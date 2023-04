Stát lidem v elektronické dražbě nabízí dům, páčidlo i hrobové místo

Za vyvolávací cenu 395 tisíc korun je v nabídce i rodinný dům s vnitřním uspořádáním 2+1 v Mladém Smolivci na Plzeňsku. V ceně je i pozemek, na kterém stojí ještě stodola a kůlna. Na dokumentačních fotografiích je vidět, že v roky neobývaném domě se zřítila část krovu. Do majetku státu se dům v centru obce dostal podle neoficiálních informací jako odmítnuté dědictví.

„Pokud by chtěl úřad pomoci obcím, takovéhle stavby by měl nabízet za korunu. Byli bychom rádi, kdyby nemovitost někdo koupil, ale je na zbourání. Zezadu už je zeď domu podepřená kůly, aby nespadla k sousedům,“ popsal starosta František Konvář.

Dům byl postavený v roce 1911, v 50. letech prošel modernizací. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v popisu stavby nezastírá, že kvůli neexistující izolaci do zdiva proniká vlhkost, ve zdech jsou četné trhliny a plísně. „Stavba rodinného domu je dlouhodobě neudržovaná a ve špatném technickém stavu s nutnou celkovou rekonstrukcí, popřípadě po odborném posouzení bude muset být provedená demolice nebo odstranění části staveb,“ je součástí zveřejněného popisu nabízené nemovitosti.

Vydražitel tak musí mít dostatek peněz nejen na koupi, ale i na rekonstrukci nebo demolici, kdyby vyšlo levněji začít stavět od nuly úplně nový dům.

Pozemek u dětského hřiště

V Meclově na Domažlicku nedávno koupili za 35 tisíc korun od státu pozemek o velikosti 156 metrů čtverečných v centru městečka, který ÚZSVM převzal do svého vlastnictví už po zániku okresních úřadů.

Obec se o plochu přitom celou dobu starala. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom pozemek získali bezplatně, zvlášť když jsme ho celá léta udržovali. Pro nás ale bylo důležité pozemek získat i proto, že sousedí s dětským hřištěm. Je víc pozemků a parcel, které nejsou naše, a přesto se o ně staráme. Stát nám na ně nepřispěje ani korunu. Když to není komunikace, není možné pozemek získat od státu zadarmo,“ popsala starostka Meclova Pavlína Kaufnerová.

Peníze zaplacené obcí za pozemek skončily ve státním rozpočtu. ÚZSVM ve zprávě k uskutečněnému obchodu uvedl, že částečně zpevněná parcela je u tamního sběrného dvora a v majetku obce jsou i dva sousední pozemky.

Plzeňský kraj před několika měsíci získal od státu bezplatně 14 pozemků pod silnicemi druhých a třetích tříd na Klatovsku o celkové rozloze přes 44,5 tisíce metrů čtverečních. „Kraj získal pozemky v lokalitách obce Boříkovy, Hradiště u Boříkov, Plánička a Lobčice u Klatov v účetní hodnotě převyšující jeden milion korun. Největší pozemek měří 12 851 metrů čtverečních, naproti tomu plocha nejmenšího je 20 metrů čtverečních,“ uvedla tisková mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

V aktuální aukční nabídce nepotřebných věcí státu v Plzeňském kraji jsou různé pozemky, budovy nebo majetkové podíly v nich, starší počítače, nářadí, auta včetně škody 1000MB z roku 1964 nebo i řetízky s přívěsky. Řada z dražených věcí je majetek po zemřelých bez dědiců, v některých případech jde o věci, které použili odsouzení pachatelé k páchání trestné činnosti a soudci rozhodli o tom, že propadnou státu. To jsou různá nepoškozená páčidla nebo třeba štípací kleště.

Státu propadlo třeba množství zbraní, které zůstaly po loňské smrti muže ze severního Plzeňska. Byl jejich velkým sběratelem, na chatě policisté zajistili nejen kozlici, lovecké kuše, z nichž jedna byla i s profesionálním zaměřovačem, airsoftovou pušku, velký meč a dva bajonety. Kuše, šípy, metrový meč i bajonety úřad nabízí v aukcích. Co se v nich určitě neobjeví, jsou zajištěné nábojnice, které podle závěru policistů patří mezi zakázanou munici.

Podle Michaely Tesařové v některých aukcích stát nakonec získá několikanásobek původní vyvolávací ceny.

Co úřad také draží v Plzeňském kraji Škoda 1000MB ve žluté metalíze

nové pánské kalhoty

starší počítače a notebooky

knihu Jak přežít v zajetí a na útěku

pozemky ve všech okresech

motorovou pilu

gramofonové desky

mobilní telefony, televizor

kuše a šípy do kuše

Přímo v Plzni se nedávno v aukci rozhořel velký boj o získání podílu 7/432 z parcely v samém historickém centru Plzně. „Pozemek o výměře 187 metrů čtverečních je součástí bývalého dvora mezi obytnými domy oddělenými od místní komunikace zděným plotem. V elektronické aukci se utkali čtyři zájemci. Minimální požadovaná cena byla stanovena na 75 tisíc korun. Účastníci učinili celkem 38 příhozů a konečná kupní cena nabízeného podílu se vyšplhala na 323 tisíc korun,“ shrnula mluvčí úřadu. Šlo o majetek po zemřelém, který neměl žádné dědice.

Úřad v některých případech také nechává zlikvidovat věci z trestné činnosti. Loni za dohledu policie to bylo 50 herních automatů odhalených v nelegální herně na Tachovsku nebo digitální váhy zabavené recidivistce, kterou za prodej pervitinu poslali soudci do vězení na téměř tři roky.

Ze správních řízení musel plzeňský ÚZSVM řešit likvidaci 23 lahví s alkoholem anebo dlouhou lžíci na boty, kterou otec trestal svou nezletilou dceru.

Zřejmě nejkurióznější předmět, který úřad v Plzni likvidoval, byl odznak s vyobrazením svastiky a letopočtem 1939 společně s plynovým revolverem včetně nábojnic a nábojů. Předměty pocházely z trestné činnosti.

„Jejich nyní již odsouzený majitel v noci před barem opilý vychvaloval myšlenky nacistického vůdce. Také litoval, že nezažil jeho vládu. Když se pro své postoje dostal do potyčky s dalším hostem, vypálil mu do obličeje dvě rány z pistole nabité pepřovými náboji. Za těžké ublížení na zdraví byl poslán do vězení a jeho věci do likvidace,“ popsala kuriózní případy mluvčí Michaela Tesařová.