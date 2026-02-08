Podle Sedláčka nakažení HIV, kteří se léčí, už nejsou jen špičkou ledovce, jako tomu bylo dříve. Většina lidí už o své nemoci ví, léčí se a ti, kteří chtějí, mají také děti.
Prevence přinesla i to, že nakažených, kteří se neléčí, už je v Česku odhadem jen kolem 600. A právě na ně cílí různé preventivní akce spojené i s anonymním testováním. Za rizikové chování s ohledem na nákazu virem HIV se podle Sedláčka dá považovat i to, když se člověk nechá například tetovat za ne zcela bezpečných okolností například v Africe či Asii.
Pokud dojde k protržení kondomu nebo k nechráněnému sexu, který člověk nečekal, k dispozici jsou postexpoziční léky, které se předepisují na měsíc.