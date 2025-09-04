Neslyšící najednou zase slyšeli. Strážníci si došlápli na falešnou sbírku

„Dobrota a ochota pomoci druhým jsou krásné vlastnosti. O to smutnější je, když se někdo rozhodne je zneužít,“ začíná mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl vyprávět příběh podvodné sbírky.
Ve středu ve večerních hodinách vyjeli strážníci do Folmavské ulice kvůli oznámení, že před obchodem vybírali tři muži peníze od kolemjdoucích pod záminkou veřejné sbírky pro dobrou věc.
Hlídka trojici mužů ve věku 18, 20 a 47 let skutečně našla. Ti se nejprve tvářili, že jsou neslyšící a odmítali s nimi komunikovat. Nedokázali ani předložit žádné doklady.
„Po chvíli ale pochopili, že výmluvy neobstojí, a začali s hlídkou najednou mluvit. U sebe měli podložku s papírem, na němž stálo: Certifikát regionální pro neslyšící a tělesně postižené lidi a pro chudé děti chceme otevřít mezinárodní centrum děkujeme,“ cituje Weidl.
Dost nepovedené razítko i loga
Dále na papíru v tabulce byly uvedeny částky darů, kdo jim je daroval a odkud dotyčný člověk je, dokonce měli na listině dost nepovedené razítko a loga organizací, která měla dodat celé věci na důvěryhodnosti.
Muži tvrdili, že jsou v České republice pouze na dva dny a potřebují peníze na cestu do Německa. Ve skutečnosti tak vybírali hotovost přímo do kapes kalhot.
Že byli podvodníci úspěšní, doložil hned jeden z kolemjdoucích, který se hlídce sám přihlásil s tím, že jim dal právě 200 korun. Opravdu uvěřil tomu, že pomáhá potřebným. Další žena popsala, že jí nabízeli i možnost poslat peníze přes QR kód na mobilu, což naštěstí odmítla.
„Celá ´sbírka´ měla do legálnosti opravdu daleko a chybělo naprosto vše. Strážníci mužům odebrali vybranou hotovost i mobilní telefon s QR kódem. Veškeré informace zadokumentovali a případ postoupí správnímu orgánu k dořešení,“ doplnila mluvčí plzeňských strážníků.
Zároveň apeluje na veřejnost: „Pokud se ve veřejném prostoru setkáte s obdobným jednáním a nejste si jistí, zavolejte nám. Přijedeme, ověříme a zjistíme, jestli nám někdo ve městě nepáchá nějaké nekalosti,“ uzavírá.