Nabíječek do elektroaut přibývá, řidiči nasáli dvakrát tolik proudu

„Zatímco vloni od ledna do června odebrali řidiči u stojanů ČEZ v Plzeňském kraji 52 tisíc kWh bezemisní elektřiny, letos už to bylo téměř dvakrát tolik, tedy více než 103 tisíc kWh,“ uvedl mluvčí ČEZ Ota Schnepp.

ČEZ v kraji aktuálně provozuje 37 veřejných dobíjecích stanic. Kromě krajské metropole Plzně jsou stanice ČEZ také třeba v Klatovech, Domažlicích, Plasích, Přešticích a u dálnice D5. Nejčastěji lidé v 1. pololetí dobíjeli podle Schneppa své elektromobily na ultrarychlých stojanech u plzeňské Olympie a na 83. km dálnice D5 poblíž Šlovic.

Celkově se letos na Plzeňsku od ledna do června zákazníci u stojanů Supiny ČEZ zastavili ve 4255 případech. Průměrně při jednom dobití načerpali přes 24,3 kWh elektřiny, loni to bylo jen 17,3 kWh.

Dobíjecí stanice mají v Plzeňském kraji vedle ČEZu i další firmy. Druhé místo v počtu míst v kraji zaujímá E.ON se sedmi místy, následuje společnost Innogy, která elektřinu nabízí na čtyřech místech, po dvou místech v kraji nabízí firmy Lidl, Mol a InterCora, po jednom pak dalších pět firem.

Do roku 2020 byly v kraji nabíječky na zhruba dvaceti místech, nyní už je jich na padesát. Vyplynulo to z databáze veřejných dobíjecích stanic, kterou zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o stav k 31. červenci letošního roku.

V letošním roce přibyly dobíjecí stanice na Americké třídě v Plzni, kde ji vybudovala Pražská energetika, u obchodních domů v Chotíkově pak firma E.ON, společnost Innogy zase v Železné Rudě v Alžbětíně. Lidé si v kraji mohou nabít nejen v Plzni a ve větších městech, ale i v menších městech a obcích, stanice je třeba i ve Vejprnicích, v Bělé nad Radbuzou, v Kašperských Horách, na Kvildě či v Hartmanicích.

Nižší náklady na provoz

K 31. prosinci 2022 bylo v České republice registrováno 14 316 osobních bateriových elektrických vozidel, vloni se jejich počet zvýšil o 5075. Celkem bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 23 790 těchto vozů. Uvedlo to Centrum dopravního výzkumu. Předseda Asociace pro elektromobilitu Jaromír Vegr, který elektromobilem jezdí 40 let, uvedl, že obliba elektromobilů roste, ale lobby spalovacích motorů je v Česku ještě hodně silná. Jejich častým argumentem je, že na výrobu elektřiny se používá uhlí, jak je tedy možné brát elektromobily za ekologické.

„I když to bude energie z uhlí, vznikne provozem auta o polovinu méně emisí, než když člověk pojede benzinovým autem. Účinnost elektrického pohonu je totiž zhruba devadesátiprocentní, u spalovacího auta je to do 15 procent,“ uvedl Jaromír Vegr. Na otázku, jestli je dost nabíjecích stanic, odpověděl, že stejně většina majitelů elektromobilů bude nabíjet vůz doma například v garáži za příznivou cenu, která je u nabíjecí stanice zvýšená o režijní náklady. „Rychlonabíječky mají smysl pro obchodníky, kteří denně najedou stovky kilometrů,“ dodal.

Vegrovým argumentem při propagaci elektroaut jsou nižší náklady na provoz. „Když vyjdu z průměrné ceny u veřejné nabíjecí stanice, kde je kilowatthodina elektrické energie za osm korun, tak při spotřebě auta značky Tesla, tedy 15 kilowatthodin na sto kilometrů, motorista zaplatí asi 1,20 Kč na kilometr, u benzinu je to dvakrát tolik. Ale kdyby člověk nabíjel doma, cena by byla pod korunu na kilometr a při nabíjení auta doma v garáži z fotovoltaických panelů, téměř nulová,“ nastínil Vegr.

Lidé z paneláků ale na vlastní fotovoltaiku nedosáhnou. „Musí si zvolit takové zastupitele, kteří jim umožní na jejich sídlišti, kde parkují, vybudovat obyčejné jednofázové zásuvky, které mají doma a které jim auto do rána nabijí. Stojánek se zásuvkou se dá pořídit za deset tisíc korun,“ poradil Vegr.