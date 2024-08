Zlatá japonská oštěpařka přivezla olympijskou medaili domů. Do Domažlic

„Olympiáda byla v době Chodských slavností, které si nemohli užít, pozvali jsme tedy dudáckou kapelu na radnici,“ uvedl starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Kitagučiová, která je i mistryní světa v hodu oštěpem z šampionátu v Budapešti, šampionka Diamantové ligy za rok 2023 a vítězka mnoha dalších prestižních závodů, v Domažlicích žije, trénuje a je už držitelkou pamětní medaile, kterou jí město udělilo za šíření dobrého jména Domažlic ve světě.

Na dvě stovky lidí přivítaly Japonku před radnicí na domažlickém náměstí. Na pódiu se kolem půl osmé večer objevili trenér David Sekerák s oběma svěřenkyněmi, Harukou Kitagučiovou a Petrou Sičakovou, která v hodu oštěpem skončila na 14. místě.

„Děkuji za hezké časy,“ poděkovala Japonka lámanou češtinou za hlasitého potlesku diváků, který se opakoval skoro po každé větě. Olympijská šampionka řekla, že je jí líto, že tu nemohla být na chodské slavnosti. „Ale z olympiády mám zlato, je to hezký, děkuju moc,“ dodala Japonka.

Sekerák byl překvapený, že se diváci sešli v tak hojném počtu, když se akce začala organizovat teprve ráno. Poděkoval svěřenkyním za výkony.

„Myslím, že Domažlice na to mohou být pyšné, já jako trenér na to pyšný jsem,“ uvedl přerušen hlasitým potleskem. Dodal, že doufá, že budoucnost ukáže ještě lepší výkony. „I když u Haruky asi nic lepšího nejde, protože jsme vyhráli mistrovství světa, celou Diamantovou ligu a letos olympiádu. Výš je jen světový rekord a ten bychom museli vzít Báře Špotákové, takže je to takový kompromis. Budeme na tom pracovat, ale pak se vás tu musí sejít jednou tolik,“ dodal Sekerák.

Sičaková slíbila, že bude dělat vše pro to, aby příště stála o pár stupínků výš. Trenér doplnil, že bude předtím, než poletí přes oceán na olympiádu do Los Angeles, čtyři roky makat. „Před 5,5 roky, když jsem spolu začínali, nepomyslela na to, že bude na olympiádě, a měla z toho velké nervy,“ uvedl za pokyvování blonďaté krátkovlasé svěřenkyně.

Novinářům pak Sekerák řekl, že české jídlo zatím jeho japonská svěřenkyně neochutná, protože potřebuje dobít energii přes japonskou stravu, což jí zajistí japonská kuchařka, která je tu s ní. „Za měsíc máme totiž finále Diamantové ligy,“ uvedl Sekerák s tím, že v Česku bude Kitagučiová do poloviny září.

Podle starosty Antoše je pro Domažlice velká čest, že zde může japonská oštěpařka rozvíjet svůj talent.