Bojkot přesčasů řeší jen fakultní nemocnice, v malých zařízeních je klid

„K 30. září bylo doručeno 88 odvolání souhlasu s prací přesčas, kdy provoz ve FN zajišťuje zhruba tisícovka lékařů s různě dlouhými úvazky,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová.

Jedná se o součást vzpoury především mladých lékařů v celém Česku, kteří požadují novelu zákoníku práce. Nelíbí se jim od října zavedených až 832 hodin dobrovolné přesčasové práce za rok, což je zhruba 40 procent toho, co většina lidí ročně v zaměstnání odpracuje.

V Česku jde o zhruba 6000 lékařů, kteří chtějí od prosince vypovědět přesčasy, pokud se nezmění zákoník práce a nenavýší se jejich základní mzdy a platy a nesníží se přesčasová práce na dřívějších 416 hodin.

Levorová upozornila na to, že většina plánovaných výkonů ve FN připravují několik týdnů dopředu a vedení nemocnice předpokládá, že v prosinci žádný problém nenastane a zdravotnické zařízení bude fungovat bez poklesu péče. Mluvčí upřesnila, že žádný přednosta ani primář nežádá od svých kolegů, kteří podali odvolání souhlasu s prací přesčas, aby jej stáhli.

„Od 1. ledna bude opět k dispozici celý fond pracovní doby, to znamená 416 hodin u těch, kteří nevyslovili nesouhlas s přesčasy, a 150 hodin u těch, kteří je vypověděli,“ uvedla výsledek jednání s lékaři Levorová, která pro první čtvrtletí příštího roku žádný pokles poskytované péče neočekává.

„Stále probíhají schůzky vedení FN se zástupci jednotlivých klinik a oddělení ohledně nového systému provozu a další vývoj nelze odhadovat,“ sdělila.

V krajských nemocnicích nikdo bojkot přesčasů neoznámil

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais uvedl, že v nemocnicích Plzeňského kraje nikdo bojkot přesčasů neoznámil. A proč se k bojkotu uchýlili jen lékaři ve FN? „Ve FN jsou lékaři při službách více vytížení než v menších nemocnicích, kde mají větší klid na pacienta,“ myslí si Hais.

Bojkot 6000 lékařů, mezi kterými jsou hlavně mladí, si vysvětluje tím, že mentalita mladých lidí a jejich hodnoty jsou úplně jiné, a čas je tedy pro ně důležitější než peníze. „Proto už nechtějí sloužit tolik hodin jako starší lékaři. Systém se tomu musí přizpůsobit a zdravotnictví se musí víc směrovat k digitalizaci, robotizaci, automatizaci,“ míní Hais.

Proč podle něj ze zhruba 22 tisíc lékařů pracujících v nemocnicích slouží jen 13 tisíc? „Protože je lékařů v nemocnicích nedostatek, někteří si před nástupem stanoví podmínku, že nebudou sloužit. Nemocnice pak stojí před rozhodnutím nemít lékaře vůbec, nebo přijmout toho, který nebude sloužit. Ale je to pak na úkor ostatních lékařů na oddělení. Je to časovaná bomba,“ nastínil náměstek, který je prý ale rád, že se mladí lékaři vzepřeli.

Raduje se z toho proto, že by to podle něj konečně mohlo být impulsem k reformám ve zdravotnictví. „Máme stejně nebo víc lékařů na počet obyvatel než v jiných zemích, přesto nedokážeme zdravotnictví zorganizovat tak, aby fungovalo efektivně. V Česku dlouhodobě chybí koncepce, jsou tu jen lobbistické skupiny, které si prosazují své zájmy napříč zdravotnictvím, a kdo si z koláče co nejvíc urve, je vítěz,“ sdělil Hais.

Výsledkem je třeba i to, že část lékařů po studiích do zdravotnictví vůbec nenastoupí.