Zelená na přání. Plzeň jako první v ČR testuje chytré semafory pro hasiče

„Vytipovali jsme strategicky umístěné křižovatky nacházející se v Plzni na Lochotíně na trasách, které využívají hasiči mířící k zásahu právě z hasičské stanice v Plzni na Košutce,“ objasnil specialista na světelné signalizace a kamerové systémy Správy veřejného statku města Plzně Jan Grohmann.
Velitel košutecké stanice Michal Pathy řekl, že loni vyjížděly z této základny vozy pod majáky k 1 300 případům, a zásahů stále přibývá. „Pro nás je naprosto klíčové, abychom se na místo dostali včas. Každá minuta či desítky sekund hrají zásadní roli například při zahájení resuscitace nebo vyprošťování z havarovaného vozidla. Při požáru se může během třiceti sekund zásadně změnit situace na požářišti, oheň či kouř může odříznout únikovou cestu nebo může dojít k explozi. Každou snahu zlepšit náš pohyb v provozu proto velmi oceňujeme,“ uvedl Michal Pathy.
Dosud to na některých „chytřejších“ křižovatkách vypadalo tak, že když se k ní auto pod majáky blížilo, naskočila v jeho směru zelená. Nový systém jde však dál.
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„Nově systém dokáže vypočítat trasu, ví, které křižovatky jsou v okolí, a začne je s předstihem řešit komplexně,“ vysvětlil Martin Volný ze společnosti Intens Corporation. V reálu to znamená, že hasičům naskočí zelená nejen na semaforu, ke kterému přijíždějí, ale s předstihem i na dalších světelných křižovatkách v trase jejich jízdy.
Podle radního Plzně pro oblast Smart Cities Daniela Kůse byli hasiči pro pilotní projekt vybráni záměrně. Mají sice nižší počet výjezdů než záchranná služba či policie, ale jejich těžká technika klade nejvyšší nároky na prostor a plynulost. Testovací model tak spolehlivě ověří, zda systém zrychlí průjezd záchranářů, aniž by neúměrně zatížil běžnou městskou dopravu.
Testovaná technologie funguje na principu, kdy jsou z palubních jednotek hasičských vozů vysílána data o poloze a směru jízdy aut pod majáky. Samotné křižovatky jsou vybavené přijímači, které informace z hasičských aut předávají do řadičů, které nastavují světelné signály v křižovatce.
Upozornění pro vozy Škoda a VW
Kromě snadnějšího průjezdu křižovatkami může nová technologie s předstihem varovat i řidiče v autech, kteří jedou po stejné trase jako hasiči. Aktuálně se mohou informace upozorňující na přijíždějící hasičské auto objevit na displejích vozidel Škoda a VW vyrobených zhruba od roku 2021, které mají v informačním systému vozidla nainstalovanou a aktivovanou koncernovou aplikaci Traffication. Ta v testovací verzi upozorňuje na příjezd auta a v grafice řidiči radí, aby zajel na stranu a vytvořil záchranářskou uličku.
„V praxi to znamená, že díky aplikaci Traffication integrované do palubního systému se řidiči o blížícím se hasičském vozidle dozvědí ještě dříve, než vůbec uslyší sirénu nebo spatří výstražné majáky. Na displeji s předstihem uvidí, odkud záchranáři přijíždějí, a získají tak cenné sekundy navíc. Mohou včas a bez stresu zareagovat, vytvořit bezpečný prostor pro průjezd a pomoci záchranářům dostat se na místo bez zbytečných komplikací. Technologie zároveň omezuje situace, kdy řidiče přijíždějící vůz integrovaného záchranného systému překvapí na poslední chvíli, a přispívá tak k vyšší bezpečnosti všech účastníků provozu,“ uvedl Michal Vondra, specialista ze Škoda Auto.
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Protože aplikace běží na pozadí, řidiči nemusejí před jízdou na displeji nic potvrzovat. Tato aplikace však není veřejně dostupná, nejde stáhnout do starší palubní jednotky v autě ani do mobilního telefonu.
Vývojáři v současné době jednají o tom, aby se informace o blížícím se hasičském autě dostala k co největšímu počtu řidičů. Proto podle oficiální zprávy probíhají jednání mimo jiné o tom, zda by bezplatná a hojně využívaná online navigace Waze mohla získat rozšíření o varování před blížícími se hasiči.
Na projektu přednostního průjezdu hasičských aut křižovatkami se podílejí Hasičský záchranný sbor České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, ministerstvo dopravy a město Plzeň. O testování systému uvažují i další města, například Kladno.