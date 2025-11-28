Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Byl čtvrtek půl dvanácté v noci, když si hlídka městské policie při kontrole hlavního vlakového nádraží všimla muže na nástupišti.
„Ležel na zemi a jeho hlava nebezpečně visela v prostoru mezi hranou nástupiště a odstaveným vlakem. Strážníci k němu okamžitě přispěchali, pomohli mu do sedu a zkontrolovali jeho zdravotní stav,“ upozornila na hrozivou situaci mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Asi šedesátiletý německý fanoušek v pořádku rozhodně nebyl. Měl tržnou ránu v obličeji. Naštěstí byl při vědomí a dokázal komunikovat. Hlídce pak vysvětlil, jak ke svému zranění přišel.
Do Plzně přijel na zápas Evropské ligy a zřejmě to přehnal s alkoholem. Po bezbrankovém duelu nemohl najít cestu zpátky na své ubytování a tak se vydal na vlak. Na nádraží ale ztratil rovnováhu, upadl a udeřil se o hranu nástupiště.
Než přijela záchranná služba, strážníci o něj pečovali. Následně ho dopravili do sanitky, kde mu na žádost záchranářů provedli dechovou zkoušku. Přístroj naměřil 2,60 promile. Následně ho převezli do nemocnice k ošetření.