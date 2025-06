Jednadvacet studentů z jedné třídy a jejich pedagogický dozor se vracel minulý pátek z dvoudenního výletu na Šumavě. Každý si koupil svůj lístek.

„Po příjezdu motoráčku nám průvodčí řekla, že nás nemůže dovnitř pustit. Že jsme skupina. Učitelka jí vysvětlovala, že sice skupina jsme, ale že každý jede sám, má svoji jízdenku, ale ona trvala na tom, že nás nepustí. Učitelka říkala, ať pustí alespoň ty, co přestupují na další spoje do Plzně, Sušice, do navazujících vlaků, ale ona řekla, že ne, že si nemůže vzít na svědomí, že se skupina rozdělí a že by lidé ve vlaku stáli. Kluky, co už byli uvnitř a viděli volná místa, vykázala ven,“ uvedla pro Klatovský deník jedna ze studentek.

Protože studenti už byli unavení a nechtěli čekat další dvě hodiny na jiný spoj, zavolali rodičům a prarodičům, kteří pro ně nakonec přijeli auty.

Omluva je na místě

Ředitele Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech nepříjemnost mrzí. „Jednalo se o úsek ze Zelené Lhoty do Klatov, o 26 kilometrů, celkem čtyři zastávky. Nebudeme to hrotit, psát stížnosti nebo něco podobného. Ale na místě je určitě omluva a vrácení peněz za zakoupené lístky,“ domnívá se ředitel Václav Vogeltanz.

Připomněl, že jeden z jeho kolegů se již dříve na přepravu větší skupiny žáků ptal, zda si mají rezervovat místa a bylo mu řečeno, aby si s tím nedělal starosti, že studenty vlak určitě sveze. Proto nyní rezervaci míst neřešili.

„Je nám líto, že z důvodu přeplnění vlaku a neobjednání přepravy zmíněnou skupinou jsme museli v zastávce Zelená Lhota odmítnout její přepravu,“ reagoval na stížnost mluvčí Českých drah (ČD) Petr Šťáhlavský.

Kolik bylo ve vlaku volných míst na sezení a kolik na stání, mluvčí ČD neupřesnil. Vlakvedoucí, která patnáctileté studenty odmítla svézt, má totiž dovolenou, a tak podrobnosti k případu nelze zjistit. Šťáhlavský tedy vychází z obecných podmínek a z údajů, které byly v souvislosti s jízdou vlaku nahlášeny v systémech dopravce, jako je například údaj o vyčerpání kapacity spoje.

Podle ČD si skupina studentů měla zajistit dostatečnou kapacitu tím, že si přepravu před plánovanou cestou měli objednat. Pak by měli místa rezervovaná.

Vlakvedoucí nemusí cestující nabrat

„Stejně postupovala jiná skupina, která ve vlaku už cestovala a v důsledku nástupu další frekvence po cestě například v Železné Rudě nebo ve Špičáku byla kapacita vlaku vyčerpaná. Pokud by bylo ve spoji objednáno již dříve více skupin, pokusili bychom se daný spoj posílit, nebo by byla o této skutečnosti skupina v předstihu informována a nabídli bychom přepravu jiným spojem, například o dvě hodiny později a skupina by s takovým plánem cesty dopředu počítala,“ vysvětlil Šťáhlavský

Dále doplnil, že zaměstnanec dopravce může v případě, že jsou všechna místa ve vlaku obsazena, na sezení i stání, spoj prohlásit za přeplněný a může odmítnout přepravu dalších lidí. Jde o opatření k zajištění bezpečnosti cestujících. „Tento postup je standardní u všech typů vlaků u nás i v zahraničí,“ upozornil mluvčí ČD.

Pokud skupina nebyla přepravena z tohoto důvodu, mohou si požádat o vrácení jízdného.

Nad chováním dopravce se pozastavil muž, který přijel autem pro vnučku. „Pracoval jsem u Českých drah dvaačtyřicet let. A jsem naštvaný, že fungují takto. Nedokážu jednání paní vlakvedoucí pochopit. Nerozumím tomu, že nevzala aspoň ty, co měli přestupovat na další spoje. Tohle nebyly děti ze školky, ale patnáctiletí studenti, kteří ze Zelené Lhoty do Klatov bez problémů vydrží stát,“ reagoval muž pro Klatovský deník.

Mluvčí doporučil, aby si školní skupiny, skupiny dětí na táborech a podobné zajistily místa dopředu. Zvlášť na regionálních tratích, kde jsou menší vlakové soupravy.