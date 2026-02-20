Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil

Martin Polívka
  14:16
Téměř sto let starý unikátní most, po kterém kdysi chodily do práce generace Škodováků, našel nové využití. Od pátku slouží konstrukce takzvaného Faltusova mostu jako lávka pro pěší a cyklisty přes karlovarskou výpadovku mezi Plzní a Chotíkovem.

Most je cennou památkou, jeho příhradová konstrukce byla jako jedna z prvních v zemi místo nýtování svařena elektrickým obloukem. Sloužit začal v roce 1931 jako přemostění železniční trati, která protíná areál Škodovky.

„Ve své době šlo o největší most svého druhu na světě. Na svém původním místě sloužil do roku 2019, pak jej odkoupilo město za cenu šrotu, tedy přibližně za 3,5 milionu korun. Tím se zabránilo jeho demolici,“ řekl náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Poslední úpravy Faltusova mostu, který v únoru začal sloužit pěším a cyklistům. Klene se nad silnicí za severním okrajem Plzně. (19. ledna 2026)
Lávku o délce téměř 50 metrů a hmotnosti 184 tun usadili na nové opěry v září loňského roku. „Od té doby probíhala betonáž spřažené mostovky, instalovalo se osvětlení a upravovaly navazující cesty. Most se dočkal antracitového nátěru a doplnili jsme na něj infotabule, které veřejnost seznamují s historií této památky a významem Františka Faltuse pro obor mostního stavitelství,“ doplnil mostní specialista Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně.

Při slavnostním odhalení informačních tabulí asistoval vnuk inženýra Faltuse Jiří Zlesák. „Je krásné, že most nezmizí a na dědu zůstane krásná připomínka. Myslím, že se k technickým památkám teprve začínáme chovat jako k něčemu, co má hodnotu a je třeba to zachovat. Na dědečka jsem velmi hrdý a stále na něj s láskou vzpomínám. Byl to hodný a spravedlivý člověk,“ komentoval otevření lávky.

Využití Faltusova mostu vyjde na 60 milionů, dvakrát dráž než nová lávka

Lávka propojuje přes rušnou silnici I/20 oblíbenou oblast lesů kolem vrcholu Krkavec s údolím Mže v oblasti Radčic a Malesic. Je rovněž součástí stezky Industry Open, kterou v Plzni a celém regionu koordinuje městská organizace Plzeň – TURISMUS. Stezka mapuje technické památky, industriální zajímavosti i moderní provozy, které se otevírají veřejnosti.

Plzeňští zastupitelé schválili záměr využít Faltusův most jako lávku už v roce 2017. Konstrukci město převzalo za cenu šrotu. Práce na jejím přesunu začaly v březnu 2025, lávka byla na místo uložena v září téhož roku. Celkové náklady činí téměř 65 milionů korun včetně DPH a z toho 16 milionů pokryje evropská dotace.

Chodívali po něm Škodováci. Jeřáb v noci usadil most nad výpadovku z Plzně na Vary

Most nese jméno profesora Františka Faltuse (1901-1989), který po studiu techniky ve Vídni a práci v tamní mostárně Waagner-Biro nastoupil v březnu 1926 v Plzni do Škodových závodů. Stal se průkopníkem nové technologie svařování mostních konstrukcí.

V Plzni se podílel také na realizaci prvního svařovaného obloukového Tyršova mostu v roce 1933 nebo mnohem později na budování Reaktorové haly.

Podepsán je pod mnoha významnými stavbami po celém bývalém Československu, mimo jiné pracoval na Žďákovském mostu, hangáru na letišti Ruzyně nebo na Jaderných elektrárnách v Temelíně a Jaslovských Bohunicích.

22. září 2025
