Jako šestiletá ležela v nemocnici, nyní má školačka na krku exekuci

5:42 , aktualizováno 5:42

Před sedmi lety musela dnes třináctiletá dívka ze Slovenska kvůli rozsáhlým popáleninám na obličeji a krku na několik dní do Fakultní nemocnice v Plzni. Nedávno se ale dozvěděla, že spadla do exekuce a musí zaplatit 27 tisíc korun. Do případu se vložila společnost Člověk v tísni.