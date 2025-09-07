Vzácné zmije mají mláďata, pavoučí ocas se jim zatím nevyvinul

Autor:
  7:33
Plzeňská zoo je jediná na světě, která chová zmiji pavoučí. Teď si zahrada připsala další prvenství. Povedl se jí totiž odchov těchto jedovatých horských hadů, vylíhlo se šest mláďat. Plaz je zvláštní tím, že na ocasu má pavoučí výrůstek.

Šest mláďat se začalo líhnout 27. července a už druhý den byla všechna venku z vajec.

„Naprosto jedinečného odchovu bylo možné docílit díky chovu rodičů v expozici, kde je možné přesně napodobit přirozené podmínky v místě výskytu tohoto druhu – íránských horách, a to včetně chladného zimování a v závislosti na ročním období se měnící délky dne,“ tvrdí zoolog Karel Kodejš.

Plzeňská zoo je jediná na světě, která chová vzácné zmije pavoučí. Teď se povedl jejich odchov, vylíhlo se šest mláďat.
Plzeňská zoo je jediná na světě, která chová zmije pavoučí. Teď si zahrada připsala další prvenství, vylíhlo se šest mláďat.
Plzeňská zoo je jediná na světě, která chová zmije pavoučí. Teď si zahrada připsala další prvenství, vylíhlo se šest mláďat.
Plzeňská zoo je jediná na světě, která chová vzácné zmije pavoučí. Teď se povedl jejich odchov, vylíhlo se šest mláďat.
22 fotografií

Pokračuje, že inkubační doba byla v případě plzeňské zahrady 42 dní, což je odrazem toho, že samice, podobně jako u příbuzných druhů, klade vejce již v pokročilém stadiu vývoje embrya. Běžná inkubace hadů je více než 65 dní.

Zmije pavoučí má prodloužené šupiny na konci ocasu, což napodobuje pavouka. U mláďat však zatím chybí. „Jediné, co jeho budoucí přítomnost napovídá, je rozšířený konec ocasu,“ vysvětlil zoolog.

Plzeňská zoo chová jako jediná na světě unikátní zmiji s „pavoučím“ ocasem

Mladé zmije zatím pavoučí ocas k lákání své potravy, ptáků, nepotřebují. Prozatím si vystačí hlavně s ještěry a mláďaty drobných savců.

Chovný pár získaný od švýcarského soukromého chovatele je v plzeňské expozici od února 2023 rovněž jako jediný veřejně vystavený pár na světě. Návštěvníci zoo mohou už jedno z mláďat obdivovat na vlastní oči. Je vystaveno v expozici Království jedu v samostatném teráriu.

Plzeňská zoo chová jako jediná na světě bizarního hada (23. 2. 2023)

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

Marek Ztracený rozvášnil plzeňský amfiteátr, s dojetím vzpomínal na tátu

Skladatel a zpěvák Marek Ztracený zakončil v sobotu v Plzni svoji šňůru dvaceti koncertů po České republice. Za zpěvákem ze Železné Rudy, který se na koncertní pódia vrátil po dvou letech, přijely...

Můj nejkomediálnější film. Režisér hitu Ženy v běhu natáčí v Plzni snímek plný hvězd

Herci a štáb režiséra Martina Horského natáčejí v ulicích krajského města hvězdně obsazenou komedii Někdo to rád v Plzni. Posledním natáčecím dnem bude čtvrtek 4. září. Snímek vypráví mozaiku...

Vzácné zmije mají mláďata, pavoučí ocas se jim zatím nevyvinul

Plzeňská zoo je jediná na světě, která chová zmiji pavoučí. Teď si zahrada připsala další prvenství. Povedl se jí totiž odchov těchto jedovatých horských hadů, vylíhlo se šest mláďat. Plaz je...

7. září 2025  7:33

Muž rozdělával gril s pomocí chemikálie, čtyři popálení lidé jsou v nemocnici

Čtyři popálené lidi odvezli záchranáři v noci z pátku na sobotu ze zábavy na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku. Podle informací policie se tam muži vymklo rozdělávání grilu za pomocí chemikálie....

6. září 2025  9:06,  aktualizováno 

Festival Divadlo nabídne zážitky, ale i podněty k zamyšlení nad světem

Už jen několik dnů zbývá do zahájení 33. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo, který představí 25 souborů z Francie, Maďarska, Německa, Norska, Slovenska a České republiky. Uskuteční se od 10. do...

6. září 2025  8:01

Stovky litrů nafty vytekly na D5 po nehodě kamionu, řidič najel na svodidla

Kvůli noční nehodě nákladního auta poblíž Přimdy na Tachovsku byl na více než 13 hodin přerušený provoz na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vedla přes Přimdu. Podle informací Policie...

5. září 2025  7:26,  aktualizováno  13:01

Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Rozbité čelní sklo a kabina nákladního auta je bilance páteční nehody na Jateční třídě v Plzni. Kolizi způsobila část pracovního stroje, který na podvalníku převážel kamion. Za jízdy se totiž...

5. září 2025  12:19

Ze Slavie do Plzně. Znám cestu mezi halou a bytem, usmívá se Vrbková

Juniorská reprezentantka Viktorie Vrbková posílila v letní přestávce házenkářky plzeňského DHC. Po příchodu z pražské Slavie se do přípravy zapojila už v červnu, rychle zapadla do nového prostředí a...

5. září 2025  12:04

Konec výjimky. Majitelé elektroaut už musí v Plzni platit za parkování

Majitelé elektromobilů přišli od 1. září po letech o možnost parkovat v Plzni zadarmo. Informoval o tom náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN. Bezplatné parkování pro auta s elektrickým...

5. září 2025  10:44

Zapíjení svatby se zvrtlo, kvůli bitce v baru soudí novomanžela i jeho příbuzné

Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní...

4. září 2025  15:30

Neslyšící najednou zase slyšeli. Strážníci si došlápli na falešnou sbírku

Jsme neslyšící a chceme otevřít mezinárodní centrum pro chudé děti. S takovou legendou se na kolemjdoucí v Plzni obracela trojice mužů, kteří chtěli falešnou sbírkou přijít k penězům. A byli úspěšní,...

4. září 2025  12:56

Žena neuhlídala psy, které měla na starost. Jeden z nich pokousal školačky

Do nemocnice na ošetření odvezla záchranná služba dvě školačky, které v Plzni pokousal pes. Zvíře uteklo ženě, která ho měla hlídat. Případem se zabývají policisté.

4. září 2025  12:02

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Motorkářka prolétla při nehodě oknem auta, těžce zraněná je ona i řidička

Vrtulník záchranné služby ve středu v podvečer přepravil do nemocnice vážně zraněnou ženu, která na motorce havarovala na hlavním tahu z Plzně na Karlovy Vary nedaleko Všerub. Motorkářka předjížděla...

3. září 2025  22:03,  aktualizováno  4.9 9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.