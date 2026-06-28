„Pořídili jsme robotický operační systém za 69 milionů korun. Robotická chirurgie přináší vyšší preciznost, nižší krevní ztráty, méně komplikací a rychlejší rekonvalescenci,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Václav Šimánek.
„Ve FN Plzeň je robotická operativa dlouhodobě využívána v urologii, gynekologii i chirurgii a její kapacita byla již prakticky vyčerpána. Nový systém umožní nadále rozvíjet vysoce specializovanou onkochirurgii, zejména u nádorů prostaty, ledvin a dalších urologických i gynekologických diagnóz,“ upřesnil Šimánek.
|
Naděje pro pacienty po mrtvici a úrazech. Robot je učí znovu chodit
Popsal, že například z urologického týmu, který operuje od roku 2019, už se stali rutinéři. „Operují velmi rychle, navazují na sebe. Dříve, když se učili, udělali dva výkony, dnes už jich za stejnou dobu udělají pět. Nový tým se vždy učí, zdokonaluje, zrychluje, zkracuje operační časy. Čas ale samozřejmě odpovídá náročnosti operací,“ popsal Šimánek s tím, že například operace plíce je mnohem náročnější než třeba urogynekologický zákrok zpevnění pánevního dna.
Oba plzeňské robotické systémy jsou nyní umístěné v části nemocnice v Plzni na Borech, první robotický systém pořízený před šesti lety se však bude v průběhu prázdnin transportovat do lochotínské části nemocnice a stane se součástí tamních centrálních operačních sálů.
Robot by měl být podle Šimánka v místě, kde je konkrétní pracoviště, v tomto případě chirurgická či gynekologicko-porodnická klinika na Lochotíně, aby se lékaři mohli co nejrychleji věnovat i komplikacím, které případně mohou po operaci nastat.
„Chirurgická klinika, která sídlí na Lochotíně, s pomocí robotického systému provádí operace jater, slinivky, žlučových cest, ale také operativu tlustého střeva, rozjela se i hrudní chirurgie,“ vysvětlil.
V případě hrudní chirurgie se robotem nahrazuje plicní resekce prováděná otevřenou cestou, takzvanou torakotomií, což je rozsáhlý chirurgický zákrok na otevřeném hrudníku, při kterém se provede velký řez mezi žebry, který umožňuje přímý přístup k orgánům v hrudní dutině. S pomocí robota se postupuje miniinvazivně, kdy se provádí takzvaná asistovaná torakoskopie, což je minimálně invazivní chirurgická metoda. Umožňuje lékařům provádět léčebné zákroky bez nutnosti otevírat hrudník velkým řezem.
„Pokud tuto operaci provádíme roboticky, jsme schopni provést třeba odstranění velké části plic, to znamená plicního laloku. Z miniinvazivního přístupu pacienti značně profitují,“ popisuje Šimánek.
|
Urologové i gynekologové v Plzni začnou při operacích využívat robota
Od dubna letošního roku začala roboticky operovat i ORL klinika. „Startovali drobnými zákroky. Doufám, že v dohledné době spektrum operativy rozšíří,“ konstatoval ředitel. Připomněl, že gynekologická klinika rozšířila počty výkonů o urogynekologii, což jsou gynekologické zákroky u žen třeba s inkontinencí. „Pacientky po robotické operaci nepotřebují intenzivní pooperační péči,“ nastínil.
První robotické centrum umožnilo provádět asi 350 chirurgických výkonů ročně, druhý robotický systém je po roce provozu na podobných počtech. „Jedeme v režimu 24 hodin, sedm dní v týdnu,“ upřesnil.
Nákup robotického systému byl součástí projektu Obnova a modernizace vybavení center vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče, který nemocnice letos na jaře završila. Projekt byl zahájen v dubnu 2024 a financovala ho Evropská unie z Národního plánu obnovy ČR.
|
V Plzni mají jako jediní na světě nejnovější CT přístroje
EU přispěla částkou 218 milionů korun, celková hodnota projektu dosáhla zhruba 280 milionů korun. Největší investicí bylo pořízení PET/MR hybridního systému v hodnotě 129 milionů korun.
„Spojení pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance umožňuje výrazně zpřesnit diagnostiku nádorů centrální nervové soustavy, hlavy a krku, prsu, gynekologických nádorů, nádorů rekta a prostaty. Přístroj současně významně snižuje radiační zátěž, což je zásadní zejména u dětských a mladších pacientů,“ vysvětlil přednosta Kliniky zobrazovacích metod FN Jiří Ferda.