Šest mláďat se začalo líhnout 27. července a už druhý den byla všechna venku z vajec.
„Naprosto jedinečného odchovu bylo možné docílit díky chovu rodičů v expozici, kde je možné přesně napodobit přirozené podmínky v místě výskytu tohoto druhu – íránských horách, a to včetně chladného zimování a v závislosti na ročním období se měnící délky dne,“ tvrdí zoolog Karel Kodejš.
Pokračuje, že inkubační doba byla v případě plzeňské zahrady 42 dní, což je odrazem toho, že samice, podobně jako u příbuzných druhů, klade vejce již v pokročilém stadiu vývoje embrya. Běžná inkubace hadů je více než 65 dní.
Zmije pavoučí má prodloužené šupiny na konci ocasu, což napodobuje pavouka. U mláďat však zatím chybí. „Jediné, co jeho budoucí přítomnost napovídá, je rozšířený konec ocasu,“ vysvětlil zoolog.
Plzeňská zoo chová jako jediná na světě unikátní zmiji s „pavoučím“ ocasem
Mladé zmije zatím pavoučí ocas k lákání své potravy, ptáků, nepotřebují. Prozatím si vystačí hlavně s ještěry a mláďaty drobných savců.
Chovný pár získaný od švýcarského soukromého chovatele je v plzeňské expozici od února 2023 rovněž jako jediný veřejně vystavený pár na světě. Návštěvníci zoo mohou už jedno z mláďat obdivovat na vlastní oči. Je vystaveno v expozici Království jedu v samostatném teráriu.
