V katastru Hartmanic na Klatovsku je sedm zámečků – Palvínov, Dolejší Těšov, Horní Chlum, Karlov, Dolejší Krušec, Kundratice a Loučová.
Důvodem uzávěry byl připravovaný projekt apartmánových bytů, jež na zámku Palvínov měla v úmyslu postavit a rozprodat firma Overkill Palvinov, kterou vlastní podle Forbesu 16. nejbohatší Čech – podnikatel v digitálních technologiích a realitách Zdeněk Cendra.
Město ale s apartmány nesouhlasí. Palvínov, stejně jako zámek Loučov, nejsou pod památkovou ochranou, takže nebezpečí přeměny na apartmány je podle starosty Pavla Valdmana v jejich případě největší.
„Máme tady potůčky, všechny jdou do Otavy, takže nečistoty by mohly končit v místní čisté přírodě, území na takový počet lidí není připravené.“