Plzeň začíná testovat kloubový elektrobus, posílá ho do prudkých kopců

„Testovací elektrobus má troje dveře a je vybavený novou generací vysoce výkonných baterií, které po celou dobu životnosti zaručí na jedno nabití dojezd nejméně 220 kilometrů v náročných městských podmínkách,“ uvedla Veronika Kubešová mediálně zastupující společnost Daimler Buses Česká republika.

Mluvčí dopravních podniků René Vávro v říjnu informoval, že podnik v průběhu posledních tří měsíců letošního roku vyzkouší v Plzni v provozu elektrobusy několika výrobců. „Vozidla disponují bateriemi, které by měly stačit i na nejnáročnější výkony. Elektrobusy se nabíjejí po ujetí celé směny ve vozovně,“ uvedl René Vávro.

Mercedes je na testování v Plzni do konce listopadu. I když je nasazovaný do běžného provozu, cestující v něm jezdí zdarma, protože na měsíční testování nemělo podle informovaného zdroje cenu instalovat do něj odbavovací strojky.

Elektrobus je rozpoznatelný od ostatních plzeňských autobusů na první pohled nejen tím, že je to jediný mercedes s německou registrační značkou, ale také netypickou kombinací barev, je bíločerný.

Elektromotory u autobusu pohánějí dvě nápravy, takže by si měl snáze poradit s kopci, i kdyby napadl sníh. Autobus navíc hlídá řidiče, jestli nepřekračuje povolenou rychlost. Karoserie pro některé typy autobusů vznikají v továrně v Holýšově na Domažlicku.

Dopravní podniky posledních osm let nakupují ve větších počtech parciální trolejbusy, jejichž baterie se nabíjejí při klasické jízdě se sběrači na trolejích. Část linky jsou pak schopné ujet na energii z baterií, takže už není potřeba do okrajových částí Plzně nebo i za hranice města natahovat troleje.