Staré haly půjdou k zemi, kvůli uhlíkové stopě a udržitelnosti

„Začalo to před třemi lety ve Francii, překvapilo nás, jak detailní specifikaci po nás zákazníci požadovali,“ nastínil Radek Vach, ředitel obchodního plánování plzeňského Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech. Jedná se o firmu, která vyrábí v Plzni v průmyslové zóně Borská pole tepelná čerpadla.

Loni na podzim zbourala polovinu podniku a na místě staví násobně větší objekt. Podle Vacha není dokládání ekologičnosti firmy vůbec lehký úkol. „Několik týdnů nám trvalo, než jsme všechny informace dali dohromady, protože jsme museli doložit až směšné detaily,“ nastínil s tím, že firma musí zákazníkům dokládat, z jakých částí světa dováží materiál, z jakých materiálů se výrobek skládá, jak je materiál skládkovatelný či recyklovatelný po skončení jeho životnosti a další údaje. Z dat, která poskytne, pak vychází uhlíková stopa.

„Doložit udržitelnost výroby jsou náklady navíc, ale dnes už je to v Evropě nutnost. Zatím ale není předpis, jak se to musí reportovat, liší se to podle zákazníka,“ popsal Vach. A protože Panasonic vyváží čerpadla z Plzně jenom do Evropy a ne na jiné kontinenty, zelená agenda se týká všech jeho dodávek.

Kupte, zbourejte, postavte a my si ho pronajmeme

Zatím prý firma nevyčíslovala, jaké to obnáší náklady navíc třeba na jeden výrobek. „Důvod je jednoduchý, jiná cesta není, než sebrat data a poskytnout je. Konkurence je totiž obrovská, na trhu jsou japonští i němečtí výrobci, nyní se na něj tlačí i čínští výrobci,“ popsal Vach. „Trošku mi to připadá, že je to uměle vyvolaná mánie, kdy každý se co nejvíc snaží být zelený. Ale přispěla k tomu Evropská unie,“ dodal.

Jak uvádí Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko, která se zabývá výstavbou a pronájmem průmyslových hal, udržitelnost a uhlíkovou stopu, řeší firmy i v oblasti průmyslových nemovitostí. „Když se bavím s kolegy z Německa, mnohokrát za nimi přijde firma typu DHL a řekne, my jsme si v 90. letech postavili objekt, ten už je zastaralý, protože má vysokou CO 2 stopu, kupte ho od nás, zbourejte ho a postavte nám moderní. My si ho od vás pronajmeme,“ popisuje Sovička, podle kterého se to sice týká více Německa, kde se bourají haly třeba i ze 70. či 80. let minulého století, ale tento trend přichází i do Česka.

A netýká se to jen mnohem starších brownfieldů typu chebských strojíren nebo Škodovky v Ostrově nad Ohří, které Panattoni zbourala v uplynulých letech, ale i budov postavených po roce 1989.

K zemi půjde bývalé sídlo firmy Yazaki

Panattoni hodlá v blízké budoucnosti zbourat na Borských polích bývalé sídlo firmy Yazaki postavené před zhruba třiceti lety. „Nyní objekt pronajímáme menším nájemcům, ale dlouhodobě neobstojí, protože firmy, které jsou v dodavatelských řetězcích a musí svým klientům dokazovat CO 2 stopu, odmítají výrobu umístit do starších objektů,“ vysvětlil Sovička.

Zastaralé jsou tyto budovy třeba v tom, že nejsou zateplené nebo že se na jejich střechy nedá umístit fotovoltaika. Sovička to srovnal třeba s nedávno postaveným sídlem výrobce plechovek na Borských polích – americké firmy Ball.

„Jejich fotovoltaika na střeše bude mít instalovaný výkon 1,5 MW. Tím výrazně ušetří, protože jsou schopní z fotovoltaiky neboli zelené energie pokrýt 25 až 30 procent spotřeby,“ vysvětlil Sovička.

A kdy půjde k zemi bývalá Yazaki, čemuž se říká redevelopment? „To ukáže čas, odhadem za tři až pět let. Na jejím místě postavíme moderní průmyslový objekt, který nabídneme firmám, které budou hledat výrobní kapacity,“ poznamenal.

Na otázku, jestli modernost haly, kterou Panasonic začal na Borských polích stavět na místě původní, firmu na trhu zvýhodní, Vach odpověděl, že to nebude mít vliv. „Panasonic by měl být totiž uhlíkově neutrální už v roce 2025, tedy předtím než bude dokončená nová budova, která by měla být dostavěna někdy v druhé polovině roku 2025. Hodně nám při směrování k uhlíkové neutralitě pomáhá nákup zelené energie,“ poznamenal Vach.