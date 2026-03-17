Festival BLIK BLIK bude poprvé třídenní, vizuální dění ovlivní i návštěvníci

Martin Polívka
  16:25
Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK se letos uskuteční v Plzni už pojedenácté. Organizátoři ho poprvé připravili jako třídenní. Od čtvrtka do soboty čeká na návštěvníky tři a půl kilometru dlouhá trasa mezi Roudnou a areálem DEPO2015 se sedmnácti světelnými instalacemi. Šest z nich bude interiérových a přístupných na jednu společnou vstupenku.
Oblíbený festival světla BLIK BLIK v Plzni. Tisíce lidí se vydaly na trasu od technologického centra TechTower přes DEPO2015 na náměstí Republiky. (21. března 2025) | foto: FOTO: Petr Eret

Třídenní formát by měl zajistit lepší komfort pro diváky z širokého okolí i umožnit návštěvu těm, kteří na víkend odjíždějí z města.

„Silný divácký ohlas v loňském roce nás přiměl k úpravě formátu festivalu a jeho prodloužení o jeden den tak, aby byl pohyb po festivalové trase komfortnější,“ říká ředitelka společnosti Plzeň 2015 Soňa Rychlíková.

Pro návštěvníky, kteří se chtějí vyhnout frontám na interiérové instalace, nabízejí pořadatelé nově omezené množství vstupenek EXPRESS PASS, které umožní přednostní vstup bez čekání.

Lidé se vydají za světlem, festival Blik Blik láká na obří slunce i měsíc

„Ústředním tématem letošního ročníku je Symbióza – vztah člověka, města a přírody. Téma akcentuje potřebu rovnováhy mezi světlem a tmou, mezi pohodlím moderního města a přirozeným prostředím i mezi lidskou aktivitou a životem dalších druhů,“ vysvětluje kreativní ředitel festivalu Jiří Suchánek.

Na náměstí Republiky už vzniká sochařský park tvořený rozměrnými ocelovými skulpturami Čestmíra Sušky doplněnými světelným designem, který pracuje s proměnou atmosféry prostoru.

Program dále v Proluce představí Božskou geometrii, iluzivní laserovou instalaci lotyšského studia Those Guys. Na náplavce na Mži budou souběžně k vidění dvě instalace. Interaktivní hra Démoni od Initi Interactive nabídne zábavu pro děti i dospělé. Druhou instalací je projekce Mythos od Metanoia Creatives na masivní vodní stěnu o šířce 20 metrů a výšce až 12 metrů.

Oblíbený festival světla BLIK BLIK v Plzni. Tisíce lidí se vydaly na trasu od technologického centra TechTower přes DEPO2015 na náměstí Republiky. (21. března 2025)
Dynamická projekce Cerrynt autora Jana Jáchima u Branky umožní návštěvníkům pomocí mobilního telefonu aktivně spoluutvářet vizuální dění. Pod mostem Milénia na obou březích řeky Radbuzy uvedou studenti Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu dva své projekty – Luminis a Overlock.

Na Denisově nábřeží projekce Fotosyntéza noci od LasermanCZ transformuje koruny městských stromů do podoby barevné noční krajiny. V prostoru U Ježíška připraví studio V.O.S.A. Theatre Motýlí louku – kombinaci světelné instalace a živé performance.

Výjimečně bude přístupný vnitroblok radnice

BLIK BLIK přinese i tři velkorysé videomappingy. Fasádu Západočeského muzea využije jako působivé audiovizuální plátno jedno z nejzkušenějších evropských studií zabývajících se videomappingem, MP-Studio z bulharské Sofie se svou show Symbióza.

Další dva videomappingy na fasádě DEPO2015 představí tvorbu nastupující generace i autorský projekt věnovaný významnému jubileu. Zhruba desítka studentů čtvrtého ročníku Školy videomappingu zde promítne své závěrečné práce, na témže místě pak uvede výtvarnice Julie Tampierová tematickou projekci Století ZOO Plzeň, připravenou u příležitosti 100. výročí založení ZOO Plzeň.

Plzeň ozáří umělci z Japonska i Francie, na Mži se vzedme obří vodní stěna

Součástí programu je šest interiérových instalací přístupných na společnou vstupenku, z toho tři v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Muzeu církevního umění plzeňské diecéze.

Výrazným bodem programu bude projekce Symmemoria autora Jana Hladila ve vnitrobloku plzeňské radnice. Audiovizuální dílo přistupuje k městskému archivu jako k živému organismu v dialogu s městem a jeho obyvateli. Díky instalaci se veřejnosti naskytne mimořádná příležitost vstoupit do vnitrobloku radnice, který bývá běžně uzavřen.

V rámci placených interiérových instalací zavítají lidé také do areálu DEPO2015, kde na ně bude čekat jeden z vrcholů letošního programu – impozantní instalace FLUX polského studia Ksawery Komputery.

Na festival BLIK BLIK navážou i letos oblíbené ozvěny v kaolinovém dole Centra Caolinum v Nevřeni od 10. do 12. dubna. Třetí ročník festivalu světla v unikátním prostředí podzemních chodeb ponese téma Vesmír v podzemí. Na trase dlouhé 700 metrů se podzemní labyrint promění v imaginární kosmický prostor. Podrobné informace o festivalu jsou na www.blikklik.cz.

22. března 2025
Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023)

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které...

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo na poště v Plzni. V důsledku chyby, kterou během jedné transakce udělala pracovnice za přepážkou, odešla starší žena bohatší o několik tisíc korun. Pravděpodobně si toho...

Ředitel gymnázia podal trestní oznámení i na sebe. Kvůli kostýmům Ku-klux-klanu

Premium
Členové klanu nosí typická roucha s kápí, která jsou jedním z největších...

Policisté prověřují dva studenty gymnázia v Rokycanech, kteří se při halloweenské soutěži převlékli za členy rasistického hnutí Ku-klux-klan. S těmito maskami dokonce vyhráli 1. místo. Tenkrát to...

Opilého řidiče skútru zradil konec zasněženého úseku, při kontrole napadl policistu

Yamaha RS Venture

Z násilí proti úřední osobě a z ohrožení pod vlivem návykové látky obvinili policisté na Klatovsku třiačtyřicetiletého řidiče sněžného skútru. Muž je podezřelý, že v únoru napadl na železnorudském...

17. března 2026  15:43

Ředitel gymnázia podal trestní oznámení i na sebe. Kvůli kostýmům Ku-klux-klanu

Premium
Členové klanu nosí typická roucha s kápí, která jsou jedním z největších...

Policisté prověřují dva studenty gymnázia v Rokycanech, kteří se při halloweenské soutěži převlékli za členy rasistického hnutí Ku-klux-klan. S těmito maskami dokonce vyhráli 1. místo. Tenkrát to...

17. března 2026  14:22

Plzeňský Jandač varuje před Spartou: Vyhrát těsnou sérii je regenerační injekcí

Plzeňský trenér Josef Jandač udílí na tréninku pokyny.

Ve středu rozehrají hokejisté Plzně na domácím ledě čtvrtfinálovou sérii extraligového play off proti Spartě, která vybojovala postup z předkola. Pražané byli blízko vyřazení s Kladnem, nakonec...

17. března 2026  8:13

Zloděj se s kradeným autem proboural do elektra. Vzal mobily, odjel na koloběžce

Neznámý pachatel vjel v Plzni autem do prodejny s elektronikou. (16. března...

Plzeňští policisté od pondělního rána pátrají po neznámém pachateli, který v kradeném autě proboural skleněné dveře do prodejny s elektronikou, kde pak raboval. Škoda na kradených a poničených věcech...

16. března 2026  15:10

Bizarní lebka jako z pravěku. Zoo vystavila kostru oblíbeného nosorožce Baabuua

Kostra vzácného nosorožce indického Baabuua. Samec uhynul vloni, zhruba měsíc...

Neobvyklou novinku nabízí návštěvníkům plzeňská zoo. V zastřešené venkovní expozici vystavila kostru nosorožce indického, která patří na podzim uhynulému oblíbenému samci Baabuuvi.

16. března 2026  14:53

Havla návrat do Plzně bolel: Po srážce s Memičem jsem si cpal tampony do nosu

Milan Havel z Bohemians se v Plzni po srážce zranil..

Poprvé od lednového odchodu se vrátil do Plzně, kde s krátkou pauzou působil od léta 2017. A pro obránce Milana Havla to byl bolavý a smolný nedělní podvečer. S Bohemians 1905 si odvezl porážku 0:2,...

16. března 2026  13:01

Třikrát jsi mě udeřil, teď je řada na mně. Za pobodání soka dostal Ukrajinec devět let

Čtyřiačtyřicetiletý Ukrajinec Serhie H. u Krajského soudu v Plzni. (16. března...

Spor dvou opilců v Klatovech skončil loni v květnu pobodáním statného Arména, který se živí jako taxikář. Čtyřiačtyřicetiletého Ukrajince Serhie H. poslali dnes soudci Krajského soudu v Plzni za...

16. března 2026  12:11

Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023)

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které...

16. března 2026  11:31

Musí zlepšit přístup. Plzeňský kouč Hyský o tom, proč nehraje Prince Adu

Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Mladou Boleslaví.

Stihl jednu povedenou akci, při střele na branku si ale nigerijský útočník Salim Lawal přivodil svalové zranění a musel ze hřiště. Hned po deseti minutách nedělního duelu proti Bohemians tak kouč...

16. března 2026  10:51

Advantage Consulting, s.r.o.
CNC MATADOR - AŽ 60.000 + BONUS ZA NÁSTUP!

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Skuhrání a nohy trčící ven. Narkoman uvázl v popelnici, zachránili ho strážníci

Drogově závislý muž se nemohl sám dostat z kontejneru a skuhral. Nakonec mu...

V kontejneru na komunální odpad v Plzni při jeho prohledávání uvázl drogově závislý muž. Do nádoby se doslova ponořil hlavou napřed, ven se už bez pomoci nedokázal dostat. Že je v nouzi prozrazovalo...

16. března 2026  9:44

Do hry musel Touré neplánovaně, nakonec zářil. Tohle mu hodně pomůže, mínil Hyský

Plzeňský útočník Mohamed Toure (vlevo) střílí gól do sítě Bohemians.

Zkraje února přišel do Plzně z finské ligy zhruba za 36 milionů korun. V neděli dvacetiletý guinejský fotbalový útočník Mohamed Touré naznačil, že Viktorii by se tahle investice mohla vyplatit.

15. března 2026  20:21

