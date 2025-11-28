Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Autor:
  15:42
Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se. Hlava mu přitom visela mezi hranou nástupiště a odstaveným vlakem.
Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy, která mu pak visela mezi nástupištěm a vlakem. (27. listopadu 2025) | foto: Městská policie Plzeň

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...
Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...
Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...
Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...
8 fotografií

Byl čtvrtek půl dvanácté v noci, když si hlídka městské policie při kontrole hlavního vlakového nádraží všimla muže na nástupišti.

„Ležel na zemi a jeho hlava nebezpečně visela v prostoru mezi hranou nástupiště a odstaveným vlakem. Strážníci k němu okamžitě přispěchali, pomohli mu do sedu a zkontrolovali jeho zdravotní stav,“ upozornila na hrozivou situaci mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Asi šedesátiletý německý fanoušek v pořádku rozhodně nebyl. Měl tržnou ránu v obličeji. Naštěstí byl při vědomí a dokázal komunikovat. Hlídce pak vysvětlil, jak ke svému zranění přišel.

Do Plzně přijel na zápas Evropské ligy a zřejmě to přehnal s alkoholem. Po bezbrankovém duelu nemohl najít cestu zpátky na své ubytování a tak se vydal na vlak. Na nádraží ale ztratil rovnováhu, upadl a udeřil se o hranu nástupiště.

Než přijela záchranná služba, strážníci o něj pečovali. Následně ho dopravili do sanitky, kde mu na žádost záchranářů provedli dechovou zkoušku. Přístroj naměřil 2,60 promile. Následně ho převezli do nemocnice k ošetření.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Pracovníci dopravních podniků v Plzni polepují vánoční tramvaj. Ta letošní bude...

Od příští neděle bude po Plzni jezdit vánoční tramvaj. Ta letošní bude podle dopravního podniku výrazně jiná než v předchozích letech. Připomínat bude vánoční chaloupku na kolejích. Vůbec poprvé bude...

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

Když máte víc dětí, je to jednodušší, tvrdí šestinásobná maminka

Pediatrička Eva Peroutková má šest dětí. Posledního syna Vítka porodila 13....

Napsat všechna jména členů rodiny Peroutkových z Plzně na zvonek u jejich domu by byl asi problém. Manželé Eva a Jiří mají totiž šest dětí. Pět bylo plánovaných, šestý Vítek byl překvapením....

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se....

28. listopadu 2025  15:42

Koronerka prohlásila seniorku za mrtvou, ta pak v rakvi ožila. Policie případ uzavřela

Koroner.

Policie ukončila případ koronerky, která letos v květnu prohlásila starší ženu z Plzně za mrtvou a ta později začala v rakvi dýchat. Podle kriminalistů se trestný čin nestal a případ předali lékařské...

28. listopadu 2025  15:39

Před 100 lety poprvé v Plzni rozsvítili vánoční strom, město rozdá sazenice

Lesníci připravují stovku sazenic vánočních stromečků, aby je v neděli rozdali...

Plzeň si letos připomíná 100 let od doby, kdy se na náměstí Republiky poprvé rozsvítil vánoční strom. Kulaté výročí město připomene darováním stejného počtu sazenic živých stromků. Zájemci si je pak...

28. listopadu 2025  12:12

Plzeň dál neporažená, Spartě pomohlo bodlo, body má i Sigma. A do jara ve třech?

S míčem se snaží projít Tomáš Ladra, sahá po něm Philipp Treu,

Posadil dlouhodobou jedničku, gólmana, který si nedávno odbyl debut v reprezentaci. Místo něj šoupl mezi tyče náhradníka, který si během podzimu postěžoval v médiích, jak ho štve, že nechytá. Navíc...

28. listopadu 2025  9:49

Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s...

Znovu si pronajal pravou stranu hřiště. Z pozice krajního beka kmital směrem vpřed i vzad, posílal centry do šestnáctky, ve druhém poločase se dostal i do nadějné střelecké pozice, ale míč mu na nárt...

27. listopadu 2025  22:42

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

27. listopadu 2025  20:44,  aktualizováno  20:54

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...

Konflikt v klubu, nezaplacená útrata, posprejovaná kašna na náměstí Republiky nebo samolepky nalepené na všem, kde drží. Část příznivců Freiburgu, kteří přijeli na zápas Evropské ligy do Plzně, si...

27. listopadu 2025  20:22

Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27....

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic...

27. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  18:05

Student vyfrézoval model motorky, na Hradě ho předal nejznámějšímu motorkáři Česka

Úspěšný student ZČU v Plzni Jiří Hruška (na snímku) věnoval prezidentovi Petru...

Váží necelé dva kilogramy, měří 20 centimetrů a je vyrobený ze slitiny hliníku. Vyfrézovaný model motorky převzal ve středu prezident České republiky Petr Pavel z rukou autora, mistra ČR a Evropy v...

27. listopadu 2025  14:25

Medik „léčil“ psa jehlou, drénem i rektální rourkou. Týrání to nebylo, rozhodl soud

Martin Švec čelí obžalobě z týrání zvířete. Podle spisu dělal na svém psovi...

Po pěti a půl letech od odebrání psa Artuše plzeňskému medikovi Martinu Švecovi dospěli soudci k pravomocnému rozsudku, a sice že medik psa netýral. Zvláštnost případu byla v tom, že podle obžaloby...

27. listopadu 2025  13:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň a její osobnosti se stanou dějištěm německé literární fikce

Německá spisovatelka Marion Brasch představí nejznámější místa a především...

Plzeň se stane dějištěm jedné z povídek, které mají v příštím roce přitáhnout pozornost k Česku a jeho kultuře na známém frankfurtském knižním veletrhu. Na konci léta trávila v Plzni několik týdnů...

27. listopadu 2025  10:12

Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se

Petr Kořínek na lavičce plzeňských hokejistů

Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy...

27. listopadu 2025  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.