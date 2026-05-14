„Jsi mr*ka jako bývalá.“ Za sexuální útok na další partnerku dostal muž 6,5 roku

Petr Ježek
  15:18
Do budoucna vidíme obžalovaného jako velmi nebezpečnou osobu pro jeho další partnerky v situaci, kdy vztah nebude probíhat tak, jak si on představuje. Tak ve čtvrtek shrnul soudce plzeňského krajského soudu trest 6,5 roku vězení pro nyní čtyřiatřicetiletého Tomáše S. za pokus o znásilnění ženy, která se s ním předloni rozcházela. Udělal to jen pár měsíců po předčasném návratu z vězení.

Krajský soud v Plzni. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Ve vězení si odpykával pětiletý trest za znásilnění jiné partnerky. Také tam k činu došlo v době, kdy vztah končil, a jejich rozchod iniciovala partnerka. „Soud mu dal podmínečným propuštěním šanci, aby ve zkušební době prokázal, že výkon trestu na něj zapůsobil tak, aby žil řádným životem. To se ale nestalo. Nejen že se opět jedná o stejnou trestnou činnost, ale opět vůči partnerce,“ vysvětlil soudce Tomáš Bouček při odůvodňování zatím nepravomocného rozsudku.

Obžalovanému hrozil trest od dvou do 10 let vězení.

Svoji poslední přítelkyni napadl Tomáš S. v listopadu 2024 v bytě ve Františkových Lázních. Konflikt byl rychlý a intenzivní, na začátku šlo o oboustranné fyzické napadení. Pak iniciativu převzal podle soudu obžalovaný.

„Nejprve jí z ruky vytrhl mobilní telefon, o který se začali přetahovat. Z hlavy jí vytrhl trs vlasů, ona upadla na gauč. Hodil po ní mobilní telefon, ona začala vytáčet tísňovou linku 158. Po spojení hovoru stačila jen říct adresu a začala křičet o pomoc, protože jí telefon opět vytrhl. Když se snažila utéct z bytu, natlačil ji do vany v koupelně,“ popisoval v obžalobě státní zástupce.

Ženě se podařilo vyprostit, při pokusu o útěk ji strhl na gauč. „Jsi mr*ka, stejná jako bývalá,“ štěkl podle spisu a ženě zasadil pěstí asi čtyři rány. Pak jí zvedl nohy nad hlavu, stahoval z ní oblečení a přes její obranu a nesouhlas se jí pokusil dostat prsty do přirození. To se mu nepovedlo, žena ho kopla hlavy. Pak si na poškozenou sedl a svíral ji do doby, než do bytu přijeli policisté. Pak z ženy vstal a prudce otevřel dveře, popisuje dění v bytě rozsudek.

Pro soudce byla rozhodující výpověď poškozené, soud podle Boučka nemá důvod ženě nevěřit. „U poškozené nebyla zjištěná motivace, proč by si něco takového vymyslela. Kdyby něco takového chtěla udělat, nebo byla navedena svým otcem - bývalým policistou, jak tu prezentoval obžalovaný, jistě by celou konstrukci vymysleli tak, aby přednesli daleko závažnější jednání, minimálně dokonaný trestný čin. Poškozená od počátku vypovídá, že se obžalovanému nepodařilo dokončit sexuálně motivované jednání, protože se fyzicky bránila. Když to řeknu velmi jednoduše, když by mu chtěla ublížit, proč by neřekla, že skutek dokonal?“ argumentoval soudce při odůvodňování rozsudku.

Podle znalců je souzený muž egocentrický, sebestředný, těžko zvládá své emoce, je náchylný ke zkratkovitému a agresivnímu jednání.

Podle soudců ale není možné s jistotou říct, že psychické problémy, které poškozená má, souvisejí právě s tímto činem. Napadená už před tím byla v péči specialistů, trpěla úzkostným depresivním syndromem, problémy se spánkem, obavy z kontaktu s lidmi, z uzavřených prostorů měla už před činem. Podle soudců tak není možné s jistotou říct, že se u ženy rozvinula po činu posttraumatická stresová porucha.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si nechali lhůty pro případná odvolání.

