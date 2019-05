Muži vytáhli souseda z domu a zbili ho, motivem byla patrně odplata

Incident se odehrál kolem druhé hodiny v noci na pondělí. Čtyři muži a další lidé se tehdy domáhali vstupu do rodinného domu.

„Jednačtyřicetiletý muž jim otevřel, útočníci jej vytáhli ven a tam ho fyzicky napadli. Uvnitř domu napadli i ženu,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Podrobnosti k napadení ani možný motivu útoku nesdělila.

Hlavním útočníkem je podle zjištění kriminalistů čtyřiačtyřicetiletý muž, po incidentu nadýchal téměř dvě promile alkoholu. „Zadrželi jsme ho a převezli do policejní cely,“ dodala Brožová.

Případ policie vyšetřuje jako ublížení na zdraví, výtržnictví a porušení domovní svobody.

Zbitého muže odvezla sanitka na ošetření do Klatovské nemocnice. Zranění utrpěla i jeho přítelkyně.

Podle serveru Novinky.cz za vším stojí pravděpodobně odplata. Napadený muž totiž před několika týdny nafackoval dvanáctiletému chlapci, který je synem hlavního bijce.

„Nejhorší byla bezmoc, stála jsem a koukala na to, jak mého blízkého člověka kopají do hlavy a šlapou po něm. Jeden z agresorů držel příteli pod krkem motorovou pilu a řval, že ho zabije. Hlavní útočník se pak vrátil do domu a začal mě mlátit a škrtit. Řval na mě, co jsme si to dovolili a chtěl po nás, abychom změnili výpověď na policii ohledně okolností, za kterých přítel vlepil jeho synovi pár facek. Chtěl po mně půl milionu výměnou za to, že nám dá pokoj,“ řekla Novinkám třicetiletá žena, které se zhruba po půl hodině podařilo zavolat telefonem pomoc.

Žena také vysvětlila, proč její přítel uštědřil chlapci pár facek. „Děti nám tady ve vsi dělají schválnosti. Například házejí odpadky do zahrady nebo ničí věci. Když jim vynadáte, akorát se vám vysmějí. Když už se mě ale ten chlapec pokusil kopnout do břicha, přítel ho šel srovnat,“ vysvětlila žena.