Dění na hejtmanství může změnit poměry na plzeňské radnici

Mezi plzeňskými představiteli ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v reakci na dění na kraji posílily tendence domluvit se už před volbami na užší spolupráci. V kuloárech se dokonce probírá možnost, že by ANO ve vedení města mohli nahradit zástupci KDU-ČSL.

Uskupení ODS, TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD by sice mělo nejtěsnější možnou většinu 24 hlasů ze 47, ale do voleb zbývá už necelých osm měsíců, takže těsná převaha by nemusela být problém.

Primátor Plzně Pavel Šindelář (ODS) přiznal, že se změna na hejtmanství do atmosféry na radnici promítla. „Nemůžu to nevnímat. Že to bude mít dopad zejména na vztahy v rámci koalice na úrovni města, je jasné,“ prohlásil.

Myslí si, že je třeba situaci hodnotit s odstupem a chladnější hlavou. „To, co se stalo v pondělí na úrovni kraje, posiluje myšlenky na spolupráci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL,“ řekl.

Předseda plzeňské TOP 09, náměstek primátora Michal Vozobule, považuje spojení ANO, Pirátů a STAN na úrovni kraje za signál, že mohou chtít stejnou strategii uplatnit i po komunálních volbách. „Trochu se tím děním na hejtmanství tábory ohraničily. Myslím, že ne všechny dveře by se měly zavírat, ale někteří už je zavírat chtěli a chtějí,“ uvedl.

V TOP 09 podle Vozobule panuje zklamání zejména z chování Pirátů. Domnívá se také, že události na hejtmanství mohou ovlivnit dosavadní vztahy na radnici. Podle Michala Vozobule tendence k posílení spolupráce ODS, TOP 09 a KDU-ČSL po změnách ve vedení kraje vzrostly. „Jednoznačně. To si dneska všichni uvědomují,“ konstatoval.

Pirátský lídr pro komunální volby v Plzni Pavel Bosák vylučuje, že jednání o spolupráci na hejtmanství se nějak dotkla i možné spolupráce s ANO na úrovni města. A jak se dívá na možnost, že po komunálních volbách budou chtít Piráti spolupracovat v Plzni s ANO a STAN?

V TOP 09 jsou zklamaní z chování Pirátů

„V tuto chvíli nemůžu předjímat, v jaké vyjednávací pozici budu a jaké strany se dostanou do vyjednávacího kotle, ze kterého si budeme vybírat potenciální partnery. Nedá se předvídat, jak budou preference vypadat,“ sdělil Bosák. Piráti prý před volbami řeknou, s kým budou ochotni jednat.

Podle předsedy plzeňské KDU-ČSL Stanislava Šece výměna vedení kraje změnila atmosféru na plzeňské politické scéně. „Podle toho, co vím, napětí nabralo na intenzitě,“ uvedl.

Tvrdí, že vnímá zklamání některých lidí v souvislosti s postupem STAN. „Moji přátelé, kteří je volili, jsou rozčarováni. U našich členů klesla ochota ke spolupráci se STAN,“ uvedl. Stanislav Šec také potvrdil zájem o spolupráci s ODS, TOP 09.

Napětí nabralo na intenzitě

Krajský šéf ANO Roman Zarzycký, který je náměstkem primátora Plzně a nově i náměstkem hejtmana, řekl, že zhoršenou atmosféru na radnici nepociťuje. „Já o tom nevím. Předpokládám, že vztah, který máme na radnici a v koalici, je korektní. Pokud by se koaliční partneři rozhodli k nějakému řešení, mají na to svaté právo. Pak je potřeba nám to jen férově sdělit,“ konstatoval.

Zarzycký prý neví nic o tom, že by dohoda ANO, Pirátů a STAN na krajské úrovni měla vazbu i na možnou budoucí spolupráci na úrovni města.

Místopředseda plzeňské ODS a náměstek primátora David Šlouf připustil, že se občanští demokraté o vývoji politické situace v regionu radí. „Jednáme, uvidíme, dejte nám čas,“ sdělil.