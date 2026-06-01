„Mohu potvrdit, že GIBS si věc převzala a nyní se jí zabývá,“ řekl pro server mluvčí inspekce Jakub Augusta. Další informace odmítl sdělit.
Incident se stal ve věznici v průběhu svátečního víkendu 10. května. „V případu jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu proti životu a zdraví. Podezřelým je vychovatel, který dezinfekci odsouzeným poskytl,“ napsaly Novinky.cz s odkazem na dobře informovaný zdroj.
Portál iDNES.cz už dříve uvedl, že několik vězňů v Plzni se dostalo k dezinfekci, tři z nich ji vypili a skončili v nemocnici.
Lékaři stanovili jako předběžnou příčinu smrti jednoho z vězňů otok mozku, definitivně to má potvrdit nařízená soudní pitva.
Vězni údajně měli pít dezinfekci účinnou proti koronaviru, která kromě ethanolu obsahuje také peroxid vodíku, uvedly dále Novinky.cz.
V plzeňské věznici, která patří k největším v zemi, je to další mimořádná událost v krátké době. V dubnu tam podle policie jeden odsouzený napadl spoluvězně, policie věc vyšetřuje jako pokus o vraždu.
Loni na podzim kriminalisté obvinili z vraždy osmadvacetiletého vězně podezřelého z toho, že na konci října uškrtil svého čtyřiačtyřicetiletého spoluvězně.