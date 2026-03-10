Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Autor:
  12:05
Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na přelomu června a července, potrvají 13 měsíců a nedotknou se chodu stadionu. Město tak reaguje na žádost klubu Viktora Plzeň.
Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců. | foto: Město Plzeň

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.
Městský stadion ve Štruncových sadech.
Pohled na stadion od hlavní tribuny.
Město Plzeň investuje do stadionu ve Štruncových sadech zhruba 140 milionů na...
39 fotografií

Dosavadní mobilní a provizorní zázemí v objektu brány borců nově nahradí přístavba, která bude přímo propojena se stávajícími prostory diváckých tribun. A to prostřednictvím nové spojovací chodby a dvou vstupů do sektorů S a T fotbalového stadionu.

V plánu je i rozšíření prostor technického zázemí, skladu a zhotoví se i přístupový a únikový koridor se schodištěm. Celý objekt navíc bude osazen extenzivní střechou.

Úpravy si z rozpočtu města vyžádají investici ve výši zhruba 140 milionů korun. Realizace je plánována na třináct měsíců a měla by být dokončena do léta 2027.

Modernizace zajistí, aby stadion i do budoucnosti splňoval nejpřísnější kritéria pro pořádání mezinárodních fotbalových utkání, ať už v rámci evropských pohárových soutěží UEFA nebo mezistátních zápasů České reprezentace.

„Viktoria Plzeň je kvalitní značka, která už 16 sezon kráčí evropskými poháry. Odehrály se tady desítky zápasů a dělá svému městu i celému regionu tu nejlepší reklamu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Aby mohl Městský stadion ve Štruncových sadech hostit právě tato prestižní utkání, mezi která bezesporu patří i zápasy české fotbalové reprezentace, musí kontinuálně splňovat zvyšující se nároky a kritéria vyplývající z předpisů pro mezinárodní soutěže. Ta přinášejí nové požadavky právě i na stadionovou infrastrukturu. Po zlepšení požární bezpečnosti a opravě střechy nad hlavní tribunou tedy nyní rozšiřujeme i samotné prostory městského stadionu,“ vysvětlil primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.
Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.
Městský stadion ve Štruncových sadech.
Pohled na stadion od hlavní tribuny.
39 fotografií

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu, podotkl, že tlak ze strany UEFA i českého profesionálního fotbalu je čím dál tím větší.

„Jsem proto rád, že městský stadion bude dál splňovat nejpřísnější kritéria pro to, aby se zápasy na nejvyšší evropské úrovni v Plzni mohly hrát a aby Plzeňáci chodili na fotbal sem a nemuseli za ním jezdit jinam. Jsem rád, že příběh Viktorie Plzeň nekončí,“ řekl Šádek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v...

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  21:45

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě...

9. března 2026  11:30

Kraj vytipoval vhodná místa pro větrníky, Bor u Tachova chce mít další

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Víska Damnov, která patří pod Bor u Tachova, je se svými větrnými elektrárnami jedním ze dvou míst v kraji, kde mají s využíváním větrné energie zkušenosti. Kousek od dálnice D5 zde totiž stojí dva...

9. března 2026  10:44

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Učení na instalatéry nebo truhláře děti láká, zedníkem nebo řezníkem chce být málokdo

Ilustrační snímek

Sehnat instalatéra bývá často martyrium. I to může být důvodem, proč na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni mají mnohem víc přihlášek, než mohou na tříletý obor Instalatér přijmout

8. března 2026  10:17

Na Špičáku skončila Jízda přes louži pro většinu účastníků koupáním

Jízda přes louži na šumavském Špičáku. (7. března 2026)

Teplota vzduchu pod deset stupňů, teplota vody čtyři. Na šumavském Špičáku se jela tradiční Jízda přes louži, která je vyvrcholením lyžařské sezony. V bazénu s vodou z horského potoka se nakonec...

8. března 2026  9:30

Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov

Brejlovec 750.096 společnosti Kladenská dopravní a strojní v čele...

Radek, náš dnešní mašinfíra, nám ukáže další zajímavou trať v západních Čechách. Projedeme další úsek Plzeňsko-březenské dráhy, tentokrát ale směrem z Plzně na jih, do Klatov. Čeká nás bezmála...

8. března 2026

Čidla spolu s drony budou chránit lesy, urychlí odhalování vznikajících požárů

Drony dokážou dopravit potřebné vybavení na místo zásahu ještě před příjezdem...

Projekt, do kterého se zapojí se svou technikou plzeňská Správa informačních technologií (SIT), má pomoci při požární ochraně lesů podél hranice mezi Českem a Bavorskem, zejména v oblasti Národního...

7. března 2026  10:01

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Pusťte nás za dětmi, spí doma samy, žadonili manželé přistižení při krádeži

Rozbité dveře u vykradeného obchodu. Manželský pár se k činu přiznal hned po...

Krátce po nočním vykradení obchodu chytili policisté v Plzni dvojici zlodějů. Dopadení manželé se na místě ke všemu přiznali. Policisty ale zaskočili prosbou, že potřebují ještě na chvíli domů,...

6. března 2026  16:37

Hnutí Martina Kuby míří do voleb v Plzni, další města v kraji nejsou jistá

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Při představení názvu nového hnutí Naše Česko na začátku února tvrdil jeho lídr, jihočeský hejtman Martin Kuba, že se opírá zejména o Jihočeský, ale také o Plzeňský kraj. V Jihočeském kraji do Kubova...

6. března 2026  14:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.