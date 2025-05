Také Čína už najíždí na svůj Green Deal, upozorňuje ekolog z Hnutí Duha

Polanecký v rozhovoru pro MF DNES upozornil i na to, že součástí Green Dealu jsou také cla na zboží, které se vyrábí jinde než v Evropě s vyššími emisemi než v Evropě. „To má zabránit tomu, aby se některé výroby přesouvaly třeba do Indie,“ nastínil.

Chtěla bych vás poprosit o reakci na vyjádření ředitele Plzeňské teplárenské Václava Paška na nedávné akci České hospodářské komory Plzeňský kraj na křižovatce, kde řekl: „Nenechává mě v klidu to, že chceme chránit planetu a v Číně se vyrobí 85 procent fotovoltaických panelů. Vyrobíme fotovoltaický panel z elektřiny, která nedbá na emise, a z těžby vzácných kovů, která nedbá na emise. Vyrobíme panel, naložíme ho na trajekt, pohon lodních motorů je stále ještě na těžký topný olej. Takže opět emise z tisíců kilometrů vstupují do naší atmosféry. Panel přivezeme do Evropy, tady postavíme fotovoltaickou elektrárnu, na kterou dá stát dotaci. V tomto čase je cena vyrobené elektřiny záporná, takže za ni zaplatím pokutu, v tom samém okamžiku mařič energie tuto energii odebere a stát mu za to zaplatí.“

Naštěstí to takto úplně není, například proto, že i Čína přistupuje ke snižování emisí. Je to popsané tak, jak by to nemělo být. To, že se přesunula výroba do Číny, není problém jen fotovoltaických panelů, ale veškeré produkce made in China. Je to dáno tím, že v Číně jsou nízké náklady na pracovní sílu. Fotovoltaické panely se vyráběly i v Evropě, bohužel nedokázaly konkurovat, s tím nic neuděláme. Do Číny se přesunula výroba lecčeho, ale jak dosáhneme toho, aby v Evropě byla tak levná pracovní síla jako v Číně? Ve srovnání s auty je výroba fotovoltaických panelů méně složitá, proto se Číňané produkce tak rychle chopili, naučili se ji rychle a díky levné pracovní síle vyrábějí i levně.