro sebe, u mě mít místo nebudou.

Vy jste však byl sudím i v době, kdy docházelo k ovlivňování zápasů. V běhu je kauza Romana Berbra, který čeká na soudní proces. Jaký jste spolu měli vztah a kdy jste byli v kontaktu naposledy?

S Romanem Berbrem jsem se setkal naposledy asi před pěti lety, šlo jen o formální setkání. Tehdy už jsem nebyl ve fotbale činný. Když jsem byl sudí, on byl předsedou komise rozhodčích, a to byl jeden z důvodů, proč jsem se tehdy rozhodl kariéru sudího ukončit. To se psal rok 2009.

V tisku se nicméně objevilo, že jste čelil pochybnostem o férovém způsobu rozhodování některých fotbalových zápasů. Deník Sport cituje utkání Blížejov - Hostouň z roku 2011 a Všeruby - Holýšov B o rok později. Zástupci poražených týmů vás nařkli z úmyslných „zářezů“. Zcela vylučujete, že byste se jako rozhodčí choval tendenčně?

Musel jsem si velmi vzpomínat, co bylo deset let zpátky. Stejně jako se hráčům v jejich kariéře nepovedou některá utkání, stává se to i rozhodčím, kteří byli celosvětově uznávaní. Zmiňované zápasy jsou na úrovni okresního přeboru, což svým způsobem parafrázuje stejnojmenný seriál. Je to věc stará deset let a já to nevnímám jako nějakou kontroverzi.

Nevzpomínáte si? Přitom jste byl údajně fyzicky napaden Františkem Macháčkem, funkcionářem holýšovského týmu.

Byl to bývalý rozhodcovský kolega, s kterým jsme měli rozepře jako kolegové rozhodčí. Tehdy to tímto způsobem vyvrcholilo. Byla to osobní averze, která nesouvisela se zápasem.

Takže si nevzpomínáte, jak zápasy proběhly?

Ne, nevzpomínám si, jestli tam byly červené karty nebo nějaké penalty. V životě jsem odpískal stovky utkání, a pokud ze všech někdo označí dvě jako nepovedená, považuji to za kariérní úspěch.

Myslíte si, že to může být účelové využití dvou zápasů, aby vás někdo ve funkci zpochybnil?

Obecně bych k tomu jen řekl, že to ukazuje, jaká atmosféra ve fotbale panuje. Existují tábory, které proti sobě bojují, což potřebujeme odstranit. Já jsem ochoten potkat se s každým, pokud se mnou bude chtít otevřeně prodiskutovat, jakým způsobem vnímá moji pozici ve fotbale. Jisté ale je, že nejsem na straně žádného ze znesvářených táborů.

Na stole je otázka, zda se mezi rozhodčími, o kterých komise rozhoduje, objeví jména spojená s Romanem Berbrem.

Musíme si uvědomit, že Roman Berbr byl místopředsedou fotbalové asociace. To znamená, že s ním bylo spojeno 200 tisíc členů. V tom případě bychom museli vyhodit 200 tisíc členů, aby se český fotbal očistil. Ale není je za koho vyměnit.

Chcete tedy do výběru sudích zavést systémová pravidla, aby někdo nemohl přijít a říci: Tento zápas nebude pískat ten, ale někdo jiný?

Určitě musíme nastolit systémová pravidla. Řídící komise pro Čechy se nachází mezi komisemi krajskými a tou celostátní. Budeme muset najít způsob, jak pro nás budou pracovat komise krajské a co Radek Příhoda jako předseda komise republikové očekává od řídící komise, kterou povedu. Budeme mluvit o tom, jestli očekává hlavně vyhledávání talentů, mluvit budeme i o tom, jak se bude nakládat se sudími, které vyřadí celostátní komise. Jestli mají či nemají být umístěni ve třetí a čtvrté lize. Tyto a další věci si v následujících 14 dnech musíme vyjasnit a nastolit jednoznačná a transparentní pravidla.

Proč jste funkci vzal? Ptám se i proto, že jako hejtman jste asi dost vytížený.

Protože mám fotbal rád, sleduji ho a mrzelo mě, kam se dostal. Proto jsem vyslyšel nabídku stát se kandidátem a následně předsedou komise rozhodčích.