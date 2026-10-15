Nový postup může významně pomoci zejména pacientům s nádory slinivky břišní, ale také lidem s nádory plic, hlavy a krku.
S radiofarmakem 68 Ga-Trivehexin pracuje na světě jen několik specializovaných pracovišť. „Fakultní nemocnice (FN) v Plzni je však první, která jej využívá v kombinaci s PET/MRI. A právě tato kombinace umožňuje našim lékařům získat informace o biologické aktivitě nádoru a současně velmi podrobné zobrazení okolních tkání,“ dodává ředitel FN Václav Šimánek.
Radiofarmakum 68 Ga-Trivehexin patří mezi inovativní látky, které se cíleně vážou na specifické receptory na povrchu některých nádorových buněk. Receptory jsou přitom specializované bílkovinné struktury, které slouží buňkám k přijímání signálů z okolí nebo zevnitř organismu.
„Receptor si můžeme představit jako pomyslný zámek na povrchu buňky, do kterého zapadne jen ten správný klíč. Tím je v tomto případě speciální látka, která se na receptor naváže a umožní lékařům nádorovou tkáň zobrazit. Díky tomu mohou lépe rozlišit samotný nádor od okolních zánětlivých změn,“ vysvětluje přednosta Kliniky zobrazovacích metod Jiří Ferda.
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Právě rozlišení nádoru a zánětlivých změn představuje jeden z největších problémů při diagnostice rakoviny slinivky břišní. Nádor totiž často vyvolává zánětlivou reakci okolní tkáně, která může při běžných zobrazovacích vyšetřeních komplikovat přesné určení rozsahu onemocnění.
Posun v diagnostice rakoviny slinivky je důležitý, protože jak uvedl přednosta Chirurgické kliniky FN Jiří Moláček, existují predikce, že rakovina slinivky bude do čtyř let hlavní příčinou smrti z maligních onemocnění. Přesnější informace o rozsahu nádoru pomáhá lékařům zvolit nejvhodnější léčebný postup a lépe naplánovat operaci.
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Radiofarmakum připravují přímo ve FN Plzeň specializovaní radiofarmaceuti. Pacient dostane připravenou látku nitrožilně. Následuje přibližně hodinová přestávka, během níž se radiofarmakum naváže na příslušné receptory v těle, a následně nemocný absolvuje vyšetření PET/MRI.
Radiofarmakum dosud nemá běžnou registraci léčivého přípravku, jeho použití v nemocnici proto podléhá zvláštnímu schvalovacímu režimu, na kterém se podílejí Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví ČR.