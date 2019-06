Tisíce lidí v černém zaplnily Plzeň. Vyprodaný Metalfest je v plném proudu

Jako první v lochotínském amfiteátru vystoupila česká kapela Törr. Během úvodního dne zahrály například také skupiny Majesty, Septic Flesch nebo Amorphis.

Velmi energické vystoupení předvedla mladá německá kapela Kissin´ Dynamite. Zazněly její největší hity, jako jsou například I Will be King nebo Love Me Hate Me.

„Byli jste skvělí. Děkujeme. A budu rád, když se všichni uvidíme na podzim v Praze, kde předvedeme headline show,“ připomněl zpěvák Hannes Braun. Kapela přijede 1. listopadu do pražského klubu Nová Chmelnice.

Metalfest byl poprvé ve své desetileté historii dlouho dopředu vyprodaný. To se projevilo i během koncertu švédské metalové legendy Hammerfall. Areál by téměř zaplněný.

Největší hvězdou pátečního programu se stala německá formace Powerwolf. Ta během své metalové mše zahrála například skladby Werewolves of Armenia, Sanctified with Dynamite, We Drink Your Blood nebo Armata Strigoi Jedním z vrcholů vystoupení pak byla balada Where the Wild Wolves have Gone z nejnovějšího alba nazvaného Sacrament of Sin. Během písně se nad hlavami diváků rozzářily displeje tisíců mobilních telefonů.

Nechyběl ani pokřtěný vlk

Ještě před tím, než se muzikanti z Powerwolf objevili na pódiu, pokřtili během dne mládě vlka hřivnatého z nedaleké zoo. Psovitá šelma figuruje v názvu skupiny a pojednává o ní i řada jejích textů. Spojení proto bylo nanejvýš logické. Zvíře dostalo jméno Atilla.

Pokračuje tak tradice, kdy na začátku Metalfestu někteří z muzikantů vždy pokřtí některého z obyvatel zoologické zahrady. Festival se již dříve stal partnerem a podporovatelem chovu žiraf, které pokřtila kapela Accept, medvědů hnědých, které křtili britští Uriah Heep, legendární Alice Cooper křtil mládě nosorožce indického, Hammerfall krajtu mřížkovanou a vloni kapela Nightwish pokřtila velblouda dvouhrbého.

Program pokračuje i v sobotu. Hlavními lákadly následujícího programu jsou zejména koncerty finské kapely Stratovarius, britských Cradle of Filth nebo švédských vikingů Amon Amarth. Představí se také Arch Enemy, Korpiklaani či zpěvák Twisted Sister Dee Snider.