Cena chirurgického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň se za 16 let příprav zvedla na více než dvojnásobek. Podle ředitele nemocnice Václava Šimánka by se mohlo začít stavět na přelomu dubna a května, stavba je plánovaná do roku 2030.
„Čekáme, až se 11. března schválí rozpočet, aby se mohl začít stavět chirurgický pavilon, kde bychom měli letos utratit asi 500 milionů, z toho 70 procent přijde od státu. Pavilon jednoznačně podporuji,“ uvedl Šimánek. Premiér Andrej Babiš chce, aby novostavba letos začala. „Peníze dát z rozpočtu musíme. Mají to v plánu, všechno je připravené,“ uvedl Babiš při návštěvě nemocnice v minulém týdnu.
Šimánek kvitoval premiérovu podporu chirurgického pavilonu i fakt, že letos by měly přijít od státu první stamiliony. „Je to podle rozpočtu. Čekáme na svolení k podpisu smlouvy. Máme vysoutěženého zhotovitele, sdružení velkých firem, a ministerstvo zdravotnictví nám musí potvrdit, že s ním můžeme podepsat smlouvu,“ řekl.
Pavilon bude podle Šimánka stát 3,2 miliardy korun. Vedení nemocnice to považuje za úspěch. Ještě v roce 2015 se mluvilo o 1,5 miliardy. Vliv nemělo jen zvýšení cen, ale i úpravy původního projektu, kde se objevil heliport na střeše, což by mělo zlepšit logistiku urgentních převozů pacientů.
Po podpisu smlouvy nemocnice předá staveniště dodavateli. „Racionálně vidím začátek stavby na přelomu dubna a května,“ sdělil ředitel. Nemocnice podle něj letos zvládne za 500 milionů korun skrývku zeminy a část základů nového objektu. „Stavbu máme naplánovanou do roku 2030, ale předpokládáme, že to bude dříve,“ dodal.
Dvanáctipodlažní chirurgický pavilon s heliportem na střeše a moderním operačním traktem bude koncentrovat chirurgické kliniky a obory z borského areálu nemocnice v areálu na Lochotíně. Do budovy se přestěhují všechny chirurgické obory z Lochotína, tedy chirurgická klinika, ortopedie, neurochirurgie, kardiochirurgie, velký urgentní příjem, emergency a klinika zobrazovacích metod. Přestěhuje se tam také klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
Stěhování do nového pavilonu se dotkne i urologické kliniky, která je dnes v druhé části nemocnice v Plzni na Borech.
Do uvolněných míst po chirurgických oborech na Lochotíně se má nastěhovat zbytek interních oborů, které jsou dnes v lochotínské i v borské části nemocnice. Z borské části nemocnice by se na Lochotín měla přestěhovat kožní klinika, ORL klinika i II. interní klinika. V budoucnu bude na Lochotíně i klinika infekční a plicní, které by měly mít také svůj pavilon.
Nemocnice tak opustí velkou část borského areálu, kde by se podle dřívějších slov Šimánka měla v budoucnu zachovat medicínská péče pouze v bývalé vojenské nemocnici.
„Nabízí se varianta zachovat vojenskou nemocnici jako malý špitál okresního typu, kde je chirurgie, interna, anesteziologicko-resuscitační oddělení a vyšetřovací složka plus léčebna dlouhodobě nemocných, sociální lůžka, neurorehabilitace. To by mělo stačit pro borskou část Plzně a přilehlou část regionu Plzeň-jih,“ uvedl již dříve Šimánek.
24. února 2026