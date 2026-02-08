Rizikem HIV je piercing i operace v ne úplně dobré nemocnici, říká přednosta kliniky

Přednosta Kliniky infekčních nemocí a Cestovní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni Dalibor Sedláček (4. února 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Jitka Kubíková Šrámková
  16:00
Ještě před několika desetiletími se psalo o mužích, kteří mají sex s muži, jako o velkém nebezpečí při šíření viru HIV. Dnes je situace jiná, protože si dávají pozor. „Když plánují sex s neznámým partnerem, užívají určité kombinace léků a to je chrání před nákazou,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDNES.cz přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni Dalibor Sedláček.

Podle Sedláčka nakažení HIV, kteří se léčí, už nejsou jen špičkou ledovce, jako tomu bylo dříve. Většina lidí už o své nemoci ví, léčí se a ti, kteří chtějí, mají také děti.

Lékaři Česka

Prevence přinesla i to, že nakažených, kteří se neléčí, už je v Česku odhadem jen kolem 600. A právě na ně cílí různé preventivní akce spojené i s anonymním testováním. Za rizikové chování s ohledem na nákazu virem HIV se podle Sedláčka dá považovat i to, když se člověk nechá například tetovat za ne zcela bezpečných okolností například v Africe či Asii.

Pokud dojde k protržení kondomu nebo k nechráněnému sexu, který člověk nečekal, k dispozici jsou postexpoziční léky, které se předepisují na měsíc.

titulek

Tělo vysílá varovné signály. Infarkt je letitý proces, nevznikne hned, líčí kardiolog

Richard Češka

Tělo často nebolí a udeří bez jediného varování. „Třeba vysoký cholesterol nebo vysoký krevní tlak...

K prevenci není dobré nutit. Strach může zdraví zhoršovat, říká onkochirurg

Josef Zábranský, onkochirurg z EUC Kliniky v Ústí nad Labem.

Každý den pomáhá ženám zvládnout jednu z nejtěžších životních situací – diagnózu rakoviny prsu...

Přišít penis nebylo to nejtěžší, amputace zachráníme i po hodinách. Chirurg vypráví

Plastické operace lidé často vnímají jen jako prostředek, jak přizpůsobit...

Plastické operace lidé často vnímají jen jako prostředek, jak přizpůsobit tělesné proporce svým...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Rozdíl v délce nohou víc než centimetr může být problém. Lékař o výměně kloubů

Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás...

Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás jistojistě čeká endoprotéza,...

Lze chřipku léčit slivovicí? Oblíbený mýtus, ale může spíš uškodit, varuje lékařka

Imunoložka a vědecká pracovnice Zuzana Ozaniak Střížová

Slivovice na chřipku nezabírá. A antibiotika už vůbec ne. Přesto na tyto „zaručené rady“ spoléhá...

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce...

Odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje, bývalého hejtmana Rudolfa Špotáka (dříve Piráti, nyní bezpartijní), požadují zástupci ODS a TOP 09, kteří jsou v opozici. Jako...

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Adam Měchura z Plzně skóruje v utkání se Spartou.

Hokejové extralize začíná olympijská přestávka, poslední duel odehrála Plzeň na domácím ledě proti Spartě v rámci dohrávky 36. kola. Z výhry 4:1 se radovali Západočeši, kteří duel otočili a o skóre...

Rizikem HIV je piercing i operace v ne úplně dobré nemocnici, říká přednosta kliniky

Přednosta Kliniky infekčních nemocí a Cestovní medicíny Fakultní nemocnice v...

Ještě před několika desetiletími se psalo o mužích, kteří mají sex s muži, jako o velkém nebezpečí při šíření viru HIV. Dnes je situace jiná, protože si dávají pozor. „Když plánují sex s neznámým...

8. února 2026

Plzeňští házenkáři v extraligovém šlágru porazili karvinské obhájce titulu

Plzeňský Petr Vinkelhöfer střílí na bránu Frýdku.

Házenkáři Plzně v souboji dvou nejlepších extraligových týmů doma porazili 34:28 vedoucí Karvinou. Na druhém místě tabulky Západočeši snížili na obhájce titulu ztrátu na dva body.

8. února 2026  13:03

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)

První západočeský areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem, upravenou tratí a osvětlením vyzkoušeli v sobotu v Nýrsku účastníci závodů, které byly zkouškou před Zimní olympiádou dětí a mládeže...

8. února 2026  10:38

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

7. února 2026  9:12

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

Roky připravovaný projekt revitalizace Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany se od vedení města dočkal definitivního potvrzení, že jej bude financovat. Tento týden to schválili zastupitelé...

6. února 2026  15:26

Seniorka vběhla před tramvaj, zůstala zaklíněná pod soupravou. Je vážně zraněná

V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena...

V nemocnici bojuje o život třiasedmdesátiletá žena, kterou ve čtvrtek v noci srazila v Plzni tramvaj. Seniorka zůstala ležet pod soupravou, hasiči museli k jejímu vyproštění použít hydraulické...

6. února 2026  9:54

Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

Komerční sdělení
Violistka Julia Turnovsky

Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými...

5. února 2026  14:41

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

5. února 2026  14:20

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...

5. února 2026  13:55

Osudný doprovod z klubu. Mladíci muže zmlátili do bezvědomí a okradli

Ilustrační snímek

Jen několik dní trvalo kriminalistům, než dopadli pachatele loupeže V Rokycanech. Dva mladíci si v hudebním klubu vyhlédli muže, kterého pak cestou domů zmlátili a ukradli mu peněženku a mobilní...

5. února 2026  13:26

Silnice jsou zase samá díra, skutečný rozsah škod odhalí až jarní obleva

Díry v silnicích silničáři opraví až po zimní sezoně. Do té doby před některými...

Je začátek února a řadu silnic v západních Čechách už lemují lesy značek upozorňujících na výmoly a výtluky v asfaltu. Silničáři se obávají, že na jaře může být mnoho silnic v ještě horším stavu, než...

5. února 2026  9:48

