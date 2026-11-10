Soud se bude znovu probírat „špínou“ ve fotbale z konce minulého desetiletí. V kauze, kde spis má přes 10 tisíc stran, je podaných 16 odvolání.
Kromě trestů pro rozhodčí, delegáty, fotbalové funkcionáře a klub Slavoj Vyšehrad za korupci potrestal soud podmínkou a dvoumilionovým peněžitým trestem bývalého místopředsedu fotbalové asociace Romana Berbra. Toho odsoudil za zpronevěru peněz plzeňského fotbalového svazu, podle Okresního soudu Plzeň-město o korupci nevěděl.
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„Nikde v obsáhlém spise není jediný důkaz, ze kterého by šlo dovodit, že měl Berbr ponětí o tom, že zápasy jsou spojené s předáním úplatku nebo sjednání výhod předávání peněz. Můžeme si myslet, co chceme, můžeme se pohybovat v míře podezření, ale jistotu jsme neměli,“ podotkl v červnu 2024 při odůvodňování rozsudku soudce Vladimír Žák.
Berbr čelí obžalobě z podplacení, z pomoci k podplacení, ze zpronevěry a z účasti na organizované zločinecké skupině. Státní zástupce Jan Scholle pro něj požadoval sedmileté vězení, pokutu 5,55 milionu korun a pětiletý zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace.
Hned po vynesení rozsudku se odvolal státní zástupce a také Roman Berbr, který požadoval kompletní osvobození. „Budu se odvolávat,“ prohlásil Berbr.
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Obžalovaným rozhodčím a fotbalovým delegátům, kteří podle spisu předávali nebo brali úplatky za ovlivňování zápasů, soud vyměřil vesměs peněžité tresty v řádu desítek až stovek tisíc korun a k tomu zákazy činnosti. Trest dostal i podnikatel, který sice s fotbalem nemá nic společného, ale pomáhal podle rozsudku vyprat peníze.
S nejtvrdším trestem ze všech tak před dvěma roky odcházel od plzeňského soudu Roman Rogoz, bývalý sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad. Pro Rogoze chtěl státní zástupce 7,5 roku vězení a 350 tisíc korun pokutu. Soud ho uznal vinným z podplácení a pomoci k zločinu zpronevěry, do vězení ho poslal na čtyři roky a k tomu vyměřil peněžitý trest 400 tisíc korun. Rogozovi přičetl plzeňský soudce za nečisté jednání ve fotbale ještě předchozí odsouzení v Praze za podvod v případu manipulace zakázek Českých drah.
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Podle obžaloby se korupce týkala pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize z května a června 2019 a poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži. Státní zástupce vinil obžalované z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění průběhu zápasu.
Senát Krajského soudu v Plzni si na projednávání všech odvolání zatím vyhradil devět jednacích dnů, naplánované jsou přibližně do poloviny prosince.
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19. června 2024