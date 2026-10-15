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Plzeňští lékaři mají světový náskok. Díky nové metodě dokážou nádory zobrazit přesněji

Jitka Kubíková Šrámková
  16:42

Záznam z vyšetření PET/MR, na kterém je zachycen nádor slinivky břišní (žlutý ovál). | foto: FN Plzeň

Přesnější zobrazení nádorů, lepší rozlišení nádorové a zánětlivé tkáně a získání důležitých informací pro plánování operací. Fakultní nemocnice Plzeň přichází se světovým prvenstvím v diagnostice onkologických onemocnění. Jako první na světě využívá v klinické praxi radiofarmakum 68 Ga-Trivehexin v kombinaci s vyšetřením PET/MRI, tedy s přístrojem, který spojuje pozitronovou emisní tomografii a magnetickou rezonanci.

Nový postup může významně pomoci zejména pacientům s nádory slinivky břišní, ale také lidem s nádory plic, hlavy a krku.

S radiofarmakem 68 Ga-Trivehexin pracuje na světě jen několik specializovaných pracovišť. „Fakultní nemocnice (FN) v Plzni je však první, která jej využívá v kombinaci s PET/MRI. A právě tato kombinace umožňuje našim lékařům získat informace o biologické aktivitě nádoru a současně velmi podrobné zobrazení okolních tkání,“ dodává ředitel FN Václav Šimánek.

Radiofarmakum 68 Ga-Trivehexin patří mezi inovativní látky, které se cíleně vážou na specifické receptory na povrchu některých nádorových buněk. Receptory jsou přitom specializované bílkovinné struktury, které slouží buňkám k přijímání signálů z okolí nebo zevnitř organismu.

„Receptor si můžeme představit jako pomyslný zámek na povrchu buňky, do kterého zapadne jen ten správný klíč. Tím je v tomto případě speciální látka, která se na receptor naváže a umožní lékařům nádorovou tkáň zobrazit. Díky tomu mohou lépe rozlišit samotný nádor od okolních zánětlivých změn,“ vysvětluje přednosta Kliniky zobrazovacích metod Jiří Ferda.

Včasný záchyt rakoviny slinivky je stále problém. Pomoci má screening

Právě rozlišení nádoru a zánětlivých změn představuje jeden z největších problémů při diagnostice rakoviny slinivky břišní. Nádor totiž často vyvolává zánětlivou reakci okolní tkáně, která může při běžných zobrazovacích vyšetřeních komplikovat přesné určení rozsahu onemocnění.

Posun v diagnostice rakoviny slinivky je důležitý, protože jak uvedl přednosta Chirurgické kliniky FN Jiří Moláček, existují predikce, že rakovina slinivky bude do čtyř let hlavní příčinou smrti z maligních onemocnění. Přesnější informace o rozsahu nádoru pomáhá lékařům zvolit nejvhodnější léčebný postup a lépe naplánovat operaci.

Onkologové popsali výhody protonové léčby: Ničí nádor, ale šetří zdravé tkáně

Radiofarmakum připravují přímo ve FN Plzeň specializovaní radiofarmaceuti. Pacient dostane připravenou látku nitrožilně. Následuje přibližně hodinová přestávka, během níž se radiofarmakum naváže na příslušné receptory v těle, a následně nemocný absolvuje vyšetření PET/MRI.

Radiofarmakum dosud nemá běžnou registraci léčivého přípravku, jeho použití v nemocnici proto podléhá zvláštnímu schvalovacímu režimu, na kterém se podílejí Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

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