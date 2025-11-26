Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

,
  15:04
Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií a pražskou Spartou. Byl nejen v kotli plzeňských příznivců, ale po skončení zápasu i přes zákaz vnikl přímo na trávník, kde se pak domácí fanoušci poprali se sparťanskými.

V loňském finále domácího fotbalového poháru prohrála doma Viktoria Plzeň s pražskou Spartou. Mnohem víc než fotbal se však poté řešily potyčky fanoušků po skončení utkání. Po posledním hvizdu rozhodčího zejména příznivci domácích vnikli na hřiště a tam se poprali s příznivci Sparty.

Fotbalisty pak na hřišti vystřídali policejní těžkooděnci. Soudci většinu výtržníků trestali hlavně zákazy vstupu do hledišť stadionů.

Plzeňský okresní soud potrestal Víta Vavrocha za triko s nacistickými a protižidovskými nápisy na fotbalovém zápase podmínkou a pokutou. (26. listopadu 2025)
Konflikt mezi fanoušky Plzně a Sparty po konci finále českého poháru
Policejní zásah po konci českého poháru mezi Plzní a Spartou
Policisté se snaží zastavit fanoušky, kteří po konci českého fotbalového poháru vtrhli na hřiště.
27 fotografií

Ve středu samosoudce Okresního soudu Plzeň-město nepravomocně potrestal podmíněným trestem a pokutou 40 000 korun Víta Varocha, který tehdy přišel na fotbal v červeném tričku s nápisy a symboly odkazujícími na nacistický a silně antisemitský týdeník Der Stürmer (Útočník), vydávaný od roku 1923 do února 1945.

Muž byl podle spisu v tomhle tričku zaznamenaný kamerami České televize při přímém přenosu v sektoru vyhrazeném pro kotel plzeňských příznivců, po utkání byl v triku i přímo na trávníku.

Ostuda českého fotbalu. Pohár končil bitkou fanoušků, zasáhli těžkooděnci

„Na stadionu bylo tehdy přítomno 10 647 diváků a přenos z utkání vysílala Česká televize, obžalovaný se nacházel nejméně v sektoru P za bránou a pak přímo na hrací ploše, kam byl přístup divákům zakázán, v tričku s krátkým rukávem, na jehož přední části byl bílou barvou lámaným písmem velikosti 10 centimetrů nápis Der Stürmer. Pod nápisem byl symbol lebky se zkříženými hnáty o velikosti zhruba 20 centimetrů, což je symbol jednotek SS, které byly odpovědné za správu koncentračních táborů. Po začátku druhé světové války byla z těchto jednotek sestavena divize Totenkopf (Smrtihlav), která se opakovaně dopouštěla válečných zločinů. Na zadní straně trička měl další německý nápis (v překladu Útočně proti židům), pod kterým byl symbol železného kříže,“ popsal státní zástupce Michal Klíma.

Pětačtyřicetiletý obžalovaný ve středu před soudem nevypovídal a před tím ani na policii.

Po fotbale si nasadil kuklu a na stadionu bil pěstí fanouška, hrozí mu tři roky

Podle historika, který zpracoval vyjádření pro policii, byl týdeník Der Stürmer vydávaný nacistou a členem NSDAP Juliem Streicherem. Na titulní straně bylo vždy tučně vytištěno Die Juden sind unser Unglück! (Židé jsou naše neštěstí). Julius Streicher byl po druhé světové válce souzen s dalšími válečnými zločinci před Norimberským tribunálem a v roce 1946 popraven.

Obžalovanému hrozilo až pět let vězení

Tričkem, které měl na sobě, obžalovaný spáchal podle soudce přečin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, hrozilo mu za to až pět let vězení. Protože má Vavroch dosud čistý trestní rejstřík, soudce mu vyměřil trest 14 měsíců se zkušební dobou dvou let a peněžitý trest 40 tisíc korun.

„Jsem přesvědčený o tom, že nositel měl tričko naprosto cíleně v místě, kde byl velký počet lidí a mohl prezentovat svůj názor před stovkami lidí,“ vysvětlil soudce Žák.

Za házení židlí při fotbale viní policie muže z výtržnictví, hrozí mu tři roky

Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůty pro případná odvolání.

Podle soudce se Vavroch dopustil vběhnutím na trávník po utkání výtržnosti, protože hlasatel vyzýval diváky, aby na plochu nevbíhali, i na velkých obrazovkách na stadionu byly nápisy zakazující vstup na hřiště.

Zejména plzeňští příznivci podle záznamů vběhli na trávník, běželi na druhou stranu hřiště pod sparťanský kotel a vyvolávali rvačky. „Netvrdím, že se pan obžalovaný zapojil do potyček. Vstoupil na plochu a rozhodně nešel něco slavit, ale jednoznačně tam byla snaha vyvolat konflikt. Paradoxně více zadržených bylo na straně sparťanských fanoušků. Česká televize dění zaznamenávala velice dobře. Paradoxní je, že ten, který nejvíc vyvolával konflikty, ten potom nejrychleji utíkal. Ukázal se jako největší zbabělec,“ podotkl v odůvodnění k situaci po skončení fotbalu soudce Vladimír Žák.

22. května 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Pracovníci dopravních podniků v Plzni polepují vánoční tramvaj. Ta letošní bude...

Od příští neděle bude po Plzni jezdit vánoční tramvaj. Ta letošní bude podle dopravního podniku výrazně jiná než v předchozích letech. Připomínat bude vánoční chaloupku na kolejích. Vůbec poprvé bude...

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

Když máte víc dětí, je to jednodušší, tvrdí šestinásobná maminka

Pediatrička Eva Peroutková má šest dětí. Posledního syna Vítka porodila 13....

Napsat všechna jména členů rodiny Peroutkových z Plzně na zvonek u jejich domu by byl asi problém. Manželé Eva a Jiří mají totiž šest dětí. Pět bylo plánovaných, šestý Vítek byl překvapením....

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

Romská zábava skončila napadením a rvačkou, zasahovala policie i záchranáři

Při hromadné rvačce ve Starém Plzenci museli zasahovat záchranáři

V neděli kolem čtvrté hodiny ráno se na romské zábavě ve Starém Plzenci odehrála skupinová rvačka. Skončila zraněním šestatřicetiletého muže, který upadl do bezvědomí a byl převzat do péče...

Hazard se životem kvůli dobrému záběru, fotograf jel v otevřeném kufru auta

Řidič vezl v kufru chlapíka s fotoaparátem v ruce. Aby si pořídil co nejlepší...

Nebezpečný hazard předvedla osádka vozu na silnici první třídy u Kralovic na Plzeňsku. Řidič tam jel s autem, v jehož otevřeném kufru seděl muž s fotoaparátem v ruce. Aby pořídil co nejlepší snímek,...

26. listopadu 2025  12:42

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

26. listopadu 2025  11:21

Plzeňská nemocnice pečuje o rekordních 472 lidí s HIV, třetinu tvoří Ukrajinci

ilustrační snímek

Piercing a tetování přivezené ze zahraničí nebo nějaký operační výkon provedený v tamní ne úplně dobré nemocnici. I to jsou způsoby, při kterých se člověk může nakazit virem HIV. Fakultní nemocnice v...

26. listopadu 2025  9:36

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

25. listopadu 2025  15:44

Přeseknuté žebro, poraněná játra. Za útok mačetou soud vyměřil deset let

Krajský soud v Plzni vyměřil Štefanu R. za loňský útok mačetou deset let...

Muž pohybující se mezi bezdomovci jen se štěstím přežil bodnutí do břicha zbraní podobnou mačetě. Čepel dlouhá 48 centimetrů mu přesekla žebro a poranila játra. Za březnový útok v plzeňském parku...

25. listopadu 2025  13:44

V obci zavládla euforie. U vánočního stromu si s místními zazpívá Ztracený

Sobotní koncert byl nezapomenutelným zážitkem. Marek Ztracený své fanoušky...

Obrovská radost zavládla v Tymákově u Plzně. Místní totiž vyhráli v ojedinělé soutěži a o první adventní neděli jim přijede zazpívat a pomůže rozsvítit vánoční stromek zpěvák Marek Ztracený.

24. listopadu 2025  13:33

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy....

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:20

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Po hodině hry se položil do centru z levé strany a i v pádu propálil vše, co mu stálo v cestě. Že fotbalista Daniel Vašulín zažívá nejlepší sezonu kariéry, netřeba připomínat. Radostným gestem...

24. listopadu 2025  7:45

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Plzeňští házenkáři se dotáhli na čelo, po obratu zvítězili ve Frýdku-Místku

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo)...

Plzeňští házenkáři v 11. kole extraligy zvítězili po obratu ve druhém poločase ve Frýdku-Místku 31:28 a udrželi kontakt s vedoucí Karvinou. Strůjcem devátého vítězství Talentu z dosavadních deseti...

23. listopadu 2025  18:55

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

V hořícím drážním domku vybuchla plynová lahev, vlaky déle než hodinu nejely

Deset jednotek hasičů likvidovalo požár nádražního domku na Domažlicku.

U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před...

23. listopadu 2025  12:40,  aktualizováno  15:28

Kruhák v Sukově ulici čeká modernizace. Ve hře je, že bude řízený semafory

Kruhový objezd na Borských polí, na křížení Sukovy, Folmavské, Goldscheiderovy...

Za šest let by v borské části Klatovské ulice v Plzni mohly začít práce na jejím zlidštění a zpětné přeměně na městský bulvár. Hodně aut z této dopravní tepny by měla odvést nová souběžná silnice,...

23. listopadu 2025  8:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.