„Čekala jsem na to 50 let,“ zapsala si do deníku fotografka Libuše Jarcovjáková, když se svou výstavou Evokativ uspěla na slavném fotografickém festivalu Les Rencontres d’Arles a deník The Guardian akci označil za nejlepší výstavu roku 2019.
Nemělo by překvapit ani to, že do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film vyráží za Česko dokument Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, který život Jarcovjákové sleduje skrze její fotografie a deníky. Jde o otevřenou zpověď ženy, která se nebojí říci, že kdyby nefotila, nepřežila by.
V šestnácti jste si napsala do deníku: „Učím se fotit, chci být fotografka.“ V tomhle věku hodně dětí neví, co bude dělat. Čím to je, že vy jste měla jasno?
Protože jsem si fotografii osvojila jako vlastní výrazový prostředek.
Bytostně jsem věřila tomu, že jsou lidé, kteří mají mít děti a kteří je mít nemají.