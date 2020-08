Covid vyšel fakultní nemocnici hodně draho, ztráta dosáhla půl miliardy

Covid-19 ve fakultní nemocnici 445 - počet hospitalizovaných pacientů s podezřením na covid-19

70 - počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19

66 let - průměrný věk hospitalizovaného pacienta

22 pacientů bylo starších 80 let

87 procent pacientů bylo starších 50 let

16 dnů - průměrná doba hospitalizace pozitivního pacienta

14 669 provedených odběrů

10 879 přijatých telefonních hovorů od veřejnosti na covid-19 na Infekční klinice