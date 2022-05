Lidi s covidem zabíjíte schválně, tvrdil muž o nemocnici. Hrozí mu osm let

Muž se podle státní zástupkyně dopustil šíření poplašné zprávy, navíc v době, kdy byla Česká republika kvůli epidemii koronaviru v nouzovém stavu. Sazba je v tomto případě vyšší, muži hrozí od dvou do osmi let vězení.

Pod článek nemocnice o očkování pak obžalovaný muž napsal: „Jak je ta depopulalizační vakcína nastavená, jsou to ty dva roky? Kdy potom každý zemře?“ A tvrdil, že nemocnice lidi pomocí vakcín vraždí.

U jiného příspěvku, kde si lékař posteskl, že umírají i mladí lidé a oni s tím nemohou nic dělat, napsal: „Já si myslím, že je schválně nějak zabíjíte, abyste měli čísla. Určitě jim dáte něco do pití, nebo nějaký jed místo léků.“ Jeho příspěvky mohly vidět odhadem tisíce lidí.

„Úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřoval poplašnou zprávu, která je nepravdivá. Takový čin spáchal v době jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,“ uvedla státní zástupkyně.

Mladý muž se na chodbě soudu před začátkem jednání rozplakal. Jeho právní zástupkyně jej uklidňovala. Se zarudlýma očima a mírným očním tikem pak vypovídal u soudu.

Vypověděl, že od dubna 2021 byl zhruba rok na nemocenské kvůli špatnému psychickému stavu spojenému s depresemi a panickými atakami. Jednou dokonce kvůli častým pracovním neschopnostem přišel v době covidu o práci.

Řekl, že se nebál covidu, ale toho, že stát chce likvidovat své obyvatele. Na otázku soudce, komu byly jeho příspěvky určené, odpověděl, že světovládcům.

Byl jsem mimo, cítil jsem nebezpečí, říká

Když se stání zástupkyně zeptala, co dnes říká tomu, co v době nouzového stavu psal na sociální sítě, uvedl, že ho to mrzí.

„Neuvědomoval jsem si, co píšu. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Nešel jsem cíleně proti fakultní nemocnici, neuvědomoval jsem si, že jsem na jejích stránkách. Byl jsem mimo. Cítil jsem nebezpečí. Četl jsem totiž různé články o covidu na Facebooku. Nevěděl jsem, čemu mám věřit. Nevěděl jsem, jestli to někdy skončí,“ sdělil s tím, že do příspěvků psal jen to, co si sám přečetl na sociální síti.

MF DNES sdělil, že dnes je jeho zdravotní stav lepší a na Facebook už nic nepíše. Zprávy o covidu a další negativní články prý nečte, ale sociální síť neodmítá, protože jsou tam různé skupiny lidí s podobnými psychickými problémy, s nimiž komunikuje a přijímá rady a sdílí s nimi zkušenosti.

Lidem s depresemi vzkázal, aby si našli práci a nepoužívali tolik sociální sítě. „Mě nyní zachraňuje práce, která mě strašně baví,“ řekl.

Fakultní nemocnice, která na jednání obžalovaného upozornila loni v únoru, finanční kompenzaci nežádá.