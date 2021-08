V Hedčanech postavili repliku zbořeného muzea, náročná byla střecha

„Jubilejní muzeum nechal v roce 1908 postavit hedčanský rodák a architekt František Šafránek jako vzkaz budoucím generacím. A my jsme se rozhodli, že v jeho odkazu, který byl na půl století přerušen, budeme pokračovat,“ vysvětlil hlavní stavitel miniatury Jiří Janeček.

Nápad postavit více než třímetrovou kopii se zrodil v prosinci 2019. Než se ale řidič z povolání pustil do řezání prvních tvárnic na základ osmiboké stavby, projekt si pečlivě načrtl a proměřil, mezitím vybíral vhodné materiály a učil se řadu stavebních postupů.

Vzhledem k tomu, že se k původní stavbě nedochovaly žádné plány, musely mu postačit černobílé fotografie a pohlednice, na kterých je muzeum zachyceno.

„Jednalo se o rotundu s vlašskou kopulí. V té době to byla nevšední stavba, vůbec první svého druhu na Plzeňsku a zároveň první v tak malé obci, jakými Hedčany jsou,“ poznamenal s tím, že na počátku 20. století žilo v obci přes sto obyvatel. Dnes je jich necelá polovina.

„Šafránek nechal muzeum vybudovat u příležitosti 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Uvnitř se nacházely knihy, poprsí slavných českých mužů, technické plány a obrazy. Celkem jich bylo na šest set. I když bylo muzeum zpočátku hodně navštěvované, postupem času se o nevytápěný objekt přestalo pečovat, začalo do něj střechou zatékat, uskladňovalo se v něm mléko, až bylo nakonec kvůli havarijnímu stavu v roce 1963 zbořeno,“ zabrouzdal do historie.

„Byla to určitě škoda. Vždyť Šafránek se při plánování muzea pravděpodobně nechal inspirovat italským architektem Filippem Brunelleschim, jehož nejslavnější stavba, katedrála Santa Maria del Fiore ve Florencii, byla té naší hodně podobná,“ upozornil.

Hedčanskou miniaturu tvoří 16 oken, nad nimi je osm řad barevných vitráží a několik ozdobných prvků. Na fasádě jsou jména slavných architektů. „S jistotou víme o třech. Zbylá můžeme jen hádat,“ přiznal se.

Vrásky na čele přibyly kvůli střešní krytině

Vrásky na čele mu přidělala střešní krytina, takzvané prejzy. Zapotřebí byly tři druhy. Protože ale nenašel firmu, která by je v miniaturní velikosti za rozumnou cenu vyrobila, musel na ně nejen vymyslet formy, ale i téměř 2 500 kusů vyrobit sám.

„Prvních tři sta kusů bylo nepoužitelných. Než jsme s manželkou a dalšími ženami z obce, které s výrobou tašek pomáhaly, přišli na to, jakou správnou konzistenci má mít hlína a jak velká vrstva je zapotřebí do jedné tašky, první várku prejzů jsme po vypálení v peci vyhodili. Buď popraskaly, zdeformovaly se nebo byly moc tenké. První kroupy by je zřejmě poničily,“ popsal.

Po prvotním nezdaru vytvořil další formy a práce se rozeběhly na plné obrátky.

Do stavby miniatury se zapojila i řada dalších obyvatel Hedčan. Všichni společně zatím odpracovali 1 200 hodin, z toho Jiří Janeček 800 hodin. Nejvíc se těšil, až bude mít hrubou stavbu hotovou a pustí se do nátěru fasádní barvy a budova tak získá po měsících dřiny téměř finální verzi.

Náklady se vyšplhaly na 140 tisíc korun. „Ještě není úplně hotovo, takže konečná částka se ještě zvýší. Chybí upravit okolí muzea a dostavět hradbu, která bude kolem celé miniatury. Část peněz jsme si sehnali sami, například pořádáním společenských akcí. Přispěli místní občané i sousedé z okolních obcí, obecní úřady, Plzeňský kraj i hosté místní restaurace. Výhodnou cenu nám dali například soukromé firmy, u nichž jsme si nechali vyrobit některé prvky. A když rozestavěné muzeum viděli další řemeslníci, své výrobky nám věnovali,“ pochvaluje si nebývalou štědrost Janeček.

Miniatura je nyní už dostavěná a před týdnem ji převezli na místo v centru obce, kde bude koncem srpna slavnostně odhalena. Přikrytá je plachtou, aby ji nikdo do poslední chvíle neviděl.