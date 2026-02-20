Apartmány za 38 milionů? Město řeklo ne, na zámečky na Šumavě vydalo uzávěru

Zámek Palvínov leží dva kilometry od Hartmanic. (18. února 2026) | foto: jitka

Jitka Kubíková Šrámková
  16:36
Kontroverzi vyvolalo v Hartmanicích na Klatovsku rozhodnutí radnice, že se na tamních sedm zámků, které jsou všechny v soukromém vlastnictví, vztahuje stavební uzávěra. Bouří se jejich majitelé i někteří místní.

V katastru Hartmanic na Klatovsku je sedm zámečků – Palvínov, Dolejší Těšov, Horní Chlum, Karlov, Dolejší Krušec, Kundratice a Loučová.

Důvodem uzávěry byl připravovaný projekt apartmánových bytů, jež na zámku Palvínov měla v úmyslu postavit a rozprodat firma Overkill Palvinov, kterou vlastní podle Forbesu 16. nejbohatší Čech – podnikatel v digitálních technologiích a realitách Zdeněk Cendra.

Město ale s apartmány nesouhlasí. Palvínov, stejně jako zámek Loučov, nejsou pod památkovou ochranou, takže nebezpečí přeměny na apartmány je podle starosty Pavla Valdmana v jejich případě největší.

„Máme tady potůčky, všechny jdou do Otavy, takže nečistoty by mohly končit v místní čisté přírodě, území na takový počet lidí není připravené.“

Apartmány za 38 milionů? Město řeklo ne, na zámečky na Šumavě vydalo uzávěru

20. února 2026  16:36

