Třídenní formát by měl zajistit lepší komfort pro diváky z širokého okolí i umožnit návštěvu těm, kteří na víkend odjíždějí z města.
„Silný divácký ohlas v loňském roce nás přiměl k úpravě formátu festivalu a jeho prodloužení o jeden den tak, aby byl pohyb po festivalové trase komfortnější,“ říká ředitelka společnosti Plzeň 2015 Soňa Rychlíková.
Pro návštěvníky, kteří se chtějí vyhnout frontám na interiérové instalace, nabízejí pořadatelé nově omezené množství vstupenek EXPRESS PASS, které umožní přednostní vstup bez čekání.
Lidé se vydají za světlem, festival Blik Blik láká na obří slunce i měsíc
„Ústředním tématem letošního ročníku je Symbióza – vztah člověka, města a přírody. Téma akcentuje potřebu rovnováhy mezi světlem a tmou, mezi pohodlím moderního města a přirozeným prostředím i mezi lidskou aktivitou a životem dalších druhů,“ vysvětluje kreativní ředitel festivalu Jiří Suchánek.
Na náměstí Republiky už vzniká sochařský park tvořený rozměrnými ocelovými skulpturami Čestmíra Sušky doplněnými světelným designem, který pracuje s proměnou atmosféry prostoru.
Program dále v Proluce představí Božskou geometrii, iluzivní laserovou instalaci lotyšského studia Those Guys. Na náplavce na Mži budou souběžně k vidění dvě instalace. Interaktivní hra Démoni od Initi Interactive nabídne zábavu pro děti i dospělé. Druhou instalací je projekce Mythos od Metanoia Creatives na masivní vodní stěnu o šířce 20 metrů a výšce až 12 metrů.
Dynamická projekce Cerrynt autora Jana Jáchima u Branky umožní návštěvníkům pomocí mobilního telefonu aktivně spoluutvářet vizuální dění. Pod mostem Milénia na obou březích řeky Radbuzy uvedou studenti Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu dva své projekty – Luminis a Overlock.
Na Denisově nábřeží projekce Fotosyntéza noci od LasermanCZ transformuje koruny městských stromů do podoby barevné noční krajiny. V prostoru U Ježíška připraví studio V.O.S.A. Theatre Motýlí louku – kombinaci světelné instalace a živé performance.
Výjimečně bude přístupný vnitroblok radnice
BLIK BLIK přinese i tři velkorysé videomappingy. Fasádu Západočeského muzea využije jako působivé audiovizuální plátno jedno z nejzkušenějších evropských studií zabývajících se videomappingem, MP-Studio z bulharské Sofie se svou show Symbióza.
Další dva videomappingy na fasádě DEPO2015 představí tvorbu nastupující generace i autorský projekt věnovaný významnému jubileu. Zhruba desítka studentů čtvrtého ročníku Školy videomappingu zde promítne své závěrečné práce, na témže místě pak uvede výtvarnice Julie Tampierová tematickou projekci Století ZOO Plzeň, připravenou u příležitosti 100. výročí založení ZOO Plzeň.
Plzeň ozáří umělci z Japonska i Francie, na Mži se vzedme obří vodní stěna
Součástí programu je šest interiérových instalací přístupných na společnou vstupenku, z toho tři v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Muzeu církevního umění plzeňské diecéze.
Výrazným bodem programu bude projekce Symmemoria autora Jana Hladila ve vnitrobloku plzeňské radnice. Audiovizuální dílo přistupuje k městskému archivu jako k živému organismu v dialogu s městem a jeho obyvateli. Díky instalaci se veřejnosti naskytne mimořádná příležitost vstoupit do vnitrobloku radnice, který bývá běžně uzavřen.
V rámci placených interiérových instalací zavítají lidé také do areálu DEPO2015, kde na ně bude čekat jeden z vrcholů letošního programu – impozantní instalace FLUX polského studia Ksawery Komputery.
Na festival BLIK BLIK navážou i letos oblíbené ozvěny v kaolinovém dole Centra Caolinum v Nevřeni od 10. do 12. dubna. Třetí ročník festivalu světla v unikátním prostředí podzemních chodeb ponese téma Vesmír v podzemí. Na trase dlouhé 700 metrů se podzemní labyrint promění v imaginární kosmický prostor. Podrobné informace o festivalu jsou na www.blikklik.cz.
22. března 2025