Festival světla Blik blik rozzáří interiér plzeňské katedrály

Představí se přední čeští audiovizuální umělci. Největším lákadlem ale budou zřejmě dvě instalace renomovaných zahraničních autorů.

„Rok 2022 je nejen pro festival, ale i pro samotnou kulturu restartem. Otevírá možnost přistoupit k dramaturgii a produkci nově a začít se na umění dívat jako na velmi důležitou součást života města, která mu dává přidanou hodnotu. Více než kdy dřív organizátoři cítí potřebu propojit jednotlivá odvětví kultury do větších celků otevírajících nové možnosti spolupráce,“ říká ředitel kulturní a kreativní zóny DEPO2015 Jiří Suchánek.

Nejdůležitějším místem letošního ročníku se stane katedrála svatého Bartoloměje, která se loni otevřela veřejnosti po náročné rekonstrukci. Opravený gotický interiér se stane dějištěm jedné z největších videomappingových a světelných show na světě. Nese název Nebeská symfonie a pochází z dílny mezinárodně oceňované francouzské umělecké skupiny AV Extended.

„Návštěvník zahlédne na stropě i oltáři vesmír, planety, ale i plzeňské reálie včetně andělíčka nebo kašen,“ prozrazuje Suchánek.

Dalším zahraničním hostem bude japonský výtvarník Yasuhiro Chida. Ten ve spolupráci se studenty Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara na ZČU v Plzni vytvořil pro DEPO2015 křehkou instalaci Analemma inspirovanou dráhou Slunce po obloze pro danou zeměpisnou šířku a délku.

„Instalace tady vznikala týden. Hiro je jedním z nejvýznamnějších reprezentantů moderního digitálního umění, vystavuje od New Yorku po Shanghai. Je náš kamarád, který do Plzně přijel už na začátku své kariéry v roce 2016 na uměleckou rezidenci. Až potom se stal světovou hvězdou. I díky našemu přátelství přistoupil k projektu velmi vstřícně. Navíc umožnil pěti studentům nasát zkušenosti a motat s ním kilometry nití a vytvořit jakousi pavoučí síť, do níž pak vytváří iluzi noční oblohy,“ vysvětluje Suchánek.

„Mé dílo vypadá komplikovaně, ale je založené na poměrně jednoduchém systému vláken. Přivezl jsem si je z Japonska. Díky němu se pak vytváří na pohled složité efekty,“ říká Aysuhiro Chida.

Západočeské muzeum v Plzni, dům v Proluce, Papírnu i další stavby potom rozzáří obří statické projekce Stavby jako malované, které vzpomenou i na plzeňské loutkáře Jiřího Trnku a Josefa Skupu. Program po oba dny začíná v 19 hodin.