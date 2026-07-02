Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vydatný déšť podemlel v Chříči stodolu, jeden z jejích rohů se utrhl

Autor: ,
  10:07
Středeční déšť podemlel v obci Chříč na severu Plzeňska stodolu, odnesl to...

Středeční déšť podemlel v obci Chříč na severu Plzeňska stodolu, odnesl to jeden z rohů. (1. července 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Hasiči za pět hodin dokázali objekt provizorně stabilizovat. (1. července 2026)
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. (1. července 2026)
Hasiči za pět hodin dokázali objekt provizorně stabilizovat. (1. července 2026)
Zajištění je podle statika nejlepší, jaké bylo v daných podmínkách možné...
6 fotografií
Pět hodin zasahovali ve středu v podvečer hasiči v obci Chříč na severu Plzeňska. Vydatný déšť tam podmáčel neobydlenou stodolu, v důsledku čehož se zřítil jeden z rohů objektu. Jednotky ho provizorně zajistily.

„Jednalo se o neobydlenou stodolu, takže nehrozilo žádné bezprostřední ohrožení osob,“ uvedl Michal Holeček, mluvčí plzeňských hasičů. Část stodoly se ovšem zřítila na sousední pozemek.

Aby předešli dalšímu hroucení stavby, stabilizovali hasiči štítovou stěnu. „To jsme provedli právě ze sousedního pozemku, s čímž jeho majitel souhlasil. Pro sledování případného pohybu zdiva jsme nainstalovali kontrolní sádrové terčíky,“ řekl mluvčí.

Zásah, na kterém se podílely jednotky z Košutky, Plzně – Slovan, Plas a místní dobrovolníci, trval pět hodin. Jejich práci pak posoudil přivolaný statik.

„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

„Ten konstatoval, že opatření je maximem toho, co šlo v dané situaci udělat. Stodola nyní neohrožuje lidi ani okolní stavby. Její majitele jsme přesto poučili o dalších nezbytných opatřeních. Ta už ale proběhnou bez naší asistence,“ dodal Michal Holeček.

Podle starosty Chříče Martina Hartmana spadlo ve středu v obci 82 milimetrů srážek. Voda tekla přes obec hned třikrát. „První bouřka začala kolem půl čtvrté ráno, skončila někdy kolem šesté hodiny, napršelo asi 30 milimetrů,“ popsal středeční situaci starosta.

Voda přinesla trávu a větve. „V rámci možností jsme tyhle naplaveniny stačili uklidit, jakž takž jsme vyčistili zanesené vpusti. Podruhé to přišlo kolem osmé hodiny dopoledne, to už bylo horší, protože půda byla už asi nasáklá, to spadlo kolem 25 milimetrů, to voda přinášela už i zeminu z polí,“ pokračoval Hartman.

Středeční déšť podemlel v obci Chříč na severu Plzeňska stodolu, odnesl to jeden z rohů. (1. července 2026)
Hasiči za pět hodin dokázali objekt provizorně stabilizovat. (1. července 2026)
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. (1. července 2026)
Hasiči za pět hodin dokázali objekt provizorně stabilizovat. (1. července 2026)
6 fotografií

Potřetí přišel liják po 15. hodině. „To už jsem měli celou vesnici vyčištěnou od všeho, co voda přinesla předtím, a bylo to znovu to samé. Voda ale šla rychleji, to už pro nás byla tragédie. Podle neoficiálních měření napršelo dalších 27 milimetrů srážek,“ posteskl si starosta.

Vedle případu poškozené stodoly v obci spadla ještě jedna stodola. Voda vyplavila cestu, přinesla bahno do celé vesnice a dostala se i do základní školy. „Odklízení a čerpání vody bylo na našich hasičích a pomáhali tu hasiči ze Zvíkovce, krajští hasiči pak přijeli k večeru na stodolu,“ řekl starosta.

Lidé podle něj měli ve sklepích 15 až 30 centimetrů vody. „Naštěstí se nikomu nedostala až do obytných místností, v jednom případě vodu zastavili na chodbičce. Lidi už toho mají plný brejle,“ dodal Martin Hartman.

Bouře podemlela trať mezi Čkyní a Vimperkem, oprava potrvá do půlky srpna

„Po dohodě jsme odčerpávali vodu ze sklepů, bylo v nich 20 až 30 centimetrů vody. U školy, v původním rybníku, se vytvořila velká laguna, tam jsme nasadili plovoucí čerpadlo,“ řekl velitel SDH Zvíkovec Igor Tjutčev. Smůlou podle něj je, že pivovar a škola jsou v nejnižším bodě, tam voda stékala.

„Tam to nebylo dobré, protože po prvním dešti uklidili, pak pršelo znovu a byli na tom ještě hůř. Oni už uklízeli ráno, vše měli čisté, a když začalo pršet, schytali to znovu. My jsme tam měli zásah i dopoledne, byly tam nějaké padlé stromy a ucpaná vpusť pod můstkem,“ doplnil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vlastní tenisky má už i Plzeňský Prazdroj. Uvedl na trh limitovanou kolekci baťovek

Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním...

Nejslavnější česká pivovarnická značka pro své fanoušky ušila limitovanou kolekci vlastních tenisek. Kožené ručně vyráběné boty vznikly ve spolupráci se zlínskou společností Baťa. Design odkazuje na...

OBRAZEM: Rozkopané náměstí v Plzni byste nepoznali, revitalizace jede naplno

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...

Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a...

Skončete to do dvou minut, nebo odcházím. Bůh šašek chtěl rychlý rozsudek

Lukáš Stančík označil soudní jednání ohledně svěření do péče malé Evelínky,...

Lukáši Stančíkovi, který o sobě rád říká, že je vyvoleným a bohem, dnes samosoudce Okresního soudu Plzeň-město prodloužil délku podmínečného odsouzení s dohledem probačního úředníka o půl roku. Podle...

OBRAZEM: Amfiteátr ovládl muzikál Mamma Mia. Je třikrát téměř vyprodáno

Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10....

Ovacemi ve stoje skončila ve čtvrtek v noci premiéra muzikálu Mamma Mia v podání Muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni, jenž tak uzavřel další divadelní sezonu. Desátý ročník Noci s operou přilákal do...

Nikdy jsem neměl řidičák. Nepřipoutaný senior za volantem šokoval hlídku strážníků

Nepřipoutaný senior přiznal, že nikdy nevlastni řidičský průkaz.

Na pořádné problémy si zadělal šestaosmdesátiletý muž z Plzně. Drobné opomenutí v podobě zapomenutého bezpečnostního pásu ukázalo při kontrole na daleko zásadnější kolizi s paragrafy.

Pozor na zmije. Záchranáři na Šumavě ošetřovali tři uštknuté turisty

V Jeseníkách zaútočila zmije obecná na mladou slečnu. Lékaři vždy radí, pokusit...

Tři případy uštknutí zmijí řešili v posledních dnech zdravotničtí záchranáři na Šumavě. I když by si zdravý lidský organismus měl s hadím jedem poradit, není podle lékařů radno podobné incidenty...

2. července 2026  9:25

Plzeňský kouč Hyský: Byl bych rád, kdyby Panoš patřil k nejdůležitějším hráčům

Trenér Martin Hyský jako plzeňský trenér

Ve druhém přípravném duelu remizovali plzeňští fotbalisté se Spartakem Trnava 1:1. Na hřišti v Dobřanech otevřel skóre v 63. minutě Mehmeti, jenže krátce poté za Viktorii srovnal Panoš. Další...

2. července 2026  8:40

Výhrůžkami smrtí ji nutili k prostituci, přišla kvůli tomu o děti. Trest? Podmínka

Premium
Obžalovaná Bohuslava R. (vlevo) s obhájci.

S podmíněnými tresty vyvázli muž se ženou, kteří před dvaceti lety nutili na Chebsku drsnými metodami mladou matku k prostituci. Tehdy šestadvacetiletá oběť čelila výhrůžkám pistolí, pachatelé jí...

1. července 2026  12:31

Na české straně začala modernizace trati z Plzně do Bavorska, Němci ale otálejí

Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem....

Plán na rychlé vlakové spojení Plzně s Bavorskem dostává trhliny, Němci předpokládají zahájení modernizace svého úseku nejdříve v roce 2035. To může negativně ovlivnit i přípravy modernizace tratě na...

1. července 2026  10:43

S prázdninami přibylo oprav silnic. V Plzni poslali auta po objížďce i do zúžení

V Plzni začala v pondělí rekonstrukce Masarykovy ulice. (29. června 2026)

Začátek letních prázdnin tradičně znamená nové uzavírky na silnicích a hledání objížděk. V pondělí začala uzavírka první části páteřní ulice v plzeňské městské části Doubravka, na hlavních silničních...

30. června 2026  12:31

Bývalý reportér Keblúšek kandiduje do Senátu, kdysi se do něj trefoval Zeman

Vladimír Keblúšek, nový ředitel Domu kultury Ostrov.

Méně hádek a válek, víc spolupráce napříč politickým spektrem, ale i větší zodpovědnost. S takovou nabídkou přichází do Karlovarského kraje hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Ten v...

30. června 2026  9:31

Jiřičky dělaly hluk, tak sundal jejich hnízda. Horlivý muž naštval ochránce ptáků

Z osmi jiřiček, o které se starala Mirka Sokolová, se podařilo zachránit pět.

Osm jiřiček obecných převzali předminulou neděli do své péče pracovníci plzeňské záchranné stanice živočichů. Dovezl je tam muž z Nýřan, kterému údajně štěbetající ptáci budili děti, tak jejich...

29. června 2026  17:48

Mířil na lišku, trefil hledače kovů. Policie stíhá myslivce, hrozí mu čtyři roky

Ilustrační snímek

Z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti obvinili v červnu tachovští kriminalisté pětašedesátiletého myslivce. Muž je podezřelý, že loni v srpnu při střelbě na lišku postřelil v lese u Ctiboře na...

29. června 2026  12:33

Dost bylo gólů. Krmenčík končí fotbalovou kariéru, už nechce jít přes bolest

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru. Serveru sport.cz třiatřicetiletý útočník přiznal, že už nemá motivaci. V kariéře získal tři mistrovské tituly s Plzní, vyhrál belgickou...

29. června 2026  11:26

Nikdy jsem neměl řidičák. Nepřipoutaný senior za volantem šokoval hlídku strážníků

Nepřipoutaný senior přiznal, že nikdy nevlastni řidičský průkaz.

Na pořádné problémy si zadělal šestaosmdesátiletý muž z Plzně. Drobné opomenutí v podobě zapomenutého bezpečnostního pásu ukázalo při kontrole na daleko zásadnější kolizi s paragrafy.

29. června 2026  10:58

Vlastní tenisky má už i Plzeňský Prazdroj. Uvedl na trh limitovanou kolekci baťovek

Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním...

Nejslavnější česká pivovarnická značka pro své fanoušky ušila limitovanou kolekci vlastních tenisek. Kožené ručně vyráběné boty vznikly ve spolupráci se zlínskou společností Baťa. Design odkazuje na...

29. června 2026  10:47

Za lékařem na videochat. V Plzeňském kraji spustili online pohotovost

Ilustrační snímek

Plzeňský kraj spustil online pohotovost, díky které se mohou jeho obyvatelé spojit s lékařem kdykoli a kdekoli. Služba financovaná z krajských peněz měla být k dispozici už loni na podzim. V tendru...

29. června 2026  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.