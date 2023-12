ZČU bude mít konzultanta bezpečnosti, pomoc studentům nabídne i krizová linka

„Chatovací linka bude nejpozději od zítřka dostupná z webu Studentské otazníky, a to každý den mezi 10 a 12 hodinou, e-mailovou pomoc nabízí Informační a poradenské centrum na adrese krizovka@service.zcu.cz denně od 15 do 17 hodin. Obě linky budou v provozu během celých svátků,“ sdělila mluvčí Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni Šárka Stará.

„Situace už nikdy nebude jako před 21. prosincem,“ uvedl v reakci na pražský masakr rektor Miroslav Lávička, který hned večer po útoku začal s ostatními členy vedení ZČU řešit aktualizaci bezpečnostních opatření.

„Bude zřízena funkce konzultanta bezpečnosti. Nesouvisí to s činem v Praze, protože jsme ji chtěli po nástupu nového vedení zřídit od poloviny příštího roku, ale v reakci na pražské události jsme toto opatření posunuli na začátek příštího roku,“ sdělil Lávička.

ZČU zřídí funkci konzultanta bezpečnosti

Následovat tedy bude nový bezpečnostní audit, vyhodnocení současné situace a navržení krátkodobých a střednědobých opatření, které musí ZČU udělat.

O konkrétních opatřeních Lávička moc mluvit nechtěl. Uvedl, že to nechá na bezpečnostním konzultantovi, kterého už má univerzita vytipovaného.

Protože má ale ZČU i budovy, kam se lidé dostanou bez jakékoli kontroly, prvním bezpečnostním opatřením bude to, že všechny budou přístupné na univerzitní kartu. „Kdyby se ale na ZČU stalo to, co v Praze, toto opatření by nezafungovalo,“ připomněl Lávička, podle kterého musí ZČU zlepšit systém krizového varování.

Na otázku, jestli jsou ve hře třeba bezpečnostní rámy, odpověděl Lávička, že je to k diskusi. „Protože je ale vysoká škola z principu otevřené prostředí a musí to tak zůstat, musíme najít přijatelný kompromis, a to ve spolupráci s ostatními univerzitami,“ sdělil rektor, který se ve čtvrtek sešel s ředitelem městského ředitelství policie ČR Karlem Machuldou, s kterým hovořili o zajištění bezpečnosti na univerzitě.

Jednotlivé fakulty už byly včera pod dozorem policistů, stejně tomu bylo na místech, kde se pohybuje hodně lidí. Proto byli ozbrojení policisté k vidění třeba na vánočních trzích v Plzni.