V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jitka Kubíková Šrámková
  4:41
Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího výběru v soutěži Firma roku 2025 Plzeňského kraje a vyvíjí stejnojmennou mobilní aplikaci. „Data v mobilu sice čteme, ale nikde s nimi nekšeftujeme,“ vysvětluje spoluzakladatel startupu Jan Romportl.

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai. | foto: Archiv Jana Romportla

„Mobilní aplikace se chová jako kognitivní antivirus,“ říká spoluzakladatel startupu Jan Romportl s tím, že Elin.ai chce chránit mladé před uváznutím v toxických myšlenkových a emocionálních vzorcích, které může způsobit škodlivý, manipulativní nebo extrémní obsah nebo záměrně zkreslené informace.

„Aplikace vznikla jako reakce na rostoucí potřebu podpory duševního zdraví mladých lidí v digitálním prostředí. Její vývoj spojil odborníky na umělou inteligenci, psychologii, etiku a vzdělávání s cílem nabídnout technologii, která nejen reaguje, ale i chápe,“ popsal Romportl.

Vznikla jako odpověď na alarmující nárůst duševních potíží u mladých lidí. Statistiky ukazují, že každé třetí dospívající dítě v Evropě zažívá úzkosti, stres nebo symptomy deprese a jen zlomek z nich vyhledá pomoc.

Jako se produkty umělé inteligence učí za pochodu, stejné je to podle Romportla i s aplikací Elin.ai, kterou si mohli mladí začít stahovat v listopadu 2024. Za více než rok ji má v mobilním telefonu 25 tisíc hlavně teenagerů. To je podle Romportla právě takové množství lidí, aby Elin.ai mohla využívat zpětné vazby od těchto uživatelů a mohla být stále kvalifikovanějším pomocníkem.

Kdo je Jan Romportl

Výzkumu AI se věnuje přes 20 let jako expert, konzultant, podnikatel i manažer.

Vystudoval obor AI na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, který zakončil titulem Ph.D.

Později vedl AI centrum firmy O2, kde působil jako ředitel a Chief Data Scientist.

Nyní působí jako nezávislý AI konzultant a spoluzakladatel startupu Elin.ai.

Cílem Elin.ai je primární prevence, aby mladí nikdy v budoucnosti nepotřebovali terapeuta, který by je ze smyčky závislosti na sociálních sítích musel obtížně dostávat.

„Těch 25 tisíc uživatelů, to je jen maličký dílek, o který stojíme. Můj cíl je, aby Elin byla nainstalovaná na každém mobilním telefonu, který bude mít teenager v ruce, zkrátka cílíme na globální trh s desítkami milionů mladých lidí,“ říká Romportl.

Nejdříve aplikace fungovala tak, že využívala jazykové modely umělé inteligence k analýze libovolného screenshotu, tedy snímku mobilní obrazovky, od uživatele. Ve formě chatu pak pomáhala danému obsahu porozumět, případně dávala na míru šité rady, jak reagovat. Teď už je však dál. Je schopná také sledovat to, co teenager provádí na sociální síti Instagram, a snaží se preventivně zasahovat ve chvíli, kdy by činnost na síti mohla mladého člověka začít emocionálně rozleptávat.

„Směřujeme k tomu, aby rodiče dítěti řekli: budeš používat sociální sítě jen v tom případě, že si nainstaluješ aplikaci Elin.ai,“ poznamenal Romportl. Podle něj to však nebude lehké, protože mnoho rodičů patří, s nadsázkou řečeno, mezi analfabety sociálních sítí, takže bude nutné je edukovat třeba pomocí příkladů, jak sociální sítě dětem ubližují nebo jak Elin pomáhá.

„Nedá se říci, že design sociálních sítí je úplně zlý, ale je potřeba vědět, že ten, kdo je užívá, není zákazník, ale zboží. Moje dítě napojené na sociální sítě je tedy zboží a to nejcennější, co v životě má, což je čas, je prodáváno platícím inzerentům,“ vysvětluje Romportl.

Al asistent brání závislosti na sociálních sítích

Problémem podle něj je, že teenageři to nejhlubší, co v nich je, odevzdávají firmě v Silicon Valley nebo v případě TikToku firmě v Číně. „Tyto firmy pak využívají jejich evolučně vybudované slabosti. To totiž nejsou jejich osobnostní slabosti, to jsou slabosti v designu Homo sapiens,“ říká Romportl, který jedním dechem dodává, že Elin se nikdy reklamami živit nebude.

Jde cestou platících uživatelů, kteří za měsíc zaplatí 150 korun. „Ale vedle bude i základní verze Elin.ai, která bude pro všechny zdarma,“ dodává s tím, že mladí mají za 150 korun měsíčně nástroj, kterému mohou důvěřovat. „My ho dotrénováváme spolu s psychology, psychiatry a dalšími odborníky tak, aby bránil vytváření emoční závislosti na sociálních sítích,“ vysvětluje odborník na AI.

Elin.ai, jak říká Romportl, je sice zaměřená na mladé, ale sociální sítě ohrožují úplně všechny uživatele, protože algoritmy sociálních sítí je de facto neurohackují. „Anglicky se tomu říká compare and despair neboli porovnávej a zoufej si. Když teenage holka swipuje na Instagramu a vidí tam samé hezčí holky, které mají lepší postavu, mají výdrž, píli a peníze, také lepšího partnera, neustále reportují z posilovny, dívku to v podstatě emočně eroduje. Když tyto scény uvidí jednou, nic se neděje, ale když je uvidí tisíckrát každý den, rozleptává jí to emoční stabilitu,“ vypráví Romportl. „Jde o to udržet moji přítomnost na sociální síti co nejdéle, až jednou na nějakou tu reklamu kliknu,“ dodává odborník.

Swipování neboli jakési listování na Instagramu podle něj způsobuje podprahovou chronickou úzkost, kdy se mozek zaplavuje kortizolem. Následují různé kompenzační mechanismy v podobě úzkostí či sebepoškozování.

Vyhnout se smyčce závislostí

„Cílem Elin.ai je primární prevence, aby mladí nikdy v budoucnosti nepotřebovali terapeuta, který by je ze smyčky závislosti na sociálních sítích musel obtížně dostávat,“ vysvětlil Romportl.

Na otázku, jestli mladí nemohou Elin.ai považovat za nějaké sledovací zařízení, když je aplikace zasvěcena do všeho, co teenager na sociální síti zažívá, odpovídá, že když má teenager v počítači antivirus, ten také vidí úplně všechno, co na počítači dělá, a také neříká, že to je sledovací zařízení, ale zařízení ochranné. „Spamový filtr také přečte každý můj e-mail a neberu ho jako sledovací zařízení,“ dodává.

Zárukou důvěryhodnosti Elin.ai by mohlo být pro teenagery či rodiče třeba to, že spoluzakladatelem startupu je i ředitel Národního ústavu duševního zdraví profesor Jiří Horáček. „My data v mobilním zařízení čteme, ale nikde s nimi nekšeftujeme. Žádným temným způsobem je nevyužíváme, jen se snažíme v určité chvíli, kdy hrozí nebezpečí, teenagera upozorňovat, směrovat k jiné činnosti nebo mu poradit, ale zásadně nementorujeme, nechytračíme, nepřevychováváme,“ říká Romportl.

Připomíná, že kdo chce děti pustit na sociální sítě, měl by jim zajistit nějakou ochranu, a tou může být Elin.ai.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Trailer i titulní píseň k nové komedii Někdo to rád v Plzni už je na světě

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...

Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský....

Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na...

Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů....

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai.

Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího...

24. ledna 2026  4:41

Nákladní auto narazilo na D5 do svodidel, unikla nafta. Dálnice je už průjezdná

Kamion na D5 u Dobřan na Plzeňsku prorazil svodidla a skončil napříč pruhy. Při...

Dálnice D5 ve směru na Prahu, kterou ráno u Plzně uzavřela nehoda kamionu, už je zcela průjezdná. Nákladní souprava narazila do svodidel a zablokovala jízdní pruhy. Kvůli zničeným svodidlům byla...

23. ledna 2026  6:24,  aktualizováno  11:54

Ať si kluci výkon s Portem pamatují, jsou schopní hrát s každým, chválil Hyský

Martin Hyský rozdává pokyny.

Byl pyšný na to, jak jeho tým zvládl po vyloučení kapitána Matěje Vydry odehrát v oslabení celý druhý poločas. Přesto měl trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský po remíze 1:1 s portugalským...

23. ledna 2026  11:39

Budoucnost soudu v Rokycanech je nejistá, ministr Tejc chce šetřit

Budova Okresního soudu v Rokycanech (16. ledna 2026)

Je budoucnost Okresního soudu v Rokycanech ohrožená, protože s osmi soudci patří mezi pět nejmenších soudů v České republice? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc naznačil na síti X před několika dny,...

23. ledna 2026  9:48

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

22. ledna 2026  17:47,  aktualizováno  22:55

Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

Byl u obou gólů zápasu. Pokaždé na jiné straně. Plzeňský záložník Lukáš Červ už v šesté minutě duelu Evropské ligy proti Portu báječně napálil míč z dvaceti metrů, nádherná rána zaplula do sítě a...

22. ledna 2026  22:30

Opilou řidičku chytili policisté dvakrát za hodinu, v autě vezla i malé děti

Opilou řidičku kontrolovali dopravní policisté hned dvakrát. Napoprvé si říct...

Opilá řidička, která o víkendu v osobním vozidle na Domažlicku dokonce vezla svoji rodinu včetně nezletilých dětí, si nedělala nic z toho, že ji zastavili dopravní policisté. Přestože jí zakázali...

22. ledna 2026  13:28

Psí loučka, nebo slackline. Co byste si přáli? Ptají se lidí v částech Plzně

Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí...

Se začátkem roku se rozjíždí v Plzni další ročník akcí v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Některé městské obvody při nich nabízejí možnost hlasováním rozhodnout o tom, na co bude...

22. ledna 2026  9:47

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

21. ledna 2026  14:29

Do pokoje hotelu se chtěl opilý cizinec dostat přes střechu, dolů to sám nezvládl

Centrum Plzně s katedrálou sv. Bartoloměje (13. května 2024)

O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se,...

21. ledna 2026  13:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ohlédnutí za polární září na západě Čech, pozorovali ji na Klínovci i Šumavě

Polární záře nad Klínovcem.

Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec....

21. ledna 2026  12:53

Některé herny v Plzni nerespektují městskou vyhlášku a fungují dál

Navzdory plošnému zákazu provozování hazardních her v Plzni od začátku roku...

Od začátku roku neměl být v Plzni v provozu žádný podnik zaměřený na hazardní hry. Na tom byla postavena městská vyhláška schválená zastupiteli v prosinci roku 2023. Několik kasin a heren nicméně ve...

21. ledna 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.