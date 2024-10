Dny bývalého ghetta na Jateční v Plzni jsou sečteny, k zemi půjde ještě letos

Domy v bývalém ghettu v Jateční ulici v Plzni čeká demolice, začít by mohla do konce roku 2024. Objekty ustoupí silničnímu východnímu okruhu města. (9. října 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Společně s pavlačákem půjde k zemi ještě sousedící blok vybydlených domů ohraničených Duchcovskou a Doubraveckou ulicí.

„V říjnu vypíšeme výběrové řízení. Předpokládám, že koncem listopadu bychom mohli mít vybraného zhotovitele demoličních prací. Ty by měly začít ještě letos a pokračovat v příštím roce,“ nastínil šéf plzeňského zastoupení Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol.

Projektanti odhadli náklady na demolici pavlačového domu, dalších obytných budov, někdejší školky a výrobny knedlíků na zhruba 50 milionů korun. V drtivé většině případů se firmy do tendrů hlásí s výrazně nižšími nabídkovými cenami.

V minulosti město do těchto domů sestěhovávalo dlužníky nájemného. Když neplatili ani tady, jejich další cesta vedla pod most, jak obyvatelé domů před deseti lety sami říkali. Poslední nájemníky město vystěhovalo v roce 2021. Od té doby jsou prázdné, i když se do nich čas od času ještě snaží vbourat bezdomovci.

Domy by neměla poslat k zemi trhavina, ale čeká je postupné rozebírání podobnými stroji, které si v létě poradily s takzvaným Skleněným peklem u Rokycanské ulice.

Domy ustoupí další části východního silničního okruhu. „Aktuálně to vypadá, že by stavba úseku Jateční – Rokycanská mohla začít v roce 2029,“ řekl Miroslav Blabol.