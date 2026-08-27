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Konec přestupování a dlouhé chůze. Trolejbus zajede až do nemocnice

Petr Ježek
  8:57
Nová zastávka trolejbusové linky číslo 49 bude poblíž Obláčku.

Nová zastávka trolejbusové linky číslo 49 bude poblíž Obláčku. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Nová zastávka trolejbusové linky číslo 49 bude poblíž Obláčku.
Nová zastávka trolejbusové linky číslo 49 bude poblíž Obláčku.
Nová zastávka trolejbusové linky číslo 49 bude poblíž Obláčku.
Nová zastávka trolejbusové linky číslo 49 bude poblíž Obláčku.
18 fotografií
Se začátkem školního roku zahájí v Plzni provoz nová trolejbusová linka. Unikátností linky 49, která většinu trasy pojede na baterie, je průjezd lochotínským areálem Fakultní nemocnice v Plzni, kde bude poblíž budovy s Obláčkem zřízena běžná zastávka.

O nové lince, která zahájí provoz 1. září a bude jezdit jen v pracovních dnech mezi pátou hodinou ranní a 23. hodinou večer, informoval projektant dopravy Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Petr Hojer.

„V nemocničním areálu bude zřízena nová zastávka s názvem Areál FN,“ uvedl Hojer. Výchozí stanicí nové linky číslo 49 bude zastávka Hlavní nádraží, tedy stanice trolejbusů v Šumavské ulici ve směru na Bory mezi nádražím a budovou Okresního soudu Plzeň-město.

FN se rozšíří o nový pavilon, počet míst na zaparkování však zůstane stejný

Trolejbusy pojedou po Americké až ke křižovatce s Klatovskou, pak odbočí doprava, přes sady Pětatřicátníků a Most generála Pattona, pak zahnou na Roudnou. Na Americké budou zastavovat na všech zastávkách, po sadech Pětatřicátníků pak budou moci lidé nastupovat a vystupovat v Malické a zastávce Zadní Roudná. Pak trolejbus zabočí přes roudenskou bránu do lochotínského areálu fakultní nemocnice.

Uvnitř nemocnice zastaví na nově zřízené zastávce a lochotínskou branou trolejbus nemocnici opustí.

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Další zastávka bude za kruhovým objezdem před nemocnicí, pak bude pokračovat po aleji Svobody k lochotínské radnici, zastaví U Družby a po odbočení doleva se bude vracet po Karlovarské zpět do centra Plzně. Na trase zastaví ještě ve stanici Zoologická zahrada, U Rondelu, v Sadech Pětatřicátníků a ve všech zastávkách na Americké. Konečnou je stanice Hlavní nádraží.

Hlavní přínos nové linky je pro pacienty, kteří v centru Plzně nastoupí a pak vystoupí z trolejbusu přímo v nemocnici, stejně tak z nemocnice je trolejbus odveze do centra Plzně. Už nebudou muset přestupovat na autobusy, které mají zastávky před areálem nemocnice, nebo chodit přes půl kilometru z nejbližší tramvajové zastávky v Lidické ulici.

Nová linka 49 přes FN

  • Hlavní nádraží (zastávka linky 16 směr Bory) – Pařížská – Mrakodrap – U Práce – Sady Pětatřicátníků – Malická – Zadní Roudná – Areál FN (zastávka v areálu nemocnice) – Nemocnice Lochotín (u kruhového objezdu) – Úřad Lochotín – U Družby – Zoologická zahrada (zastávka tramvaje) – Rondel – Sady Pětatřicátníků – U Práce – Mrakodrap – Pařížská – Hlavní nádraží
  • pojede v pracovních dnech

Jakub Waas z PMDP informoval, že se od 1. září zkrátí interval u linek 33 a 40, které zajíždějí před lochotínský areál plzeňské fakultní nemocnice. „U obou linek budou celotýdenně prodlouženy spoje v době mezi 5. a 18. hodinou k hlavnímu nádraží ulicemi Americká a Šumavská. Současně dojde k posílení provozu v pracovních dnech mezi 8. a 14. hodinou,“ řekl J Waas.

„Autobusy nebo trolejbus budou odjíždět ze stanice před lochotínským nemocničním areálem ve všední dny každých pět minut. Každých pět minut spoj odveze lidi směrem k tramvaji,“ shrnul provozní ředitel PMDP Miroslav Macháň.

Úsek mezi tramvajovou zastávkou U Gery a kruhovým objezdem u nemocnice projíždějí autobusy linek 33 a 40 obousměrně bez ohledu na to, zda jedou do centra Plzně nebo na Košutku. Častěji budou jezdit autobusy na zastávky před nemocnicí i o víkendech. Cílem všech těchto úprav je nabídnout lepší spojení k nemocničnímu areálu, aby lidé méně jezdili auty. U nemocnice jsou dlouhodobě problémy s parkováním.

Se zahájením školního roku končí prázdninové jízdní řády

Se zahájením školního roku končí na všech tramvajových, autobusových a trolejbusových linkách v Plzni prázdninové jízdní řády. Pro většinu linek to znamená zkrácení intervalů. Od 1. září bude v Plzni obnoven provoz linek 19, 35, 37, 43, 58, v dalších jízdních řádech přibudou školní spoje.

I krajský organizátor dopravy POVED obnovuje od začátku září všechny školní spoje. Navíc jsou v některých jízdních řádech autobusů upravené odjezdy tak, aby spoje lépe navazovaly při přestupech na vlaky. Například na Tachovsku je ráno posílen školní spoj, který odjíždí v půl osmé z Tachova do Plané, na severním Plzeňsku přibyl odpolední pár školních spojů mezi Manětínem a Plasy.

24. března 2024
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Nová zastávka trolejbusové linky číslo 49 bude poblíž Obláčku.

Se začátkem školního roku zahájí v Plzni provoz nová trolejbusová linka. Unikátností linky 49, která většinu trasy pojede na baterie, je průjezd lochotínským areálem Fakultní nemocnice v Plzni, kde...

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