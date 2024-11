Pozůstalým se uleví, když se dozvědí, kdo jim zavraždil blízkého, říká bývalý kriminalista

Není v tom nebezpečí, že by snaha po co nejreálnějším pohledu dostala ven věci z policejní práce, které mají zůstat pod pokličkou, aby pachatel neměl návod, jak se vyhnout dopadení?

V žádném případě. Budou tam jen věci, které jsou notoricky známé, ale tak, aby se to co nejvíce přiblížilo realitě. Co policisté prožívají, když dělají na novém případu. Jak jsou zejména v prvních dnech zahlcení, jaký je na ně vyvíjen nejrůznější tlak, jak je vše hektické. Když se jde po horké stopě, třeba se dvě tři noci nespí... I v knížkách jsem popisoval, jak to v praxi probíhá. Některé dialogy, které jsem použil, nebyly sice doslovné, ale odpovídají tomu, jak to reálně probíhalo. Pokud se bude natáčet, budu se snažit dohlédnout na zobrazení policistů. Osobní a vztahové zápletky, kterými filmaři příběhy rozšiřují, jsou jiná věc, ty by šlo mimo mne.

Co víc můžete udělat pro pozůstalé, než jim říct: Tohle je pachatel. To je vrah. Pak je jedno, co jsme si mysleli my nebo vy, podle důkazů to byl tenhle konkrétní člověk.