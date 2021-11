Znovu se jedná o stavbě nového kostela v Plzni, ve hře je jiný pozemek

Zástupci církve nyní jednají o možnosti získat pro vybudování kostela městský pozemek v lokalitě západně od Karlovarské třídy nad Lochotínským parkem.

Ve hře je nabídka, že by za něj město získalo církevní pozemky na vrchu Chlum. Tam chce městský obvod Plzeň-Doubravka vybudovat pro veřejnost rekreační zázemí.

Projekt stavby nového kostela se týká především františkánů, kteří farnost na Severním Předměstí Plzně spravují. Jejich zástupce páter Šebestián Smrčina řekl, že pokud se kostel nad Lochotínským parkem bude stavět, měl by se rozšířit.

„Vše je v počáteční fázi. Bude záležet hlavně na tom, jestli tam město umožní kostel stavět,“ řekl páter. Upozornil, že dříve se plánoval kostel bez jakéhokoliv zázemí, protože ho františkáni v Komenského ulici mají.

„Takže se projekt lehce aktualizoval, aby zástupci města viděli, jak by to vypadalo se zázemím. Pokud řeknou, že je to v pořádku, už se bude řešit pozemek a detaily včetně projektové dokumentace,“ uvedl duchovní.

Předpokládá, že rozpočet na stavbu by se výrazně navýšil a připustil obavu, zda se pak najde dost peněz, protože odhadovaná cena výrazně přeroste sto milionů korun.

Zdůrazňuje, že pro františkány by měla nová stavba význam, především pokud tam mohli bydlet. „Jsme skromní. V rámci budovy by nám stačilo pět pokojíků s kuchyňkou a sociálním zařízením. Jednalo by se o minimalistické zázemí pro naši komunitu, jejíž život by byl spojený s místem působení,“ vysvětlil.

Radní pro ekonomiku David Šlouf potvrdil, že ví o zájmu o pozemek ze strany biskupství. „Ten pozemek je dnes v podstatě volný. A my bychom toužili po pozemcích na Chlumu. Zástupci církve připravují upřesnění projektu a jeho umístění. Pak bychom mohli nechat udělat znalecké odhady obou dotčených pozemků a jednat o směně a případném vyrovnání doplatkem,“ sdělil Šlouf.

Náměstek primátora Pavel Šindelář připustil, že pokud by nová církevní stavba měla sloužit i pro bydlení, bylo by zapotřebí schválit změnu územního plánu.

„Jeho úprava je možná, ale je otázka, jestli bude potřebná a v jakém rozsahu. Technicky by to problém nebyl, ale vyžádalo by si to nějaký čas. Vím, že by františkáni byli rádi, kdyby součástí kostela bylo nějaké zázemí, a vím, že projektant bude hledat řešení, jak si s tím poradit. Čekáme, s čím přijde,“ konstatoval Šindelář.