Pavilon s heliportem za miliardy začnou v plzeňské nemocnici stavět na jaře

Jitka Kubíková Šrámková
  9:58
Po 16 letech příprav se v plzeňské fakultní nemocnici začne stavět pavilon chirurgických oborů za 3,2 miliardy korun. Ze státního rozpočtu na něj půjdou první stovky milionů korun.
Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...

Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. | foto: FN Plzeň

Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...
Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...
Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...
Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...
6 fotografií

Cena chirurgického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň se za 16 let příprav zvedla na více než dvojnásobek. Podle ředitele nemocnice Václava Šimánka by se mohlo začít stavět na přelomu dubna a května, stavba je plánovaná do roku 2030.

„Čekáme, až se 11. března schválí rozpočet, aby se mohl začít stavět chirurgický pavilon, kde bychom měli letos utratit asi 500 milionů, z toho 70 procent přijde od státu. Pavilon jednoznačně podporuji,“ uvedl Šimánek. Premiér Andrej Babiš chce, aby novostavba letos začala. „Peníze dát z rozpočtu musíme. Mají to v plánu, všechno je připravené,“ uvedl Babiš při návštěvě nemocnice v minulém týdnu.

Šimánek kvitoval premiérovu podporu chirurgického pavilonu i fakt, že letos by měly přijít od státu první stamiliony. „Je to podle rozpočtu. Čekáme na svolení k podpisu smlouvy. Máme vysoutěženého zhotovitele, sdružení velkých firem, a ministerstvo zdravotnictví nám musí potvrdit, že s ním můžeme podepsat smlouvu,“ řekl.

Fakultní nemocnice v Plzni bude mít nový pavilon, stát má za pět let

Pavilon bude podle Šimánka stát 3,2 miliardy korun. Vedení nemocnice to považuje za úspěch. Ještě v roce 2015 se mluvilo o 1,5 miliardy. Vliv nemělo jen zvýšení cen, ale i úpravy původního projektu, kde se objevil heliport na střeše, což by mělo zlepšit logistiku urgentních převozů pacientů.

Po podpisu smlouvy nemocnice předá staveniště dodavateli. „Racionálně vidím začátek stavby na přelomu dubna a května,“ sdělil ředitel. Nemocnice podle něj letos zvládne za 500 milionů korun skrývku zeminy a část základů nového objektu. „Stavbu máme naplánovanou do roku 2030, ale předpokládáme, že to bude dříve,“ dodal.

Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
6 fotografií

Dvanáctipodlažní chirurgický pavilon s heliportem na střeše a moderním operačním traktem bude koncentrovat chirurgické kliniky a obory z borského areálu nemocnice v areálu na Lochotíně. Do budovy se přestěhují všechny chirurgické obory z Lochotína, tedy chirurgická klinika, ortopedie, neurochirurgie, kardiochirurgie, velký urgentní příjem, emergency a klinika zobrazovacích metod. Přestěhuje se tam také klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Pro pacienty s leukémií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář

Stěhování do nového pavilonu se dotkne i urologické kliniky, která je dnes v druhé části nemocnice v Plzni na Borech.

Do uvolněných míst po chirurgických oborech na Lochotíně se má nastěhovat zbytek interních oborů, které jsou dnes v lochotínské i v borské části nemocnice. Z borské části nemocnice by se na Lochotín měla přestěhovat kožní klinika, ORL klinika i II. interní klinika. V budoucnu bude na Lochotíně i klinika infekční a plicní, které by měly mít také svůj pavilon.

Popadl lékařku a proletěl s ní dveřmi. Nemocnice ukázala útoky pacientů

Nemocnice tak opustí velkou část borského areálu, kde by se podle dřívějších slov Šimánka měla v budoucnu zachovat medicínská péče pouze v bývalé vojenské nemocnici.

„Nabízí se varianta zachovat vojenskou nemocnici jako malý špitál okresního typu, kde je chirurgie, interna, anesteziologicko-resuscitační oddělení a vyšetřovací složka plus léčebna dlouhodobě nemocných, sociální lůžka, neurorehabilitace. To by mělo stačit pro borskou část Plzně a přilehlou část regionu Plzeň-jih,“ uvedl již dříve Šimánek.

24. února 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Pavilon s heliportem za miliardy začnou v plzeňské nemocnici stavět na jaře

Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...

Po 16 letech příprav se v plzeňské fakultní nemocnici začne stavět pavilon chirurgických oborů za 3,2 miliardy korun. Ze státního rozpočtu na něj půjdou první stovky milionů korun.

2. března 2026  9:58

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

V Horažďovicích otevřou nový obor, podpořil ho tvůrce hry Kingdom Come

S ohledem na úspěchy počítačových her českých vývojářů by se mohl obor...

Dva nové obory nabízí deváťákům Střední škola Horažďovice na Klatovsku. S ohledem na úspěchy počítačových her českých vývojářů by se hitem mohl stát obor Informační technologie se zaměřením na vývoj...

1. března 2026  8:44

Víc komfortu a rychlejší odbavení. Po Plzni jezdí nové kloubové autobusy

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ...

Nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů poslaly do ulic Plzeňské městské dopravní podniky. Dosud byly všechny 18metrové autobusy od polského výrobce Solaris, nyní začínají cestující vozit...

28. února 2026  8:22

V Česku letos poprvé naměřili přes 20 stupňů. Podívejte se, kde bylo nejtepleji

Modrý most v Havlíčkově kolonii v Českých Budějovicích. Při uzavírkách v roce...

Teplotní rekordy dnes v Česku padly na víc než pětině míst, zapsalo je 38 ze 172 dlouhodobě měřících meteorologických stanic. Nejvyšší hodnotu teploměr ukázal v Českých Budějovicích, bylo tam 20,7...

27. února 2026  14:30,  aktualizováno  16:34

Štěně bylo apatické, museli jsme ho uspat. Poškození líčí byznys s nemocnými psy

Premium
Kapuce, roušky, nebo desky před obličejem. Devět lidí souzených pro podvody při...

Příběhy plné slz, zoufalství a emocí se nyní odehrávají u Krajského soudu v Plzni. Napálení lidé popisují, jak na ně z inzerátů koukala krásná štěňátka, ale ve skutečnosti podle obžaloby platili za...

27. února 2026  14:47

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Souboj hvězd v anketě Žebřík vrcholí, v čele Ztracený, Pan Lynx a Mňága a Žďorp

Jarda Hudec, ředitel hudebních cen Žebřík, při natáčení na hradě Kašperk s...

Zpěvák Marek Ztracený, Pan Lynx a skupina Mňága a Žďorp získali nejvíce nominací v lednovém hlasování hudební ankety Žebřík. Mezi další silné adepty patří například Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá,...

27. února 2026  9:11

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

26. února 2026  21:42

U školy je muž s mačetou v ruce, volali lidé policistům. Na místě ho zadrželi

Ilustrační snímek

Upozornění na muže pohybujícího se s mačetou v ruce poblíž základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku obdrželi ve čtvrtek po poledni policisté. Ozbrojeného muže na místě zadrželi, potvrdil redakci...

26. února 2026  18:19

Městu došla trpělivost s vandaly a nepořádkem, nádoby na textil zmizí z ulic

Nepořádek u popelnic v Plzni (28. 3. 2023)

Plzeň přesune od března sběr textilu do svých sběrných dvorů a do vybraných míst v okrajových částech města. Reaguje tak na nepořádek v okolí sběrných nádob, vandalismus a nejasný osud odevzdaného...

26. února 2026  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.