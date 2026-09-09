Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dolské hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu

Autor:
  15:47
Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem pózovaly již počtvrté, výtěžek z prodeje tentokrát půjde na charitativní účely.
Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté. Snímek je z lokality u Horní Břízy. (rok 2026)
Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté. Snímek je z lokality u Horní Břízy. (rok 2026)
Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté. Snímek je z lokality u Horní Břízy. (rok 2026)
Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté. Snímek je z lokality u Horní Břízy. (rok 2026)
Hasičky z Dolců na Plzeňsku znovu fotí odvážný kalendář. Letos již počtvrté. Snímek je z předchozích ročníků.
9 fotografií

„Ta cedulka, co kouká pod zadkem, ta nejde zastrčit, co?“ ptá se dvou dívek, které zrovna pózují u rybníčku, fotograf z Plzně. Následně jedna z „modelek“ zjišťuje, že drobný nedostatek lze snadno a rychle vyřešit. Ještě stáhnout hasičské montérky níž, aby vynikly sexy červené kalhotky, a může vzniknout další snímek.

Tak to vypadalo během již čtvrtého focení snímků na kalendář pro příští rok u jezera v Horní Bříze. Pět děvčat, která měla odvahu svléknout se do spodního prádla, čeká ještě jedno focení v Roupově, než se vrhnou do výběru těch nejhezčích snímků. Z nich pak vznikne nejen nástěnný, ale také stolní týdenní a roční kalendář, magnetky i plakáty.

„Letos fotíme kalendář už počtvrté, takže to není ani o odvaze. Některá se chce svléknout víc, některá méně,“ popsala jedna z dobrovolných hasiček devatenáctiletá Nikola Havlíčková, která nechybí na fotkách už od prvního ročníku. Právě tehdy slavil Sbor dobrovolných hasičů Dolce 100 let od založení a zrodila se myšlenka svůdných kalendářů. Například vloni nafotily fotografie i bez podprsenek, ale i tak jejich vnady částečně zakrývaly uniformy.

Hlavní motivací pro vznik kalendáře byla především podpora jejich hasičského sboru. Za utržené peníze se například dovybavil sbor. Letos vůbec poprvé výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

Nikola patří mezi nejmladší hasičky, které do projektu šly, nejstarší je třicet let. Zatímco při prvním focení využily uniforem a techniky, kterou jejich sbor má k dispozici, další rok jim zapůjčili věci hasičští kolegové z Borovna. „Další rok zase hasiči ze Spáleného Poříčí a letos kolegové ze Šťáhlav, Chocenic a Roupova,“ vyjmenovala odvážná hasička Nikola.

Aby pozadí nebylo pořád stejné, zkoušejí se nafotit na různých místech – například v lese, ve starém domě nebo u rybníku. S novou technikou, ale i s tou historickou.

A legrace prý během focení není málo. „Doprovází nás a pomáhají s technikou dva trenéři, kteří nás připravují na soutěže v požárním sportu. Mají vždycky vtipné hlášky,“ potvrzuje další z hasiček Marie Smolová, která se stane tváří dolského kalendáře již potřetí.

Vloni se jim podařilo prodat tisíc kalendářů. „Nejvíc si je kupují samozřejmě chlapi – hasiči. Třeba do hasičských zbrojnic. Kolik jich vytiskneme letos, zatím nevíme. Ale dotisknout se dají vždycky,“ dodala Nikola Havlíčková.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Škola na Tachovsku zavádí novou školní módu. Chce smazat rozdíly mezi dětmi

Premium
Škola v Kladrubech na Tachovsku chce novou školní módou smazat rozdíly mezi...

Učitelé i další zaměstnanci Základní školy Kladruby na Tachovsku přivítali žáky v novém školním roce v bílých košilích s logem. Pedagogové tak představili připravovanou školní módu.

Plzeňští vědci vyvinuli pomůcku pro rehabilitaci kolena. Sleduje i mozek

Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli rehabilitační pomůcku pro...

Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni a Technische Hochschule Deggendorf vyvinuli novou rehabilitační pomůcku pro pacienty po operaci nebo úrazu kolenního kloubu. Zařízení pomáhá s pohybem kolena,...

Tragická nehoda na D5. Dva mladíci sjeli z dálnice a spadli z mostku

ilustrační snímek

Na dálnici D5 poblíž Rokycan ve směru na Prahu v neděli ráno po nehodě zemřeli dva mladí muži. Auto vyjelo mimo vozovku a spadlo z mostku.

Auta se vrátila na obchvat Třemošné. Průjezd kruhovým objezdem ale řídí semafory

V Třemošné u Plzně už se znovu jezdí po obchvatu poté, co silničáři zprovoznili...

Se začátkem školního roku se auta vrátila na obchvat Třemošné na Plzeňsku. Ředitelství silnic a dálnic už má opravenou mostní estakádu, stavební firma ještě přebudovává klasickou křižovatku v křížení...

Artis - Plzeň 0:3. Kováč slaví první ligové vítězství v novém angažmá

Sestřih zápasu
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa.

Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili už v první půli, kdy se trefili Amar Memič, Cheick Souaré a Lukáš Červ. Viktoria zvítězila...

Dolské hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu

Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté....

Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem...

9. září 2026  15:47

Šestnáctiletá dívka se po útoku bojí vyjít z domu. Násilník v masce dostal pět let

Premium
Třiadvacetiletý mladík (vpravo) podle obžaloby natlačil mladou dívku v...

Krajský soud v Plzni vyměřil třiadvacetiletému nezaměstnanému Maximu K. z Klatov pětileté vězení za sexuální útok proti dítěti. Mladík s maskou na obličeji loni na jaře přepadl šestnáctiletou dívku,...

9. září 2026  14:02

Pád stromů zastavil provoz na trati z Chebu do Plzně, doprava stála do odpoledne

ilustrační snímek

Porucha trakčního vedení omezila provoz na trati z Chebu do Plzně, vlaky kvůli popadaným stromům nejezdí na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kynžvart. Nehoda zastavila jak...

9. září 2026,  aktualizováno 

Noční Plzní se řítil více než stovkou. Řidič chtěl zkusit, jestli ujede strážníkům

Šestadvacetiletý řidič ujížděl vysokou rychlostí před strážníky. Prý si chtěl...

Více než stovkou se řítil v BMW noční Plzní šestadvacetiletý řidič. Když ho hlídka městské policie chtěla zastavit, muž sešlápl plyn a začal jim ujíždět. Nakonec si to rozmyslel a zastavil. Na...

9. září 2026  10:23

Sedmdesátiletý motorkář narazil v Plzni do svodidel. Zemřel na místě

ilustrační snímek

Smrtelná zranění utrpěl v úterý odpoledne v plzeňské části Černice sedmdesátiletý motorkář. V ulici U Seřadiště ve směru od Koterovské k černickému obchodnímu centru Olympia Plzeň narazil do...

8. září 2026  21:25

Legendární plzeňskou hospodu zavřela inspekce, našla myší trus i plíseň

Inspektoři uzavřeli legendární Hostinec Pod Kopcem v plzeňském Božkově. (5....

Kontroloři České zemědělské a potravinářské inspekce uzavřeli legendární plzeňský Hostinec Pod Kopcem v Božkově. Seznam nedostatků je nezvykle dlouhý a zahrnuje například nález myšího trusu, plísně v...

8. září 2026  15:47

„Bůh šašek“ má další problém s policií. Přes zákaz soudu dál vystupoval ve videích

Premium
Lukáš Stančík alias „bůh šašek“ u soudu.

Lukáš Stančík z Plas na Plzeňsku, který je zakladatelem společenství Ohnivý drak a říká o sobě, že je bohem, čelí dalšímu obvinění. Tentokrát ho policisté viní z maření výkonu úředního rozhodnutí...

8. září 2026  13:50

Červenec nadějný, srpen tragický. Obětí dopravních nehod bylo více než loni

ilustrační snímek

V průběhu letních prázdnin zemřelo při nehodách v Plzeňském kraji osm lidí, což je o dva více než v roce 2025. Černá série na silnicích ale pokračovala i v prvních zářijových dnech. Dva mladí lidé...

8. září 2026  10:12

Chtěl ji znásilnit, útočil v masce, viní mladíka. Dívku trauma vážně poznamenalo

Premium
Třiadvacetiletý mladík (vpravo) podle obžaloby natlačil mladou dívku v...

Když šla večer k dědečkovi, najednou k šestnáctileté dívce přiběhl muž s černou plastovou maskou na obličeji, natlačil ji na plot, snažil se jí vysvlékat a osahávat. I když od činu z Klatov uplynulo...

7. září 2026  15:29

Vylepšení Nové scény Divadla J. K. Tyla se odkládá, projekt se prodražil

Nové divadlo J. K. Tyla v Plzni v noci

V průběhu letošních letních prázdnin plánovalo město Plzeň upravit Novou scénu Divadla J. K. Tyla. Měl vzniknout nový bezbariérový přístup do hlediště a v něm měla být sedadla upravená pro potřeby...

7. září 2026  9:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tragická nehoda na D5. Dva mladíci sjeli z dálnice a spadli z mostku

ilustrační snímek

Na dálnici D5 poblíž Rokycan ve směru na Prahu v neděli ráno po nehodě zemřeli dva mladí muži. Auto vyjelo mimo vozovku a spadlo z mostku.

6. září 2026  11:51

Plzeňští vědci vyvinuli pomůcku pro rehabilitaci kolena. Sleduje i mozek

Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli rehabilitační pomůcku pro...

Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni a Technische Hochschule Deggendorf vyvinuli novou rehabilitační pomůcku pro pacienty po operaci nebo úrazu kolenního kloubu. Zařízení pomáhá s pohybem kolena,...

6. září 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×