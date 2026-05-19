Dvanáctkrát už přístroj Lokomat vyzkoušel Jan Berger z Plzně. „Na počátku jsem chodil o dvou francouzských holích a teď už chodím o hůlce, což je obrovský posun,“ popsal senior. Je rád, že přístroj mohl vyzkoušet mezi prvními.
Robotických přístrojů Lokomat je v České republice kolem šesti, v západních Čechách je jediný právě v Plzni. „Robotická rehabilitace je trendem, ale ta klasická rehabilitace založená na kontaktu s pacientem zůstává i nadále základem kvalitní péče,“ popsala lékařka robotické rehabilitace – nového oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Tereza Cejpková.
Roboticky asistovaná péče dokáže podle ní poskytnout intenzivnější, přesnější a lépe měřitelný trénink. „Díky opakovaným a cíleným pohybům dokáže rychleji navrátit zpět určité ztracené funkce,“ dodala Cejpková.
Nejvíc se osvědčuje u pacientů po cévních mozkových příhodách, ale i u těch po traumatech typu autonehody či pádu, s neurologickými diagnózami typu roztroušené sklerózy. Přístroje dávají možnost pracovat lépe i s motivací pacienta.
Základem Lokomatu jsou roboticky vedené ortézy, které se upnou pacientovi na nohy, dynamický pás vede k odlehčení pacienta, vše řídí sofistikovaný software.
„Pacient má upnuté ortézy na dolních končetinách a na pánvi, po celou dobu visí, ale postupně během terapie snižujeme jeho odlehčení a jdeme do většího zatížení neboli ubíráme vodicí sílu a pacient začne víc participovat na terapii, začne třeba víc šlapat, rychleji šlapat, lépe zvedat nohy, vše je doplněno hrami na obrazovce. Pacient má i zpětnou vazbu, vidí, jakou vzdálenost během terapie ušel, jakou rychlostí, což ho může motivovat,“ popisuje Cejpková.
FN koupila Lokomat za 20,5 milionu korun. „Významnou součástí modernizace jsou také dva robotické systémy pro ergoterapii horních končetin za více než osm milionů korun, které napomáhají obnově funkční hybnosti ruky a úchopu již v akutní fázi onemocnění, včetně částečného nebo úplného ochrnutí,“ uvedla primářka Oddělení léčebné rehabilitace Andrea Kunschová.
|
V Plzni mají jako jediní na světě nejnovější CT přístroje
„Díky tomuto projektu jsme zásadně posílili technologické zázemí rehabilitační péče. Nové přístroje nám umožňují zahájit intenzivní terapii již v časných fázích onemocnění, lépe individualizovat léčbu a zvýšit její efektivitu. To znamená rychlejší návrat pacientů do běžného života a vyšší kvalitu jejich soběstačnosti,“ uvedl ředitel FN Václav Šimánek.
Rehabilitační péči dále rozšířil antigravitační trenažér chůze za necelých 3,1 milionu korun umožňující individuální odlehčení tělesné hmotnosti až o sto procent a bezpečný nácvik chůze u pacientů po operacích, traumatech i u těžkých neurologických poruch.
Nově je k dispozici také vysokovýkonný terapeutický laser za 1,7 milionu korun pro léčbu bolestivých stavů, hojení ran a terapii neuropatické bolesti a systém vysokoindukční magnetoterapie s křeslem za téměř tři miliony korun využívaný mimo jiné i při léčbě inkontinence u pacientů s neurologickým onemocněním.
FN pořídila i další přístroje. Celkem investovala 53,7 milionu korun, z toho 44,5 milionů pokryla evropská dotace.