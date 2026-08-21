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Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Program nepřilákal dost lidí

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  6:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
57 fotografií
Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a program nepřilákal dost lidí. O případném vrácení peněz za vstupenky se nezmínili. Festival se měl vrátit po šestileté přestávce. Naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.

Dvoudenní festival měl v opuštěném areálu bývalé vojenské základny nabídnout desítky účinkujících na pěti scénách. „Okolnosti nám nehrály do karet. Ani se sluncem v logu nám nepomohlo počasí. Program neoslovil dostatek z vás. A my tu partii nedokázali důstojně dohrát,“ uvedli pořadatelé. „Hip Hop Kemp 2026 se ruší. Letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti,“ dodali.

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Dvoudenní vstupenka stála 3500 korun, jednodenní 1900 korun.

Policie se kvůli festivalu chystala posílit své hlídky. Na místě měl být také antikonfliktní tým. Akce v minulosti patřila k problematickým. Východočeští policisté při ní zaznamenali řadu deliktů, zejména drogových.

Začíná Hip Hop Kemp, policie posílila hlídky v ulicích i obchodech

Hip Hop Kemp se v Česku konal od roku 2002 a dlouhodobě byl považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě. První ročník hostily Pardubice. Po dvou letech organizátoři festival kvůli problémům s hlukem přesunuli ke Stříbrnému rybníku v Hradci Králové. Ani tento areál však kvůli velkému zájmu návštěvníků nestačil, a festival se proto přestěhoval na hradecké letiště.

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