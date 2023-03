V Plzni startují farmářské trhy, většina prodejců je z Plzeňského kraje

„Trhy jsou součástí celosvětového hnutí Slow food. Proto umožňujeme prodej jen skutečně kvalitního a originálního jídla. Zhruba sedmdesát procent prodejců pochází z Plzeňského kraje,“ uvedl organizátor trhů Tomáš Popp.

Ten tvrdí, že trhy fungují i jako inkubátor pro nové nadějné projekty. Jako příklad uvádí pekařství Bread House, které svoji aktivitu zahájilo před několika lety právě na trzích. „Dnes má pekárna svoji úspěšnou prodejnu a stabilní zákazníky. Díky trhům získali majitelé pekárny sebevědomí a nabrali první zákazníky,“ vysvětluje.

Podle Poppa se prodejci na farmářských trzích v důsledku šetření lidí kvůli vysoké inflaci nepotýkají se zásadním poklesem obratu. „U některých to může být maximálně deset až patnáct procent,“ odhadl.

Libuše Sittová ze Dvora Krasíkov, kde se vyrábí například sirupy různých druhů, zelňáky nebo levandulové sušenky a také kozí a kravské sýry, tvrdí, že na trhy do Plzně jezdí rok a půl a že pro ni představují psychickou vzpruhu. „Pořád jsem z toho nadšená. Když na trzích poslouchám lidi a vidím, jakým způsobem nakupují, tak se mi zdá, že svět je ještě v pořádku alespoň někde. Můžeme tam prodávat naše výrobky i mimo náš areál, pro nás je to velký přínos a zároveň možnost se přesvědčit, že to, co vyrábíme, vyrábíme dobře, protože si proto lidi chodí opakovaně,“ sdělila.

Trhy jako inkubátor pro nové nadějné projekty

Zákazníků prý neubylo, ani když musela některé zboží zdražit. „Pro ty lidi je důležitější kvalita než cena. Záleží jim na tom, co do těla dostanou, i koho tím podpoří,“ konstatovala. Říká, že pro ni mají plzeňské farmářské trhy zvláštní atmosféru. „Zákazníci na ně chodí rádi, usmívají se, popovídají si. To je něco, co v supermarketu nezažijete,“ popisuje.

David Plzák jezdil s uzeninami z rodinné firmy prodávat 12 let na farmářské trhy v Praze. „Covid mi v Praze zničil klientelu na farmářském trhu na Náplavce. V roce 2021 mi na jaře polovina lidí nepřišla. V roce 2022 z té půlky nepřišla další půlka. Takže já jsem tam skončil, protože tam si nevydělám,“ líčil.

Pak se začal víc věnovat trhům v Plzni. Bydlí přitom v podstatě za rohem – v Dřevěné ulici. „Vstanu v pět ráno a mám to 70 metrů na trh,“ uvedl. Tomáš Popp prohlásil, že většina prodejců, kteří znají situaci na farmářských trzích v Praze, tvrdí, že tržby jsou v Plzni vyšší. „My jsme dvě sezony od roku 2010 do roku 2012 bojovali s tím, že nám většinu prodejců brala Praha. Ale to se postupně překlopilo,“ konstatoval.

Trhy začnou v osm hodin ráno a skončí v pravé poledne.