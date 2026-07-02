Vydatný déšť podemlel v Chříči stodolu, jeden z jejích rohů se utrhl

„Jednalo se o neobydlenou stodolu, takže nehrozilo žádné bezprostřední ohrožení osob,“ uvedl Michal Holeček, mluvčí plzeňských hasičů. Část stodoly se ovšem zřítila na sousední pozemek.
Aby předešli dalšímu hroucení stavby, stabilizovali hasiči štítovou stěnu. „To jsme provedli právě ze sousedního pozemku, s čímž jeho majitel souhlasil. Pro sledování případného pohybu zdiva jsme nainstalovali kontrolní sádrové terčíky,“ řekl mluvčí.
Zásah, na kterém se podílely jednotky z Košutky, Plzně – Slovan, Plas a místní dobrovolníci, trval pět hodin. Jejich práci pak posoudil přivolaný statik.
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„Ten konstatoval, že opatření je maximem toho, co šlo v dané situaci udělat. Stodola nyní neohrožuje lidi ani okolní stavby. Její majitele jsme přesto poučili o dalších nezbytných opatřeních. Ta už ale proběhnou bez naší asistence,“ dodal Michal Holeček.
Podle starosty Chříče Martina Hartmana spadlo ve středu v obci 82 milimetrů srážek. Voda tekla přes obec hned třikrát. „První bouřka začala kolem půl čtvrté ráno, skončila někdy kolem šesté hodiny, napršelo asi 30 milimetrů,“ popsal středeční situaci starosta.
Voda přinesla trávu a větve. „V rámci možností jsme tyhle naplaveniny stačili uklidit, jakž takž jsme vyčistili zanesené vpusti. Podruhé to přišlo kolem osmé hodiny dopoledne, to už bylo horší, protože půda byla už asi nasáklá, to spadlo kolem 25 milimetrů, to voda přinášela už i zeminu z polí,“ pokračoval Hartman.
Potřetí přišel liják po 15. hodině. „To už jsem měli celou vesnici vyčištěnou od všeho, co voda přinesla předtím, a bylo to znovu to samé. Voda ale šla rychleji, to už pro nás byla tragédie. Podle neoficiálních měření napršelo dalších 27 milimetrů srážek,“ posteskl si starosta.
Vedle případu poškozené stodoly v obci spadla ještě jedna stodola. Voda vyplavila cestu, přinesla bahno do celé vesnice a dostala se i do základní školy. „Odklízení a čerpání vody bylo na našich hasičích a pomáhali tu hasiči ze Zvíkovce, krajští hasiči pak přijeli k večeru na stodolu,“ řekl starosta.
Lidé podle něj měli ve sklepích 15 až 30 centimetrů vody. „Naštěstí se nikomu nedostala až do obytných místností, v jednom případě vodu zastavili na chodbičce. Lidi už toho mají plný brejle,“ dodal Martin Hartman.
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„Po dohodě jsme odčerpávali vodu ze sklepů, bylo v nich 20 až 30 centimetrů vody. U školy, v původním rybníku, se vytvořila velká laguna, tam jsme nasadili plovoucí čerpadlo,“ řekl velitel SDH Zvíkovec Igor Tjutčev. Smůlou podle něj je, že pivovar a škola jsou v nejnižším bodě, tam voda stékala.
„Tam to nebylo dobré, protože po prvním dešti uklidili, pak pršelo znovu a byli na tom ještě hůř. Oni už uklízeli ráno, vše měli čisté, a když začalo pršet, schytali to znovu. My jsme tam měli zásah i dopoledne, byly tam nějaké padlé stromy a ucpaná vpusť pod můstkem,“ doplnil.