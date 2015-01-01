Plzeň se ve čtvrtek večer proměnila ve velkolepý světelný park. Sedmnáct instalací festivalu BLIK BLIK od českých i světových umělců je rozmístěno na trase od Roudné přes náměstí Republiky až do DEPO 2015.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
O festival světla a umění ve veřejném prostoru byl loni enormní zájem, organizátoři ho proto letos prodlouží o jeden večer. Světelnou show budou moci lidé obdivovat až do soboty, a to vždy v čase od 19 hodin až do půlnoci.
Letošním tématem festivalu je Symbióza - vztah mezi člověkem, městem a přírodou. „Téma akcentuje potřebu rovnováhy mezi světlem a tmou, mezi pohodlím moderního města a přirozeným prostředím i mezi lidskou aktivitou a životem dalších druhů,“ vysvětluje kreativní ředitel festivalu Jiří Suchánek.
Festival BLIK BLIK se v Plzni koná již po jedenácté. Jeho součástí jsou také tři velké videomappingy.
Šest světelných instalací je interiérových. V DEPO 2015 je k vidění jeden z vrcholů letošního programu – impozantní instalace FLUX polského studia Ksawery Komputery.
Instalace FLUX je šest metrů vysoká tubusová konstrukce s průměrem třináct metrů. Využívá 4 800 metrů LED pásků a 144 000 pixelů běžících rychlostí 100 snímků za sekundu.
V Proluce se nachází Božská geometrie. Jde o iluzivní laserovou instalaci lotyšského studia Those Guys.
Božská geometrie je podle organizátorů imerzivní světelný zážitek, který návštěvníky provází hlubokou meditativní cestou do vlastního nitra.
Mnozí v instalaci setrvávají dlouhou dobu, přitahováni její osobní a emotivní silou. Součástí je speciálně vytvořená třicetiminutová zvuková stopa, která vznikla ve spolupráci s oceňovaným lotyšským zvukovým inženýrem Pēterisem Pāssem. Kruhové uspořádání čtyřiadvaceti laserů symbolizuje harmonii, matematickou krásu a propojenost všeho živého.
K atraktivním zastávkám patří náměstí Republiky. Jeho plochu obsadily objekty sochaře Čestmíra Sušky, který pracuje s kovovými vyřazenými nádržemi a cisternami.
Čestmír Suška přivezl do západočeské metropole například 5,5 metru vysoké figurativní objekty Rytíři, kteří spolu vedou pomyslný tichý rozhovor, velký stůl nebo šestimetrové věže.
Stejně jako v loňském roce i letos se na budově Západočeského muzea promítá videomapping. Ten je inspirovaný rytmem festivalu - novoluní, jarní rovnodennost a první noc poté.
Fasádu muzea využilo jako působivé audiovizuální plátno jedno z nejzkušenějších evropských studií zabývajících se videomappingem, MP-Studio z bulharské Sofie. Jeho show se nazývá Symbióza.
Symbióza neukazuje příběh, ale vytváří stav, v němž se protiklady přestávají vymezovat proti sobě a začínají společně tvořit.
Stejně jako loni i letos lokalita U Ježíška patří především dětem. Vznikla zde Motýlí louka od českého studia V.O.S.A. Theatre.
Duhové bubliny a obří ocelová květina v lokalitě U Ježíška společně vytvářejí snovou louku, v níž se rodí a poletují světelní motýli.
Děti, ale i dospělí mohou instalace nejen pozorovat, ale i si na ně sáhnout.
Na náplavce na Mži jsou hned dvě světelné instalace. Projekce Mythos na vodní stěně má šířku 20 a výšku až 12 metrů vypráví souboj dobra a zla.
Úchvatná podívaná na náplavce je od studia Metanoia Creatives (na snímku). Druhou projekcí je Interaktivní hra Démoni od Initi Interactive.
Loňský festival navštívilo v Plzni během dvou večerů kolem 70 tisíc lidí.
