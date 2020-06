Střední školy i nadále preferují online výuku, zaměstnávají je maturity

Na plzeňském elektrotechnickém učilišti letos končí 330 studentů. „To je slušná porce. Budeme mít co dělat, abychom vše zvládli personálně obstarat. Učně, kterých je tentokrát přibližně dvě stě, čeká písemka, praktická a ústní zkouška. U maturit je to obdobné. Harmonogram máme napěchovaný až do 26. června. Do toho ještě vstupují přijímačky,“ vyjmenoval Jaroslav Černý, který učiliště vede.

Doplnil, že současná opatření proti šíření koronaviru zkomplikovala život ještě mechanikům elektrotechnikům.

„Ti si za běžných okolností mohli na konci třetího ročníku udělat výuční list a ve čtvrtém pak maturitu. Kvůli výjimečnému stavu to ale teď nejde, termín dostali až na září. To znamená, že se jim budeme věnovat během prázdnin. Proto už necháme další výuku pouze distančně. Není v našich silách nabízet ještě konzultace,“ přiznal.

Obdobně se k situaci staví ředitel plzeňského gymnázia na Mikulášském náměstí Petr Mazanec.

„Nabitý program máme až do 19. června. Chci, aby přijímačky a vše ostatní proběhlo bez komplikací a případných karantén či uzavření školy. Z toho důvodu preferuji vzdělávání online. Nehledě na to, že někteří kantoři spadají do rizikové skupiny,“ sdělil Mazanec.

Výuka na dálku je nyní ideálním řešením

Podle jeho názoru je právě výuka na dálku za současných okolností ideálním řešením.

„Je sice velmi časově náročná, protože vyžaduje úplně jinou přípravu a učitelé jsou více zatížení, ale systém funguje dobře. Třeba v třídnických hodinách, které ministerstvo navrhlo, nevidím velký smysl,“ uzavřel Mazanec, který zároveň reprezentuje Plzeňský kraj v Asociaci ředitelů gymnázií ČR.

Zaneprázdnění jsou také kantoři domažlického gymnázia. Ani tady zřejmě nebudou tříštit svoje síly a zajišťovat vedle už zmíněných povinností ještě konzultace. „Studenti by pravděpodobně nepřišli všichni, což by prakticky znamenalo dvojí práci,“ domnívá se zástupce ředitelky Václav Kozina.

Stejný scénář zvolí asi i další vzdělávací instituce, což potvrdila šéfka krajského odboru školství Jaroslava Havlíčková.

Oproti tomu ředitelé oslovených devítiletek se na nástup žáků na druhý stupeň chystají. „Přijde asi čtyřicet procent dětí. Návrat je pro ně důležitý, má hlavně socializační rozměr. To jsme si koneckonců ověřili na prvním stupni,“ řekla Eva Švolbová, která stojí v čele plzeňské 26. základní školy.

Opakování studia, ale i vyklízení skříněk

Pedagogové budou ve škole k dispozici na konzultace nebo třídnické hodiny jednou týdně. „Mohou spolu probrat nějakou látku, které nerozumí, vyřídit praktické věci jako vyklízení skříněk a další nebo vyrazit na jednodenní výlet,“ nastínila.

Konzultace jsou potřebné také podle ředitelky devítiletky ve Stříbře, která stojí v Gagarinově ulici, Květoslavy Špilerové. „Dost dětí potřebuje pomoct s probíranou látkou. Potíže jim dělají například matika nebo fyzika. I když žáci přijdou jen na pár týdnů, určitě jim to něco dá,“ domnívá se. Dodala, že červen využijí především k opakování.

Naopak pochybnosti netajila ředitelka rokycanské školy v ulici Míru Hana Šlégrová. „Do lavic se vrátí jen třetina dětí. V plném počtu se tedy stejně všichni sejdeme až v září, takže tohle není ideální stav. A k tomu nejasnosti týkající se hodnocení a vysvědčení,“ konstatovala Šlégrová.