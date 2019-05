Plzeň chce ukončit dětské exekuce. Žádá dopravní podniky o smazání dluhů

Problematické exekuce souvisí především s pokutami za jízdy načerno ve veřejné dopravě a s tím, jak k prohřeškům černých pasažérů v minulosti přistupovaly Plzeňské městské dopravní podniky.

Do roku 2014 například pohledávky prodávaly advokátní kanceláři Volopich, Tomšíček & spol.

Vedení města se tak nyní v podstatě snaží napravit důsledky praxe, kterou v minulosti připustilo.

Podle serveru mapaexekucí.cz se exekuce dětí a mladistvých v Plzni v roce 2017 týkaly 376 lidí a většina těchto případů byla důsledkem cestování bez jízdenky.

Řada mladých tak do dospělosti vstupovala s vysokými dluhy, se kterými leckdy neměli šanci se vyrovnat.

„Město Plzeň proslulo počtem exekucí na děti. Týká se to dopravních podniků, je to ostuda celého města,“ prohlásil při pondělím jednání zastupitel města Václav Štekl z KSČM. Chtěl vědět, jak chce vedení města problém řešit.

Předseda představenstva DP: dětské exekuce jsou nemorální

Náměstek primátora Roman Zarzycký z ANO, který je předsedou představenstva dopravních podniků, řekl, že dětské exekuce považuje za nemorální.

„Představenstvo už 20. února rozhodlo, že nebudeme exekučně vymáhat pohledávky za děti vzniklé po 1. září 2018. Týkalo se to asi 112 dětí. Navíc se vrátíme k tomu, co vzniklo před tímto obdobím, a zkusíme to také vypořádat,“ řekl Zarzycký.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09 potvrzoval, že vedení města chce problém vyřešit. Radnice by měla prověřit, zda i jinde nevznikají dluhy dětí.

„V případě dopravních podniků předložíme do rady města návrh zadat dopravním podnikům přípravu oddlužení u lidí, kde vznikl dluh před 15. rokem života,“ uvedl Vozobule.

Tvrdí, že je možné jít zpětně až do roku 2014, od kterého pohledávky spravuje dopravní podnik. Pokud u někoho od toho roku vznikl v podobě pokuty dluh, měla by být proti němu zastavena exekuce a odpuštěno takzvané příslušenství.

„K úhradě by zřejmě měla zůstat ta základní - původní pokuta,“ sdělil Vozobule. Předpokládá, že celkově by se mohlo jednat o několik milionů korun, kterých by se dopravní podniky oddlužením vzdaly.

Způsob, jak se s pohledávkami zacházelo, byl kritizován řadu let

Vozobule ale upozornil, že dopravní podniky do roku 2014 pohledávky přeprodávaly a takové případy se budou ze strany města těžko řešit.

Daniel Kůs z Pirátů upozorňoval, že když vedení dopravních podniků v minulosti rozhodlo postoupit dluhy soukromé firmě, způsobilo tím to, že dnes město nemá možnost takové dluhy odpustit.

Přeprodání pohledávek kanceláři Volopich, Tomšíček & spol. obhajoval místopředseda představenstva dopravních podniků a někdejší primátor města Jiří Šneberger z ODS.

Tvrdil, že dopravní podniky nebyly před tím dlouhodobě schopny dluhy černých pasažérů spravovat, a proto se rozhodly je přeprodávat. Šneberger argumentoval tím, že společnost měla povinnost se chovat jako „řádný hospodář“.

Jenomže způsob, jak se v Plzni s pohledávkami vůči černým pasažérům zacházelo, byl kritizován řadu let. Zejména kvůli tomu, jak velmi rychle z původních pokut v řádu několika set korun vznikaly po zásahu advokátů mnohatisícové částky.

Hodně případů skončilo u soudů a ty praxi v Plzni označovaly za nemravnou. Až tlak veřejnosti a soudů donutil vedení města a dopravní podniky, aby systém v roce 2014 změnily a dopraváci znovu začali pohledávky spravovat sami.