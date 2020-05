Pomohli nemocnicím v době krize, vysloužili si podezření finančního úřadu

Majitel firmy NanoSPACE Jiří Kůs výzvu finančního úřadu ke kontrole zveřejnil na sociální síti Twitter, na což upozornil web Seznam Zprávy.

Kůs je z minulosti známý tím, že jako šéf Asociace nanotechnologického průmyslu ČR kritizoval stát, proč kupuje drahé roušky v Číně a žádné nebere od českých výrobců. Postup finančního úřadu mohou podle něj teď podnikatelé považovat za šikanu.

„Pro mě je to těžko pochopitelné, zejména v kontextu naší nouzové výroby nanoroušek pro nemocnice, kdy jsme pomáhali zachránit to, co stát zanedbal v prvních týdnech pandemie,“ sdělil MF DNES.

Finanční úřad v Plzni svůj postup hájí nejen tím, že je apolitický a plní jen své povinnosti, ale i tím, že podobné výzvy dostaly další firmy. V dubnu jich bylo 22 a v květnu 41, uvedla Michaela Hošťálková, mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.

Kůs na obsílku finančního úřadu s názvem výzva k odstranění pochybností na dani z přidané hodnoty reagoval tak, že se podle všeho jedná o nějaký divný algoritmus finančního úřadu.

Na otázku, zda finanční úřad svým postupem nepodněcuje firmy k tomu, aby své příjmy naopak skrývaly s cílem setřást zájem finančního úřadu, odpověděl: „Nevím, zda to někoho motivuje k zastírání příjmů, ale rozhodně to většina podnikatelů bude vnímat jako šikanu. Jde to i proti rétorice vlády o podpoře českých výrobců.“

Připomněl, že díky neplánované výrobě roušek odvede firma NanoSPACE státu na daních několikanásobně víc než v předchozím období. „Přesné číslo v této chvíli ještě nedokážu říct,“ sdělil.

„Nejasnosti vysvětlete a nepravdivé údaje opravte“

Mluvčí Hošťálková na otázku, zda by se úřad neměl ze zvýšených tržeb spíš radovat, protože díky tomu stát vybere vyšší daně, odpověděla, že vyšší tržby v určitém zdaňovacím období nemusí nutně znamenat, že stát vybere vyšší sumu na daních.

„Výrazné navýšení tržeb oproti stávajícím trendům totiž může signalizovat vědomé či nevědomé zapojení subjektu do podvodného řetězce firem, tudíž prověření nestandardně vyššího výkyvu - byť v oblasti tržeb - je na místě,“ sdělila.

Kůs upozornil, že výzva, která od finančního úřadu přišla, si servítky nebere.

„Protože zdanitelné plnění v tuzemsku značně přesáhlo hodnoty v předchozích zdaňovacích obdobích, vznikly správci daně pochybnosti o reálném nárůstu ekonomické činnosti,“ okomentoval úřad daňové přiznání firmy na DPH za březen 2020.

Tehdy Kůsova společnost vyráběla roušky pro nemocnice a byla to doba, kdy český stát tyto pomůcky nedodal. „Úřad vyzývá, abyste se k pochybnostem vyjádřili, nejasnosti vysvětlili, nepravdivé údaje opravili, pravdivost údajů prokázali a předložili důkazní prostředky tak, aby došlo k odstranění výše uvedených pochybností,“ završil úřad své oznámení.

DPH je častým terčem rozsáhlých podvodů, říká FÚ

Hošťálková doplnila, že při správě DPH postupuje úřad vždy se zvýšenou obezřetností, jelikož tato daň je častým terčem rozsáhlých daňových podvodů, a to nejen v ČR, ale v celé Evropské unii.

Finanční správa podle Hošťálkové nemá k dispozici údaje, které by takzvaně od stolu objasnily, že zvýšení DPH vzniklo obchodováním s novou, obchodně zajímavou a nedostatkovou komoditou v době nouzového stavu.

„V běžných podmínkách takovéto ověření probíhá tzv. místním šetřením, kde se operativně nahlédnutím do účetnictví firmy ověří tento výkyv. V pandemickém období toto nebylo možné, a proto úřad zaslal výzvu k odstranění pochybností. Jedná se o běžný a rychlý nástroj k ověření detekovaných nesrovnalostí. Odpověď na tuto výzvu a vysvětlení situace je běžným procesem v rámci daňového řízení, který by jistě v této kauze přispěl k bezproblémovému ukončení řízení,“ uvedla.